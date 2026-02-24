Getty
جوزيه مورينيو "أخطأ" بتصريحاته "الخرقاء" عن فينيسيوس جونيور، بينما يطالب تلميذه السابق في تشيلسي مدرب بنفيكا بالاعتذار
بريستياني يتلقى حظراً مؤقتاً بعد اشتباكه مع فينيسيوس
توقفت المباراة الأوروبية المعنية لمدة 10 دقائق بعد أن افتتح مهاجم بلانكوس فيني التسجيل بطريقة مذهلة. احتفل فيني بالهدف عند علم الزاوية أمام مشجعي الفريق المضيف الغاضبين، قبل أن يعود إلى خط المنتصف - وحصل على بطاقة صفراء في أثناء ذلك.
قبل استئناف المباراة، ركض فينيسيوس نحو الحكم لتقديم شكوى. ويُزعم أن بريستياني، الذي رفع قميصه ليغطي فمه، قد أدلى بتصريحات عنصرية. أعلنت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أن اللاعب الأرجنتيني سيتم إيقافهمؤقتًا لمباراة واحدة - مما يستبعده من مباراة الإياب في مرحلة خروج المغلوب في سانتياغو برنابيو - بينما تستمر التحقيقات.
ما قاله مورينيو عن الحادثة في ملعب إستادو دا لوز
ينفي بريستياني الادعاءات الموجهة ضده - قائلاً إنه استخدم عبارة مسيئة للمثليين ضد فينيسيوس، وليس عبارة عنصرية - وادعىمورينيو بعد مباراة حافلة بالأحداث في استاد دا لوز أن نجم ريال مدريد قد تصرف بطريقة عدائية.
وقال في ذلك الوقت: "عندما تسجل هدفًا مثل هذا، تحتفل بطريقة محترمة. أريد أن أكون محايدًا بشأن الكلمات التي تبادلها بريستياني وفينيسيوس. لن أعلق على ذلك.
"عندما كان يتحدث عن العنصرية، أخبرته أن أكبر شخص في تاريخ هذا النادي كان أسود البشرة [يوسبيو]. هذا النادي، آخر ما يمكن أن يكون هو عنصري، لذا إذا كان في ذهنه أن الأمر يتعلق بذلك، فهذا هو بنفيكا. هناك شيء خاطئ لأن هذا يحدث في كل ملعب. في كل ملعب يلعب فيه فينيسيوس، يحدث شيء ما. دائمًا".
نجم تشيلسي السابق ميكيل يرد على تصريحات مورينيو
قال اللاعب الدولي النيجيري السابق ميكيل، الذي لعب تحت قيادة مورينيو في نادي تشيلسي العملاق بالدوري الإنجليزي الممتاز، في بودكاست Obi One Podcast: "ما كنت أتوقع سماعه من مدربي السابق، من رئيسي [كان] 'نعم، الأمر قيد التحقيق، ولكن لا مكان للعنصرية هناك، لا مكان لمثل هذا الأمر، ولكن دعونا ننتظر حتى يتم الانتهاء من التحقيق، لا مكان لذلك'.
"لذا، عندما خرج وقال: "نعم، لم يكن على فينيسيوس جونيور أن يحتفل بالطريقة التي احتفل بها"، كان ذلك تعليقًا أخرقًا من جوزيه مورينيو. سيكون أول من يعلم، وهو يعلم ذلك، سيكون أول من يعلم أنه "أخفق في هذا الأمر". إنه رجل ذكي، ذكي جدًا، وهو يعلم ذلك".
وأضاف ميكيل: "لا أعرف سبب عدم اعتذاره، لكنني أتوقع أن يخرج في وقت ما ويصدر بيانًا. لا يوجد أحد لعب مع جوزيه مورينيو يقول عنه كلمة سيئة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعنصرية، لا أحد على الإطلاق، لا أحد على الإطلاق.
"سيكون أول من يقول 'لقد أخطأت، كان ذلك بعد المباراة، كانت المشاعر متأججة، لم أفكر في تصريحاتي، لم أفكر في ما سأقوله'. إنه مدرب متمرس، إنه رجل ذكي، وهو يعلم ما كان يجب أن يقوله. التصريح الذي أدلى به هو خطأ فادح، فادح للغاية".
بريستياني يواجه خطر الحظر الطويل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
رفض مورينيو مناقشة الحادثة منذ ذلك الحين، قائلاً عندما سُئل عن ردود الفعل السلبية على مقابلاته بعد المباراة: "لا أريد التعليق. أكرر أن الأمر كان صعباً على الجميع، ولن أحدد مستوى الصعوبة. اليوم تمكنا جميعاً من التحلي بالاحترافية والقيام بعملنا".
لن يعقد مؤتمراً صحفياً قبل المباراة هذا الأسبوع قبل سفر بنفيكا إلى مدريد، لأنه يعاقب بالمنع من دخول الملعب بعد حصوله على بطاقة حمراء في لشبونة. سيغيب بريستياني أيضاً عن تلك المباراة، ومن المحتمل أن يعاقب اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 20 عاماً بالمنع من المشاركة في 10 مباريات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إذا ثبتت إدانته.
