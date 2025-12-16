The Best "Coaches"Goal Ar Only GFX
علي سمير

أصوات المدربين بجوائز "ذا بيست" .. رينارد لا يعترف بديمبيلي وأنشيلوتي يؤكد الخيانة وأوروبا تعلن تجاهلها لحكيمي !

"الرقم 3" طارد محمد صلاح في أصوات المدربين لجائزة الأفضل من فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، الثلاثاء، عن جوائز "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، والتي حصل عليها النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي.

نجم باريس سان جيرمان كرر تربعه على عرش نجوم اللعبة، بعد حصوله على الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" متفوقًا على العديد من النجوم الآخرين مثل كيليان مبابي ومحمد صلاح ورافينيا ولامين يامال وغيرهم.

ربما يستحق ديمبيلي هذه الجائزة على ما قدمه مع باريس الموسم الماضي، خاصة بقيادته الفريق لتحقيق حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا تحت قيادة الإسباني لويس إنريكي، ولكن البعض تعجب من عدم اختيار رافينيا، بالإضافة إلى بعض التساؤلات حول تشكيل العام.

التصويت يعتمد بنسبة 25% لكل من الجماهير والصحفيين والمدربين وقادة المنتخبات، ولذلك قررنا إلقاء نظرة تفصيلية على هذه العملية، ودعونا نتحدث هنا عن المدربين..

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    إجماع على صلاح والمركز الثالث

    رغم ابتعاده عن الترشيحات بشكل كبير، إلا هناك بعض المدربين قاموا باختيار صلاح ضمن المراكز الأولى، وجاء الإجماع فيما بينهم على وضعه في المركز الثالث بشكل متكرر.

    الأمر حدث مع إلياس أحمد مدرب أفغانستان، أيخان عباسنوف "أذربيجان" والذي وضع أشرف حكيمي بالمركز الأول، وكذلك دراجان تالايتش من البحرين، حيث اختار صلاح ثالثًا والنجم المغربي بالصدارة.

    مايكل فيندلاي مدرب برمودا اختار صلاح بالمركز الثالث أيضًا، وسيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو، بيدرو ميسا "كوبا"، مارسيلو نيفيليف "جمهورية الدومينيكان"، ميساي كاسا "إثيوبيا"، لويس جاردوفلو "جواتيمالا"، جينارو جاتوزو "إيطاليا"،

     بينما وضعه حسام حسن مدرب منتخب مصر وأليو سيسييه المدير الفني لليبيا وهيلمر هالجريمسون من جمهورية أيرلندا وبيني مكارثي من كينيا في المركز الأول، واختاره جوناثان مكينستري مدرب جامبيا وخافيير أجيري من المكسيك وزلاتكو داليتش مدرب كرواتيا بالمركز الثاني.

    وبشكل عام، تواجد صلاح ضمن الثلاثة الأوائل كان من أبرز الظواهر في اختيارات المدربين، حيث ظهر أيضًا في اختيارات مدربي مالي وماليزيا ومالاوي ومالطا وناميبيا ومولدوفا وأيرلندا الشمالية والفلبين ورواندا واسكتلندا وسيراليون، وترينيداد وتونس وتركيا وفاونتاو واليمن وزامبيا.

    ويعكس تواجد صلاح بهذا الشكل اللافت ضمن الاختيارات، احتفاظ اللاعب بمكانته الكروية وشعبيته، رغم الأزمة التي يعيشها حاليًا مع ليفربول وخلافه مع مدربه أرني سلوت، وإن كان متاخرًا في أغلب الترشيحات بالمركز الثالث.

    • إعلان
  • FBL-ARAB-CUP-2025-KSA-JORAFP

    ماذا عن مدربي المنتخبات العربية؟

    وبالنسبة لأبرز مدربي العرب، فقد قام فلاديمير بيتكوفيتش " مدرب الجزائر، باختيار عثمان ديمبيلي وكيليان مبابي وهاري كين، متجاهلًا تمامًا أشرف حكيمي ومحمد صلاح في أول 3 مراكز.

    وأما مدرب البحرين دراجان تالايتش اختار أشرف حكيمي ثم ديمبيلي وصلاح، جراهام أرنولد مدرب العراق : عثمان ديمبيلي ويامال وكيليان مبابي.

