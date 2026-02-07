دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | في الجولة 14.. قاهر المتصدر يهدد أحلام النصر والفتح يخطف الأنظار بعد "اشتباك الأصدقاء"

على مدار يومين، سنشهد الكثير من المباريات المثيرة التي تستحق المشاهدة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

على رأس هذه المباريات، التي ستخطف الأنظار في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري؛ اللقاء الذي سيجمع فريق النصر تحت 21 عامًا، مع نظيره الوحدة.

ولن تكون هذه المباراة سهلة أبدًا؛ حيث سيواجه النصر صاحب "المركز الثالث"، فريق لم يعرف الهزيمة منذ 7 جولات - وهو الوحدة -.

ويمتلك الفريق المكي الفائز على الأخدود "المتصدر"، في الجولة الماضية؛ نجمًا مُتفجرًا في الوقت الحالي وهو المهاجم مراد الخضري، الذي سجل 3 أهداف "هاتريك" في آخر مباراتين.

أما ثاني المباريات التي تخطف الأنظار في الجولة الرابعة عشر؛ تلك التي ستجمع الأخدود صاحب "الصدارة" كما ذكرنا، مع نادي القادسية.

ومن ناحيتهما.. عملاقا السعودية الهلال والاتحاد سيكونان على موعد مع مباراتين سهلتين - على الورق -؛ حيث سيواجه الزعيم نظيره الفيحاء، بينما سيضرب العميد موعدًا مع ضمك.

وفيما يلي.. مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:

- 7 مباريات تُقام يوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026

* الأحد "الساعة 16:00".. الحزم ضد الفتح.

* الأحد "الساعة 18:05".. الاتفاق ضد النجمة.

* الأحد "الساعة 18:15".. النصر ضد الوحدة.

* الأحد "الساعة 18:20".. الرياض ضد البكيرية.

* الأحد "الساعة 18:35".. الخلود ضد الجبلين.

* الأحد "الساعة 18:40".. العروبة ضد الشباب.

* الأحد "الساعة 20:30".. الأهلي ضد الرائد.

saff

- 5 مباريات تُقام يوم الإثنين الموافق 9 فبراير 2026

* الإثنين "الساعة 16:00".. الأخدود ضد القادسية.

* الإثنين "الساعة 16:15".. نيوم ضد التعاون.

* الإثنين "الساعة 18:15".. الفيحاء ضد الهلال.

* الإثنين "الساعة 20:10".. الاتحاد ضد ضمك.

* الإثنين "الساعة 20:30".. العدالة ضد الخليج.

saff