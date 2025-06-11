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دليل بطولة كأس العالم للأندية 2025: المجموعات، الفرق، اللاعبون، المدربون، الجدول، نظام البطولة، المواعيد وكل ما تريد معرفته

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كل شيء عن بطولة العالم للأندية 2025، التي يشارك فيها كبار العالم: من الفرق المتنافسة إلى النجوم التي يجب متابعتها.

32 فريقًا، وكأس جديد على المحك: تنطلق في الولايات المتحدة النسخة الأولى الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية التي تنظمها الفيفا، والتي لم تلق استحسانًا من العديد من الأندية المشاركة، لكنها تم تأكيد انطلاقها في بداية الصيف.

من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ، مروراً بباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وتشيلسي والعديد من الأندية الأوروبية الأخرى، يوفنتوس وإنتر: هما الممثلان الإيطاليان في كأس العالم. يعود السبب في ذلك إلى النقاط التي حصل عليها الفريقان في الترتيب الخاص بآخر أربع نسخ من دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى أندية من أمريكا الوسطى والجنوبية وأفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا: ستتنافس نصف العالم في الولايات المتحدة الأمريكية. تحد عالمي يبدو أنه سيكون مثيراً ومذهلاً.

إليك كل ما تحتاج معرفته عن كأس العالم للأندية 2025: الجدول الزمني مع التواريخ والمواعيد، نظام البطولة، ولكن قبل كل شيء نجوم وإمكانات الفرق الـ 32 المشاركة.

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