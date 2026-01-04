"بايرن ميونخ فريق كبير لكن ريال مدريد نادي أحلامي".. موهبة الفريق البافاري يفاجئ الجماهير

قد يواصل كارل بناء مكانة عالمية تجعله ينضم إلى مجموعة من المواهب المماثلة. وهو بالفعل يحقق تقدماً إيجابياً في هذا الاتجاه، حيث يعيد هذا المراهق الموهوب كتابة كتب التاريخ في ألمانيا، موطنه الأصلي.

لقد تألق وسجل أهدافًا في مباريات الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، حيث قرر بايرن ميونخ أن العمر لا ينبغي أن يكون عائقًا عندما يتعلق الأمر بمثل هذا الإمكانيات واعتمد بشكل كبير على موهبة نجمه الشاب. ومع ذلك، سيكون عليهم خوض معركة للحفاظ على كارل.

وقد اعترف الشاب بذلك. فهو لا يرغب في مغادرة منطقة راحته في أي وقت قريب، لكنه قال عند زيارته لرباطة الجماهير في بورجسين، عندما سئل عن الفرق الأخرى غير بايرن ميونخ التي تثير اعجابه: "بايرن ميونخ نادٍ كبير جدًا. إن اللعب فيه حلم. لكن في مرحلة ما، أريد بالتأكيد الذهاب إلى ريال مدريد. إنه نادي أحلامي، لكن هذا يبقى بيننا. بالطبع، بايرن نادٍ مميز للغاية ويوفر الكثير من المتعة".