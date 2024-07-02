بعد اقتراح الإعارة .. أردا جولر يبلغ ريال مدريد بموقفه النهائي من الرحيل!

تطور جديد في مستقبل الدولي التركي

وسط حالة الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد، اتخذ صانع الألعاب التركي أردا جولر قرارًا نهائيًا بخصوص ما سيفعله هذا الصيف.

جولر انتقل إلى ريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من فنربخشه التركي، لكنه تعرض للعديد من الأزمات مثل الإصابات والجلوس على دكة البدلاء، قبل أن تتحسن الأمور معه في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي، مرورًا بمستوياته الرائعة مع تركيا في يورو 2024.

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إذاعة "كادينا سير" قالت إن ريال مدريد عرض على اللاعب الذهاب إلى فريق آخر على سبيل الإعارة، وبالتحديد إلى ريال سوسييداد للحصول على المزيد من الدقائق للعب بانتظام، وفقًا لرؤية المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ولكن رد اللاعب جاء سلبيًا تجاه هذا المقترح، وأعلن للنادي رسميًا أنه ليس لديه أي نية للمغادرة على سبيل الإعارة، وأخبر المسؤولين أنه سيتواجد في الفترة التحضيرية للموسم الجديد بشكل طبيعي، طمحًا في القتال على المشاركة بانتظام الموسم القادم.

وفي الوقت الحالي يبدو أن اللاعب الوحيد الذي سيغادر ريال مدريد، هو لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس، الذي أبدى تحمسه لفكرة العودة من جديد إلى ريال بيتيس.