Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | "صانع هدف" كريستيانو رونالدو وابن الهلال السابق على رأسهم.. مواهب تستحق المتابعة في الجولة 14

دوري جوّي غني بـ"المواهب الكروية" الرائعة..

بعد ساعاتٍ قليلة.. ينطلق فصل جديد من قصة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والذي يُنقل بشكلٍ مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

دوري جوّي للنخبة هو مسابقة جديدة، اِنطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بهدف إعطاء المواهب السعودية تحديدًا، فرصة المشاركة في المباريات بشكلٍ مستمر.

وبالفعل.. أظهرت لنا هذه المسابقة الجديدة، الكثير من المواهب البارزة؛ والتي سيكون لها شأنًا كبيرًا للغاية، في سماء كرة القدم السعودية.

وما قدّمه لنا دوري جوّي من مواهب، خلال 13 جولة ماضية فقط؛ يؤكد أن الفصول القادمة من عمر هذه المسابقة، ستكون أعظم بكثير.

وقبل اِنطلاق الجولة الرابعة عشر من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والتي تُلعب على مدار يومي الأحد والإثنين؛ دعونا نقف عند عدد من اللاعبين الموهوبين، الذين يستحقون المتابعة بالفعل..

  • هداف الوحدة ضد ثنائي النصر "الرائع"

    على رأس المباريات التي ستخطف الأنظار، في الجولة 14 من عمر مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ تلك التي ستجمع بين نادي النصر "الثالث"، ونظيره الوحدة الذي لم يعرف الهزيمة في آخر 7 أسابيع.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وهُناك 3 أسماء تستحق المتابعة في الفريقين، خلال هذه المباراة "الشيقة"؛ وذلك على النحو التالي:

    * النصر: متوسط الميدان عبدالملك الجابر والمهاجم سعد حقوي.

    * الوحدة: المهاجم مراد خضري.

    ولا خلاف أبدًا على قيمة الجابر؛ فهو يُعد نجم النصر "الأول" حاليًا، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    الجابر يتميّز بالقوة البدنية؛ إلى جانب المرونة في التحركات وبناء اللعب، والتمريرات الأمامية إلى زملائه.

    أما حقوي؛ فهو ليس بلاعب غريب عن جمهور النصر، فقد ظهر في 5 مباريات سابقة مع الفريق الأول لكرة القدم.

    ليس هذا فقط.. حقوي صنع تاريخًا شخصيًا لنفسه؛ حيث أنه قدّم تمريرة حاسمة مع الفريق الأول للنصر، كانت للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    وقتها.. فاز النصر (3-1) على نادي الخليج، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

    وبالمعسكر الآخر نادي الوحدة؛ يبرز بالطبع المهاجم المتألق مراد خضري، والذي سجل 3 أهداف "هاتريك" في آخر جولتين.

    خضري وهو ابن الأهلي السابق؛ كان يُنظر إليه على أنه خليفة الأسطورة السورية عمر السومة، نظرًا لتشابه أسلوب اللعب فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    ويُمني هذا اللاعب الشاب النفس، لأن يواصل تألُقه للمباراة الثالثة على التوالي؛ ويهز شباك المنافسن، ولما لا بـ"هاتريك" جديد.

  • 3 مواهب بارزة في مباراة الهلال والفيحاء

    أما ثاني المباريات التي تستحق المتابعة في الجولة 14 من مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ تلك التي تجمع بين عملاق الرياض نادي الهلال، وفريق الفيحاء تحت 21 عامًا.

    ومثل مباراة النصر والوحدة؛ ستكون الأنظار مُسلطة على 3 نجوم في مباراة الهلال والفيحاء، وذلك على النحو التالي:

    * الهلال: الحارس ريان الدوسري والمدافع سعد هارون.

    * الفيحاء: صانع الألعاب عبدالله العنزي.

    وسنبدأ حديثنا بالعنزي؛ لأنها ستكون مباراة خاصة جدًا له، باعتبار أنه لعب في الفئات السنية للهلال سابقًا.

    ويقدّم العنزي مستويات رائعة مع الفيحاء؛ وذلك سواء في مركز صناعة اللعب، أو في الجناح الأيمن.

    وبخصوص الهلال؛ فيُنظر إلى الدوسري على كونه محمد الدعيع الجديد في حراسة المرمى، نظرًا للإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها.

