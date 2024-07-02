جولر أمام النمسا .. مستقبل تركيا في أمان ولكن احذر من البقاء في ريال مدريد!

أداء مميز من نجم ريال مدريد

في مباراة متقلبة وشباك اهتزت عكس سير الأحداث، عبر المنتخب التركي إلى ربع نهائي يورو 2024 بالتفوق على النمسا بهدفين مقابل هدف في دور الـ16.

الأنظار توجهت على بعض النجوم من الفريقين على رأسهم أردا جولر صانع ألعاب ريال مدريد، الذي يعيش واحدة من أفضل فتراته في اليورو، ولكن بطل الليلة كان مدافع الأهلي السعودي .. ميريح ديميرال.

المدافع التركي سجل الهدفين الأول والثاني، قبل أن تحرز النمسا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 66 عن طريق مايكل جريجوريتش، ليتوجه الأتراك إلى دور الثمانية لمواجهة هولندا.

وبغض النظر عن سيناريو هذا اللقاء، دعونا نستعرض ما قدمه جولر خلال ليلة عبور بلاده إلى ربع النهائي..