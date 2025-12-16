أصوات المدربين بجوائز "ذا بيست" .. رينارد لا يعترف بديمبيلي وأنشيلوتي يؤكد الخيانة وأوروبا تعلن تجاهلها لحكيمي !

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، الثلاثاء، عن جوائز "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، والتي حصل عليها النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي.

نجم باريس سان جيرمان كرر تربعه على عرش نجوم اللعبة، بعد حصوله على الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" متفوقًا على العديد من النجوم الآخرين مثل كيليان مبابي ومحمد صلاح ورافينيا ولامين يامال وغيرهم.

ربما يستحق ديمبيلي هذه الجائزة على ما قدمه مع باريس الموسم الماضي، خاصة بقيادته الفريق لتحقيق حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا تحت قيادة الإسباني لويس إنريكي، ولكن البعض تعجب من عدم اختيار رافينيا، بالإضافة إلى بعض التساؤلات حول تشكيل العام.

التصويت يعتمد بنسبة 25% لكل من الجماهير والصحفيين والمدربين وقادة المنتخبات، ولذلك قررنا إلقاء نظرة تفصيلية على هذه العملية، ودعونا نتحدث هنا عن المدربين..