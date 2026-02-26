Goal.com
الحب وحده لا يكفي: خطة الوليد بن طلال الإدارية تعزز الشائعات.. الهلال قد يوجه ضربة جديدة للاتحاد بعد كريم بنزيما

ابن طلال رسم خطته بعد الاستحواذ على الهلال..

بينما تشتعل المُنافسة في دوري روشن السعودي للمحترفين، يدور في "الغرف المغلقة" صراع من نوع آخر، أبطاله ليسوا هدافين أو حراس مرمى؛ بل مخططون يدركون أن البطولات تُصنع في المكاتب، قبل أن تُحسم في الملاعب.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل.. ترددت أنباء عن تحركات قوية من عملاق الرياض الهلال؛ لخطف الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد.

بلانيس قال من ناحيته، بعد سؤاله على إمكانية الانتقال إلى الهلال: "أنا أحب الاتحاد"؛ دون أن يتعمق أكثر، في الحديث عن هذا الأمر.

لكن رغم كلمات المدير الرياضي الإسباني، عن حب قلعة العميد؛ فنحن نعلم أن المُتغيّرات سريعة جدًا في عالم الساحرة المستديرة، الأمر الذي يجعل انتقاله إلى الزعيم الهلالي  مستقبلًا، أمرًا ممكنًا.

وما يغزي من هذه الاحتمالية؛ هي التحركات الأخيرة التي قام بها الأمير الوليد بن طلال، الذي بات قريبًا جدًا من شراء الهلال بشكلٍ كامل.

وسنحاول في السطور القادمة من ناحيتنا؛ استعراض لماذا رامون بلانيس قد يكون هو الأنسب لنادي الهلال بالفعل، بعد تحركات ابن طلال الأخيرة..

    خطة الوليد بن طلال "تنطبق" على رامون بلانيس!

    وفقًا لما ذكره موقع "365Scores" في الساعات الماضية؛ اتخذ الأمير الوليد بن طلال قرارًا مصيريًا، بتشكيل فريق إدارة رياضية مُتكامل في نادي الهلال.

    الموقع كشف عن أن ابن طلال، لا يريد الاكتفاء بالتعاقد مع مدير رياضي واحد فقط، وذلك بعد شراء الهلال بشكلٍ كامل؛ بل يريد تشكيل فريق إداري، يضم الآتي:

    * أولًا: محللو أداء.

    * ثانيًا: محللو بيانات.

    * ثالثًا: عدد من الكشافين.

    وأساسًا.. هذا أسلوب عمل المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس؛ والذي نقله معه إلى نادي الاتحاد، عند توليه منصبه مطلع عام 2024.

    وشكل بلانيس طاقم مُتكامل في العميد الاتحادي؛ يضم محللين وكشافين، لعبوا دورًا كبيرًا في بعض الصفقات المهمة.

    أيضًا.. استحدث بلانيس منصب رئيس العمليات في الاتحاد؛ والذي يكون حلقة الربط بين الإدارة الرياضية والجهات الرسمية، مع إيجاد حلول مالية واقتصادية لبعض الصفقات.

    أي أن بلانيس هو الشخص المُناسب للسياسة الجديدة، التي يريد ابن طلال أن يُطبقها داخل الهلال؛ ما قد يُعزز من أنباء التفاوض معه، ومحاولة جلبه إلى عملاق الرياض.

    أخطاء الهلال هي "نقاط قوة" رامون بلانيس!

    عملاق الرياض الهلال نجح على مدار السنوات الماضية، في استقطاب الكثير من الصفقات الكبيرة والمهمة؛ على الرغم من عدم امتلاكه مديرًا رياضيًا، يقوم بذلك.

    إلا أنه ظلت هُناك حلقة مفقودة في الهلال؛ وهو ما يُمكن أن نلخصه في نقطتين تحديدًا، على النحو التالي:

    * أولًا: تجاهُل تدعيم بعض المراكز الضرورية.

    * ثانيًا: التفريط في أكثر من موهبة شابة.

    والنقطتان اللتين عانا منهما الزعيم الهلالي، خلال السنوات الماضية؛ قد يختفيان نهائيًا مع المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، حال التعاقد معه.