    لكن أيضًا ما يجعل الأنظار تتجه إلى هذا الحارس؛ كون الهلال تعاقد معه من نادي الخليج في يناير 2026، مقابل 18 مليون ريال سعودي.

    وكذلك.. سيكون هارون الذي يتمتع بالقوة البدنية الكبيرة؛ مسؤولًا عن عزل مهاجمي الفيحاء، عن استلام تمريرات العنزي.

  • معركة المهارات والفاعلية بين ثنائي الحزم والفتح

    لقاء آخر سيخطف الأنظار في الجولة 14 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وهو الذي سيجمع بين نادي الحزم، ونظيره الفتح.

    هذا اللقاء سيجمع اثنين من بين أفضل اللاعبين في دوري جوّي للنخبة؛ وهما خالد عبدالجواد "الحزم"، والرأس أخضري جيفرسون راموس "الفتح".

    راموس الذي يجيد في الجناح الأيسر، يتمتع بـ"السرعات والمهارات"؛ كما أنه مُميّز في ألعاب الهواء، واستغلال عرضيات زملاءه من الكرات الثابتة تحديدًا.

    وسجل النجم الرأس أخضري، 6 أهداف مع فريق الفتح تحت 21 عامًا، في بطولة دوري جوّي للنخبة، خلال الجولات الثلاث عشر الماضية.

    وفيما يتعلق بعبدالجواد.. هو أحد الأجنحة الفعالة وليس المهارية فقط؛ بمعنى أنه لا يركز على المراوغات فحسب، بل الآتي:

    * أولًا: فتح مساحات إلى الظهير من خلفه.

    * ثانيًا: الدخول إلى العمق للمساعدة في بناء الهجمات.

    * ثالثًا: التمرير إلى زملائه المهاجمين في المساحات الضيقة.

    وما يؤكد العقلية الاحترافية لهذا الموهوب الصغير؛ هو أنه جلب "مدرب بدني شخصي"، لمساعدته على التحسُن في هذا الجانب.

  • ثنائي العروبة والشباب يخطف الأنظار بين مجموعة مواهب

    وبخلاف المباريات سالفة الذكر؛ سيكون عاشق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، على موعد مع 3 لقاءات "شيقة" أخرى في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    المباريات الثلاث؛ هي: الاتحاد ضد ضمك، الأخدود أمام القادسية، بالإضافة إلى العروبة والشباب.

    وسيكون على عاشق الكرة السعودية، أن يُركز على مجموعة من المواهب المهمة في هذه المباريات؛ وذلك على النحو التالي:

    * الاتحاد: عبدالرحمن العبيد.

    * ضمك: جواد آل حسن.

    * الأخدود: فيصل الحدري.

    * القادسية: زيسيلي بياكا.

    إلا أن أهم موهبتين يجب التوقف عندهم في هذه المباريات؛ سيتواجدان في مباراة العروبة ضد نادي الشباب، والمقررة مساء يوم الأحد.

    وفي العروبة.. سنجد الموهبة محمد سعيد الذي يجيد في الجناح الأيمن؛ حيث يتمتع بلمسة إبداعية رائعة، إلى جانب المرونة في الحركة وجودة التمرير وفتح المساحات لزملائه.

    وبقلعة الليوث؛ لا صوت يعلو على موهبة عماد قيسي الذي يثبت نفسه من مباراة لأخرى، رغم معاناة ناديه أساسًا.

  • هداف دوري جوّي يتصدر 4 مواهب في باقي مباريات الجولة 14

    لم ينتهِ حديثنا عن مواهب الجولة 14 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، عند ما تم ذكره في السطور الماضية فقط؛ فهُناك الكثير من الجواهر الأخرى، التي تستحق المتابعة في باقي المباريات.

    معظم هذه المواهب ليست بغريبة عن الشارع السعودي؛ بل نحن أنفسنا ذكرنا بعضهم سابقًا، وذلك على النحو التالي:

    * التعاون: باسم العريني.

    * القادسية: عمار الهاجوج.

    * الرياض: سلطان عيسى.

    * نيوم: نواف بخيت.

    والعريني هو أحد أفضل الهدافين في مختلف مسابقات "الفئات السنية" بالسعودية؛ كما يتصدر قائمة هدافي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا حاليًا، برصيد 10 أهداف.

    أما الهاجوج وعيسى وبخيت؛ فهم يخطفون الأنظار بموهبتهم الكبيرة مع أنديتهم، من جولة إلى أخرى.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

