"حدثت أمور خارجة عن إرادتنا" .. خالد الغامدي يلمح بظلم الأهلي ويحتفل بإنجاز جديد غير الآسيوية!

تحدث عن مصير يايسله ورد فعله عند سؤاله حول مستقبل إيفان توني..

كشف خالد الغامدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النادي الأهلي، عن إنجازه في قلعة الراقي، والذي لم يتوقف عند حاجز التتويج بثنائية دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.

ورغم أن الغامدي تعرض للكثير من الانتقادات، التي بلغت حد مطالبات الجماهير له بالرحيل عن الأهلي في أكثر من مناسبة، إلا أن الراقي بات يعيش مرحلة استقرار كبير في الآونة الأخيرة، انعكس عليها إضافة اللقب القاري الأول في تاريخ النادي الجدّاوي، بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم، بالنخبة الآسيوية.

في المقابل، ألمح الغامدي، بأن الأهلي تعرض للظلم، دون النطق بها صراحة، خلال مسيرته في دوري روشن السعودي، وأن الإدارة تتحرك من أجل الرد بشأن هذا الأمر.

  • لن أدخل في جدل الدعم!

    وقال خالد الغامدي، عبر برنامج "نادينا"، إن الأهلي يعيش مرحلة من الإنجازات، ليس فقط في الفوز بالنخبة أو السوبر، وإنما في التوازن الاقتصادي الذي يعيشه النادي.

    وأضاف "لن أدخل في جدل الأقل أو الأكثر دعمًا، ولكن الكل يرى ويشاهد أن إنجازات الأهلي أقل من المبالغ المصروفة حاليًا".

    وتابع الغامدي "التوفيق من الله، لقد وفقنا في اللاعبين والإدارة والجهاز الفني والإداري، هذا التوفيق الذي يصل بك لمحطات لم تتوقعها. حتى الآن قادرون على علاج مشكلاتنا الداخلية".

    وأضاف رئيس الأهلي إن النادي لا يليق به أن يدخل أي منافسة، إلا ويطمح في الفوز بها على قدر استطاعته، كما أشاد بدور جماهير الراقي، بقوله "أمورنا مستقرة بفضل الله ثم الجماهير الوفية التي مهما فعلنا، سيظل مجهودهم معنا أكبر بكثير مما نعطيه".

    الأهلي في مركز لا يستحقه

    وتطرق الغامدي للحديث عن وضع الأهلي خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026"، بقوله "كل موسم له ظروف مختلفة وتحديات وأجواء، مازلنا مستمرين بقوة في البطولة الآسيوية، سلسلة انتصارات لا تُكسر بحول الله".

    وأضاف "على مستوى الدوري، قدمنا مباريات كثيرة، ولكن حدثت أمور خارجة عن إرادتنا، أبعدتنا عن المركز الذي يفترض للأهلي، أن يكون فيه، ولكن الدوري لا يزال في أوله، ومعالمه لم تتشكل بعد، وإن شاء الله يكون له وضع في الدوري".

    ورفض الغامدي ربط حديثه بما شهدته مباراة الأهلي والرياض، من قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، مشيرًا إلى ما قاله بشكل عام، وأن الإدارة تتعامل مع الجهات المختصّة حول الأمور التي لم يكشف عن هويتها.

    ما حدث في مباراة الرياض .. الأهلي يقرر التصعيد

    وبينما كانت المباراة تسير نحو التعادل السلبي، قرر الحكم السلوفيني رادي أوبرينوفيتش، احتساب ركلة جزاء للأهلي، نفذها إيفان توني بنجاح في الدقيقة 90+1، إلا أن فرحة جماهير الراقي لم تستمر طويلًا، بعدما احتسب الحكم جزائية أخرى للرياض، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR"، إثر لمسة يد، ليسجل توزي هدف التعادل في الدقيقة 90+11.

    وتوترت الأجواء بشكل أكبر، بعدما قرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء في وجه زياد الجهني، في الدقيقة 90+12، إثر التدخل العنيف في منتصف الملعب، فيما قابلت الجماهير الأهلاوية، قرار الحكم بصافرات الاستهجان، بسبب قراراته الجدلية.

    وأفادت صحيفة "الرياضية"، بأن إدارة شركة الأهلي، قدمت خطابًا رسميًا إلى لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لتسجيل احتجاج على الأخطاء التحكيمية في مباراة الرياض، حيث ذكر النادي بأن الحكم أوبرينوفيتش، ارتكب أخطاءً مؤثرة، أثرت بدورها على سير المباراة ونتيجتها النهائية.

    وبحسب خطاب الأهلي، فإن الإدارة رصدت عددًا من الحالات التحكيمية ضد الفريق، خلال المباريات السابقة، بشكل تفصيلي، كدليل رسمي من أجل مطالبة اللجنة باستقطاب حكام "نخبة"، لمبارياته المُقبلة.

    وأبدت الإدارة الأهلاوية اعتراضها على دفع مبالغ كبيرة إلى لجنة الحكام، من أجل استقطاب حكام أجانب لا يرقون لمستوى مباريات الراقي، مع المطالبة بضرورة إيجاد حلول للمشكلات التحكيمية التي تقابل الفريق.

    مصير يايسله ورفض التعليق على مستقبل توني

    وبين مؤيد ومعارض حول مستوياته مع الفريق، حسم خالد الغامدي، عبر برنامج "دورينا غير"، مصير المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، قائلًا إنه يقدم مستويات رائعة، وهو مستمر مع الأهلي، بعدما قدم صورة مشرفة للراقي.

    في المقابل، رفض الغامدي الحديث عن مستقبل إيفان توني، مهاجم الأهلي، بعد ورود أنباء حول رغبة أندية إنجليزية في التعاقد معه، واحتمالية رحيله في الشتوية، مضيفًا أن أي أمر في هذا الشأن لا يُناقش عبر الكاميرات، والنتائج المقبلة ستعكس المستويات.

    يذكر أن المدير الرياضي للأهلي، روي بيدرو باراز، نفى دخول الراقي في مفاوضات مع أي نادٍ من أجل الاستغناء عن توني في الميركاتو الشتوي، مضيفًا "توني مهاجم عظيم ومميز، سجل معنا أكثر من 40 هدفًا.. عدم لعبه ضد نادي السد القطري أو في ديربي جدة أمام الاتحاد؛ لا يعني أبدًا أننا نريد التخلص منه".

    وأشار بيدرو باراز إلى أن عدم لعب المهاجم الإنجليزي في بعض المباريات، يكون بسبب رأي فني من المدرب الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ الذي يرى أنه من الأفضل الاعتماد على أسماء معينة، في هذه اللقاءات.

