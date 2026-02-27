"حديثه لم يقنعني" .. شهادة اتحادية تثير الجدل حول رامون بلانيس بعد اجتماع فهد سندي!

بين مناسبة وأخرى، يأتي مستقبل الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي بنادي الاتحاد، ليثير حالة من الجدل، بين اهتمام عروض أوروبية، أو رحيل محتمل عن قلعة العميد.

ووسط شائعات ربطت اسم بلانيس بالهلال، نشرنا تحليلًا حول مدى ملاءمة رامون لخطوة الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي بالزعيم، فيما يتعلق بتشكيل فريق إداري، يضم محللي أداء، ومحللي بيانات وعدد من الكشافين.

وكان بنزيما أساس المشروع الاتحادي، وفق ما صرّح رامون بلانيس، خلال الموسم الماضي، والذي شهد تتويج العميد بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما كان أداء بلانيس محل جدل بين إشادة، وانتقادات تتعلق بصفقات الاتحاد، خاصة وأن الفريق في آخر فترتي انتقالات، ركز على الاهتمام بالصفقات الشابة، تحت 21 عامًا، بين أجانب ومحليين، دون تدعيم الفريق بنجوم كبار، بينما رحل عن قلعة العميد، الثنائي كريم بنزيما ونجولو كانتي، إلى الهلال وفنربخشه التركي على الترتيب.