    أليو سيسييه "ليبيا" اختار محمد صلاح ثم حكيمي وبيدري، وليد الركراكي مدرب المغرب : أشرف حكيمي وعثمان ديمبيلي ولامين يامال، كارلوس كيروش مدرب عمان : وقع اختياره على مواطنه فيتينيا ثم ديمبيلي ويامال، رغم أنه أشرف على تدريب صلاح مع مصر.

    إيهاب أبو جزر مدرب فلسطين اختار صلاح أولًا ثم عثمان ديمبيلي وأشرف حكيمي، جولين لوبيتيجي من قطر : فيتينيا ولامين يامال وبيدري، هيرفي رينارد مدرب السعودية قام بالتصويت للامين يامال في المركز الأول وكيليان مبابي ثانيًا ثم أشرف حكيمي، حيث تجاهل ديمبيلي رغم أنه فرنسي الجنسية.

    وأما سامي الطرابلسي مدرب تونس، فقد اختار أشرف حكيمي في المرتبة الأولى ومن بعده عثمان ديمبيلي ومحمد صلاح، وجمال السلامي من الأردن : أشرف حكيمي وصلاح وديمبيلي، وجاءت اختيارات أولارولو كوزمين مدرب الإمارات كالتالي: فيتينيا وعثمان ديمبيلي وهاري كين.

  • achraf-hakimi(C)Getty Images

    هؤلاء منحوا حكيمي الصدارة

    النجم المغربي كان يعتبر من كبار المرشحين للجائزة، لأنه تشارك مع ديمبيلي في كافة الإنجازات التي حققها مع باريس سان جيرمان، لذلك كان يجب وضعه في الاعتبار.

    حكيمي جاء في المركز الأول وفقًا لاختيارات مدربي أنجولا، أذربيجان، البحرين، بلجيكا، جزر فيرجينيا البريطانية، تشاد، جزر القمر، الكونغو، جزيرة كوك، جيبوتي، جمهورية الدومينيكان، فيجي، جامبيا، جويانا.

    ويضاف إليهم أيضًا كل من هايتي، الأردن، ماكاو، ماليزيا، مالي، المغرب، مينامار، ناميبيا، النيجر، رواندا، ساموا، جنوب السودان، السودان، تونس، اليمن.

    وما نلاحظه هنا في الأسماء التي اختارت حكيمي، هو التجاهل التام للنجم المغربي من الدول الأوروبية، حيث اقتصر ترشيحه على البلدان العربية والإفريقية والقارات الأخرى.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-EURO-2024-MATCH49-ESP-FRAAFP

    نظرة على المدربين الكبار

    ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين وحامل لقب كأس العالم 2022، اختار كيليان مبابي في المركز الأول ومن بعده بيدري ثم النجم الإسباني لامين يامال ثالثًا.

    رودي جارسيا من بلجيكا : أشرف حكيمي، كيليان مبابي وفيتينيا

    كارلو أنشيلوتي "البرازيل" : عثمان ديمبيلي، رافينيا، كيليان مبابي، وهو ما يعني أن حتى مدرب السيلساو لم يقع اختياره على رافينيا نجم برشلونة في المركز الأول، مما قد يشير إلى تكهنات الخيانة بسبب انتماء الإيطالي السابق لريال مدريد.

    زلاتكو داليتش "كرواتيا" : عثمان ديمبيلي، محمد صلاح، بيدري

    توماس توخيل "إنجلترا" : هاري كين، كول بالمر وعثمان ديمبيلي

    ديدييه ديشان "فرنسا": عثمان ديمبيلي، مبابي وأشرف حكيمي

    يوليان ناجلسمان "ألمانيا" : فيتينيا وعثمان ديمبيلي وهاري كين

    جينارو جاتوسو "إيطاليا" : كيليان مبابي، فيتينيا ومحمد صلاح

    روبرتو مارتينيز "البرتغال" : نونو مينديش، فيتينيا ولامين يامال

    لويس دي لا فوينتي "إسبانيا" : بيدري، لامين يامال وكيليان مبابي

    جراهام بوتر "السويد" : عثمان ديمبيلي، نونو مينديش وبيدري

    فينتشنزو مونتيلا "تركيا" : بيدري، هاري كين ومحمد صلاح

    مارسيلو ييلسا "أوروجواي" : كيليان مبابي، رافينيا وبيدري

0