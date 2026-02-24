جيمس ميلنر يعترف بأنه اعتقد أن مسيرته انتهت بعد إصابة مروعة قبل أن يحطم الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

كانت الإصابة شديدة لدرجة أن ميلنر لم يتمكن من تحميل وزنه على ساقه لمدة نصف عام. أسفرت الجراحة عن تلف في عصب أحد الأوتار، مما أدى إلى توقعات قاتمة خلال جلسات إعادة التأهيل. عند التفكير في الأيام المظلمة التي قضاها في فترة التعافي، اعترف ميلنر بأن حتى أقرب المقربين إليه في القسم الطبي توقعوا منه أن يعلن اعتزاله اللعب. أدى الأثر النفسي والجسدي لعملية التعافي إلى جعل احتمال تحطيم الرقم القياسي الذي سجله باري منذ فترة طويلة يبدو وكأنه حلم بعيد المنال ومستحيل، بينما كان يشاهد من المدرجات.

"أعتقد أنه في ديسمبر من الموسم الماضي، حتى شون [دوغان، أخصائي العلاج الطبيعي في برايتون] قال بنفسه إنه يعتقد أنني سأعود لمدة أسبوعين ثم أقول: 'لقد انتهيت'"، كشف ميلنر. "لأكون صادقًا، كان من غير المرجح في ذلك الوقت [أن أحطم الرقم القياسي في عدد المباريات]، لكنني كنت محظوظًا بوجود أشخاص طيبين حولي. أشخاص آمنوا بي ومجموعة رائعة من اللاعبين الذين ألعب معهم".