    نعم.. من نقاط قوة بلانيس أساسًا؛ أنه يركز على المراكز التي تحتاج للتدعيم أكثر من الكم، كما أنه يعشق الاهتمام باللاعبين الشباب.

    لذلك.. قد يكون بلانيس هو الشخص المثالي للهلال، في مرحلة الإحلال والتجديد؛ ما يُعزز من أنباء التفاوض معه، لمحاولة خطفه من عملاق جدة الاتحاد.

    رامون بلانيس.. العين الثاقبة في خطف المواهب الشابة

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. دعونا نُشيد بالعين الثاقبة للمدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، في اقتناص المواهب الشابة الصغيرة.

    مثلًا.. بلانيس عندما كان يتولى منصب المدير الرياضي في العملاق الكتالوني برشلونة؛ نجح في اقتناص أكثر من موهبة رائعة، أبرزهم على الإطلاق متوسط الميدان الرائع بيدري جونزاليس.

    والآن.. ضم المدير الرياضي الإسباني اثنين من أفضل اللاعبين الأجانب "تحت السن"، إلى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ وهما: متوسط الميدان المالي محمدو دومبيا، والجناح البرتغالي روجر فيرنانديز.

    دومبيا تحديدًا يحمل الاتحاد على كتفيه حاليًا؛ ليثبت أنه أحد أفضل الصفقات التي تمت في الملاعب السعودية، خلال الفترة الأخيرة.

    ويحتاج عملاق الرياض الهلال كثيرًا، إلى هذه النوعية من المدراء الرياضيين؛ الذين يتمتعوا بـ"العين الثاقبة"، لخطف المواهب الشابة.

    ولا يجد الهلال أي صعوبة مالية، في حسم الصفقات التي يُريدها؛ لذلك.. فإن معادلة "المال + العين الثاقبة"، قد تجعل من الزعيم فريقًا لا يُقهر.

    وبما أنه من ضمن خطط الأمير الوليد بن طلال، هو اقتناص المواهب الشابة إلى جانب النجوم العالميين؛ فإن بلانيس قد يكون الأنسب لذلك بالفعل، وهو ما يُعزز من أنباء التفاوض معه.

    كلمة أخيرة.. رامون بلانيس لديّه بعض الأخطاء ولكن!

    وكل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ لا يعني أن المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، ليس لديه أخطاء.

    بالطبع.. بلانيس لديّه بعض الأخطاء الواضحة؛ خاصة في ملف المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم تحديدًا، وكذلك عدم حل بعض الخلافات داخل غرف الملابس.

    والمدير الرياضي ليس من مهامه التعاقدات فقط؛ بل هو يكون مسؤولًا عن كثير من الملفات الأخرى، سواء "تجديد العقود، حل مشاكل اللاعبين، الاهتمام بالمواهب وإنشاء منظومة عمل موحدة تربط الفئات السنية بالفريق الأول".

    لكن بصفةٍ عامة نجح بلانيس، في معظم الملفات التي أوكلت إليه في الاتحاد، بما فيها إنشاء مقر تدريب جديد للفريق الأول؛ رغم الصعوبات الإدارية والمالية، التي عانى منها عملاق جدة.

    ولا ننسى أن الاتحاد توّج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025؛ قبل التراجع الشديد في الموسم الرياضي الحالي، الذي جعل بلانيس يتعرض لانتقادات عنيفة.

    وبالتالي.. فإن توفير بيئة إدارية ومالية أفضل لهذا المدير الرياضي الإسباني، قد يُساعده على النجاح بشكلٍ أكبر؛ وهو ما قد يجذبه في النهاية لمشروع الهلال، رغم تصريح "حب الاتحاد" سالف الذكر.

    ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه الآن؛ وبقوة: "هل يوجه الهلال ضربة جديدة إلى الاتحاد ويخطف رامون بلانيس بعد تعاقده مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الميركاتو الشتوي الماضي؟!".

    وتعاقد الهلال مع بنزيما، قادمًا من صفوف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ وذلك بتكفل كامل من الأمير الوليد بن طلال، حسب ما تم الإعلان عنه رسميًا. 

