Goal.com
مباشر
James MilnerGetty Images
محمد سعيد

ترجمه

جيمس ميلنر يعترف بأنه اعتقد أن مسيرته انتهت بعد إصابة مروعة قبل أن يحطم الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

وصل جيمس ميلنر إلى قمة طول العمر في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن اللاعب المخضرم في برايتون كشف أنه كاد يترك اللعبة قبل أشهر قليلة من صنع التاريخ. أصبح اللاعب المخضرم البالغ من العمر 40 عامًا رسميًا صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات التي خاضها في الدوري يوم السبت، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي سجله غاريث باري، بعد أن شارك في مباراته رقم 654 في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فوز سيغالز 2-0 على برينتفورد في ملعب جيتك كوميونيتي.

  • جيمس ميلنر: اللاعب الذي لا يمكن إيقافه 654

    يأتي هذا الإنجاز بعد 24 عامًا من ظهور ميلنر للمرة الأولى مع فريق ليدز يونايتد بقيادة تيري فينابلز. منذ ذلك اليوم في عام 2002، تطور ميلنر ليصبح لاعبًا متعدد الاستخدامات، وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأسين في الاتحاد الإنجليزي، وكأسين في الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا مع فرق نيوكاسل وأستون فيلا ومانشستر سيتي وليفربول. ومع ذلك، فإن الإصابة الرهيبة التي تعرض لها في ركبته خلال مباراة ضد أرسنال الموسم الماضي هددت بإنهاء مسيرته الأسطورية قبل الأوان، مما أدى إلى توقفه عن اللعب لمدة تسعة أشهر وخضوعه لعملية جراحية كبيرة لإعادة بناء الركبة.

    • إعلان
  • Barnsley v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    لحظة اقتراب التقاعد

    كانت الإصابة شديدة لدرجة أن ميلنر لم يتمكن من تحميل وزنه على ساقه لمدة نصف عام. أسفرت الجراحة عن تلف في عصب أحد الأوتار، مما أدى إلى توقعات قاتمة خلال جلسات إعادة التأهيل. عند التفكير في الأيام المظلمة التي قضاها في فترة التعافي، اعترف ميلنر بأن حتى أقرب المقربين إليه في القسم الطبي توقعوا منه أن يعلن اعتزاله اللعب. أدى الأثر النفسي والجسدي لعملية التعافي إلى جعل احتمال تحطيم الرقم القياسي الذي سجله باري منذ فترة طويلة يبدو وكأنه حلم بعيد المنال ومستحيل، بينما كان يشاهد من المدرجات.

    "أعتقد أنه في ديسمبر من الموسم الماضي، حتى شون [دوغان، أخصائي العلاج الطبيعي في برايتون] قال بنفسه إنه يعتقد أنني سأعود لمدة أسبوعين ثم أقول: 'لقد انتهيت'"، كشف ميلنر. "لأكون صادقًا، كان من غير المرجح في ذلك الوقت [أن أحطم الرقم القياسي في عدد المباريات]، لكنني كنت محظوظًا بوجود أشخاص طيبين حولي. أشخاص آمنوا بي ومجموعة رائعة من اللاعبين الذين ألعب معهم".

  • عودة قياسية إلى القمة

    تحدى ميلنر الصعاب وعاد في اليوم الأخير من الموسم السابق وحصل على تمديد لعقده لمدة عام واحد في ملعب أميكس. كان ميلنر شخصية محورية تحت قيادة فابيان هورزيلر هذا الموسم، حيث شارك في 16 مباراة ليتفوق أخيرًا على باري. على الرغم من ضخامة هذا الإنجاز، الذي احتفل به بارتداء حذاء مخصص مطرز بالرقم 654، ظل لاعب الوسط متواضعًا كعادته. اضطر زملاؤه في النهاية إلى دفعه نحو مشجعي الفريق الزائر في ملعب جيتك كوميونيتي للاحتفال بهذا اللحظة التاريخية.

    وقال ميلنر بعد صافرة النهاية: "إنه رقم كبير ومن الجيد الوصول إليه. من الواضح أن هناك الكثير من الحديث حول هذا الموضوع. بالنسبة لي شخصياً، هذا ليس شيئاً كنت أسعى إليه. إنها ليست أمور فردية أسعى إليها. أنت جزء من فريق. الترابط بين أعضاء الفريق، والقدرة على الذهاب إلى غرفة الملابس والاحتفال بالفوز مع زملائي - هذا هو سبب لعب كرة القدم".

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    مديح من رئيس أصغر سناً

    أعرب فابيان هورزيلر، مدرب برايتون، الذي يصغر لاعب الوسط الحائز على الرقم القياسي بثماني سنوات، عن دهشته من اللياقة البدنية لميلنر. وكشف المدرب الألماني أن ميلنر، على الرغم من عمره وإصابته في العام الماضي، لا يزال يتصدر قائمة اللاعبين من حيث اللياقة البدنية. وأشار هورزيلر إلى أن العمر البيولوجي للاعب المخضرم لا يتناسب مع أدائه على العشب، حيث يواصل التفوق على لاعبين أصغر منه بنصف عمره في التدريبات الشاقة التي يجريها النادي في قاعدته في لانسينغ.

    مع انتهاء عقده الحالي في نهاية الموسم، تتزايد التكهنات حول ما إذا كان ملك المباريات الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز سيقوم بتمديد عقده لمدة عام آخر. أثبت ميلنر أنه لا يزال قادرًا على المنافسة على أعلى مستوى، ورفض إغلاق الباب أمام مواصلة رحلته في الموسم الخامس والعشرين في الدوري الممتاز. عندما سُئل على وجه التحديد عما إذا كان يعتقد أن لديه عامًا آخر لتمديد رقمه القياسي، أجاب اللاعب المخضرم ببساطة: "سنرى".

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
وست هام crest
وست هام
وست هام
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون crest
برايتون
برايتون
نوتنجهام فوريست crest
نوتنجهام فوريست
فورست
0