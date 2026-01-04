كشف لاعب بايرن ميونخ الشاب لينارت كارل عن هوية نادي أحلامه. تلك الموهبة المتميزة التي تزدهر حالياً في ملعب أليانز أرينا، لكنه قد يبحث عن تحدٍ جديد في مرحلة ما. ولن يكون هناك نقص في العروض عندما يحين ذلك اليوم، حيث اعترف أحد أكثر اللاعبين الواعدين في العالم أنه يود اللعب في صفوف ريال مدريد.
"بايرن ميونخ فريق كبير لكن ريال مدريد نادي أحلامي".. موهبة الفريق البافاري يفاجئ الجماهير
تراجع ريال مدريد ولكن...
قد لا يكون فريق ريال مدريد مهيمنًا كما كان في السابق، حيث يعاني من صعوبات في الحفاظ على مستواه تحت قيادة تشابي ألونسو هذا الموسم، لكنه لا يزال يمثل جاذبية واضحة لأكثر اللاعبين طموحًا.
تحت قيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، غالبًا ما فضل عملاق الدوري الإسباني نهج "الجالاكتيكوس" في التعاقد مع اللاعبين. وقد سمح لهم ذلك على مر السنين بالتعاقد مع لاعبين من أمثال زين الدين زيدان ورونالدو وكاكا وديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي.
- Getty
موهبة بايرن يحلم بريال مدريد
قد يواصل كارل بناء مكانة عالمية تجعله ينضم إلى مجموعة من المواهب المماثلة. وهو بالفعل يحقق تقدماً إيجابياً في هذا الاتجاه، حيث يعيد هذا المراهق الموهوب كتابة كتب التاريخ في ألمانيا، موطنه الأصلي.
لقد تألق وسجل أهدافًا في مباريات الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، حيث قرر بايرن ميونخ أن العمر لا ينبغي أن يكون عائقًا عندما يتعلق الأمر بمثل هذا الإمكانيات واعتمد بشكل كبير على موهبة نجمه الشاب. ومع ذلك، سيكون عليهم خوض معركة للحفاظ على كارل.
وقد اعترف الشاب بذلك. فهو لا يرغب في مغادرة منطقة راحته في أي وقت قريب، لكنه قال عند زيارته لرباطة الجماهير في بورجسين، عندما سئل عن الفرق الأخرى غير بايرن ميونخ التي تثير اعجابه: "بايرن ميونخ نادٍ كبير جدًا. إن اللعب فيه حلم. لكن في مرحلة ما، أريد بالتأكيد الذهاب إلى ريال مدريد. إنه نادي أحلامي، لكن هذا يبقى بيننا. بالطبع، بايرن نادٍ مميز للغاية ويوفر الكثير من المتعة".
إشادة من هاري كين
سجل كارل ستة أهداف في 22 مباراة هذا الموسم. يثبت صانع الألعاب الصغير أنه شريك مفيد للمهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين. يسعد هداف بايرن ميونيخ بوجود شاب مفعم بالحيوية إلى جانبه.
قال كين عن كارل: "أعتقد أن ليني كان رائعًا بالنسبة لنا. أعتقد أنكم ترون الصفات التي يتمتع بها، خاصة في المساحات الضيقة. لقد كان ذلك مفيدًا جدًا لنا منذ انضمامه إلى الفريق لأننا نلعب كثيرًا ضد دفاع منخفض أو ضد نظام 5-4-1 حيث تتراجع الفرق وتجعل من الصعب علينا التقدم، يساعد ليني في فتح المساحة لأنه سريع جدًا وجيد جدًا في التعامل مع الكرة ويمكنه التغلب على المدافعين. إنه مشابه لجمال موسيالا في هذا الجانب، مما فتح لنا المجال في المباريات وأعطاه فرصة للتسجيل وأعطى الآخرين فرصًا للتسجيل".
وأضاف: "بدون الكرة، يتمتع بأخلاقيات عمل رائعة. بالنظر إلى طريقة تدريبنا هنا وطريقة تعامل المدرب، لا أعتقد أنه سيسمح له بالتهرب من أي شيء آخر. من الرائع بالنسبة له أن يكون قادرًا على التعلم ومحاولة مساعدة الفريق، لذا من الرائع أن يكون معنا".
- Getty Images Sport
مقارنة مع نجم بايرن السابق
كارل، الذي يسعى إلى الحصول على ظهور دولي رفيع المستوى في المستقبل القريب، حظي أيضًا بإشادة من مواطنه الفائز بكأس العالم. أسطورة بايرن ميونيخ توماس مولر هو آخر من ينضم إلى معجبي اللاعب الشاب.
مولر، الذي يلعب الآن في الدوري الأمريكي لكرة القدم مع فريق فانكوفر ، قال عن كارل : "تقنية تسديده استثنائية بالتأكيد. لديه إنهاء جيد جدًا، وهذا بالفعل ميزة ممتازة. لأنك إذا لعبت في الهجوم لفريق بايرن ميونخ وكنت نشيطًا ورشيقًا، فستجد نفسك دائمًا في مواقع التسجيل، لذلك، أهدافه ليست محض صدفة؛ فهو يمتلك الموهبة بالتأكيد. السؤال الذي سيحدد مستقبله يتعلق أكثر بمدى تكرار وصوله إلى مثل هذه المواقف، وما إذا كان بإمكانه خلقها بنفسه، وما إذا كان يحتاج إلى الفريق ليفعل ذلك من أجله، وما إلى ذلك".
وأكمل: "لنأخذ صديقنا القديم لوكاس بودولسكي كمثال عندما كان يحصل على الكرة في موقع جيد بقدمه اليسرى، كان يسجل هدفًا. ولكن مقارنة بأفضل لاعبي كرة القدم في العالم، لم يكن يصل إلى مواقع التسديد هذه بشكل كافٍ".