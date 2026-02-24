جيسي مارش يرفض ادعاء سام ألارديس بأن مدرب ليدز السابق ساعد في إفساد عمل مارسيلو بيلسا في إيلاند رود

لم يتردد ألارديس في تقييمه للتدهور البدني في إيلاند رود، مشيرًا إلى التباين الصارخ بين فريق ليدز الذي واجهه كخصم والفريق الذي دربه في النهاية. قال ألارديس في البودكاست: "كان بيلسا يتمتع بأفضل الإحصائيات البدنية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان ليدز في المرتبة الأولى". "لذلك عندما ذهبت إلى ليدز، فكرت: 'على الأقل هم لائقون بدنيًا'. [لكن ليدز كان] في المراكز الثلاثة الأخيرة [في إحصائيات اللياقة البدنية].

"سمح المدربان اللذان أعقبا بيلسا بإسقاط الإحصائيات البدنية إلى المراكز الثلاثة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز. فكرت: 'إذا كنا في المراكز الستة الأولى، فعلى الأقل نحن لائقون بدنيًا بما يكفي للبقاء في المباراة وتنظيم أنفسنا'."

تحدث الرجل الذي يُطلق عليه غالبًا لقب "بيغ سام" عن مواجهاته السابقة مع الفريق الأبيض ليبرز مدى تدهور المستوى في رأيه. خلال فترة عمله في وست بروميتش ألبيون، شاهد بنفسه الطبيعة القاسية للفريق الذي بنى بيلسا، وهي سمة شعر أنها كانت مفقودة خلال فترة عمله القصيرة. وأضاف ألارديس: "أتذكر عندما كنت مدربًا لويست بروم، كان [فريق بيلسا ليدز] لا يزال يلعب في آخر 20 دقيقة بنفس السرعة التي لعب بها في أول 20 دقيقة"، معربًا عن أسفه لعدم وجود القدرة على التحمل التي واجهها في غرفة الملابس.