أربيلوا ليس بالغريب عن ريال مدريد، سواء كلاعب أو حتى كمدرب..
لعب أربيلوا بقميص الميرينجي بين عامي 2009 و2016، حيث خاض مع الفريق الأول 238 مباراة رسمية.
فيما توج بثمانية ألقاب متنوعة، بواقع: لقبين من دوري أبطال أوروبا ومثلهما من كأس ملك إسبانيا، ولقب من كل من كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي، الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.
أما المسيرة التدريبية فقضاها بأكملها داخل جدران الملكي، بدايةً من عمله في أكاديمية النادي للشباب عام 2020، مرورًا بقيادة فريق تحت 14 سنة موسم 2020-2021، حيث حقق لقبي الدوري، ثم فريق تحت 16 سنة (2021-2022)، وأخيرًا مدربًا لفريق ريال مدريد تحت 19 عامًا بين عامي 2022 و2025، والذي حقق معه الثلاثية التاريخية في أول موسم له (دوري محلي، كأس الملك، ودوري أبطال أوروبا)، بجانب لقب الدوري المحلي 2024-2025.
تلك النجاحات، مكنته من تولي منصب مدرب فريق كاستيا منذ يونيو 2025، قبل تصعيده حاليًا للفريق الأول.