"خطأ في التواصل".. كومباني يدافع عن موهبة بايرن ميونخ بعد موقفه المثير للجدل بشأن ريال مدريد

في مفاجأة مدوية خلال حدث لمشجعي بايرن ميونيخ في وقت سابق، اعترف كارل بأنه بالتأكيد يطمح للعب مع ريال مدريد، في مرحلة ما من مسيرته، مما أثار دهشة جماهير أليانز أرينا.

وقال كارل: "بايرن ميونخ نادٍ كبير جدًا. إن اللعب فيه حلم. لكن في مرحلة ما، أريد بالتأكيد الذهاب إلى ريال مدريد. إنه نادي أحلامي، لكن هذا يبقى بيننا. بالطبع، بايرن نادٍ مميز للغاية ويوفر الكثير من المتعة".

ومع ذلك، سارع كريستوف فروند، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، إلى الدفاع عن كارل، قائلاً إن لاعب خط الوسط المهاجم اعتذر لإدارة النادي بعد تصريحاته.

وفي تصريح له بعد المباراة الودية التي خاضها الفريق الألماني أمام ريد بول سالزبورج النمساوي يوم الثلاثاء، قال فروند عن اعتراف كارل بالانضمام إلى ريال مدريد: "أعتقد أن هذا هو ليني. كل من يعرف ليني يعرف ذلك. هكذا يلعب كرة القدم أيضًا، إنه صريح للغاية، ولا يكترث لأي شيء، كما نقول هنا - حتى على أرض الملعب. يتحدث كفتى في السابعة عشرة من عمره. أدرك على الفور أن ما قاله كان غير موفق. اعتذر في اليوم التالي، وتحدثنا عن الأمر".

وأضاف: "هذا ليس ما يقصده على الإطلاق، إنه يشعر براحة تامة في بايرن ميونيخ. إنه يستمتع حقًا بهذه الفترة. عندما كان طفلاً، خضع لتجربة أداء مع ريال مدريد - الذي كان نادي أحلامه. سُئل عن نادي أحلامه إلى جانب بايرن ميونيخ. إنه يبلغ من العمر 17 عامًا وسعيد جدًا في بايرن ميونيخ. ونحن سعداء جدًا بوجوده معنا".