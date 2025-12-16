AFP
دوناروما يتوّج بجائزة "ذا بيست" 2025 لأفضل حارس في العالم من الفيفا
دوناروما أفضل حارس
تُوّج الحارس الدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما بجائزة "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2025، ليظفر بهذا اللقب المرموق للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.
وجاء هذا التتويج المستحق بعد موسم استثنائي قضاه مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، حيث لعب دوراً بطولياً في قيادة النادي الباريسي لمعانقة المجد الأوروبي والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، عقب فوز كاسح في النهائي على إنتر ميلان بخماسية نظيفة.
ولم يكتفِ دوناروما بالمجد القاري، بل هيمن محلياً بتحقيق الدوري والكأس وكأس الأبطال في فرنسا، فضلاً عن وصافة مونديال الأندية.
وتفوق الحارس البالغ من العمر 26 عاماً، والذي يحمي حالياً عرين مانشستر سيتي الإنجليزي، على نخبة من حراس العالم مثل كورتوا وأليسون، ليؤكد تربعه على عرش حراسة المرمى عالمياً بعد عام حافل بالإنجازات التاريخية.
هامبتون أفضل حارسة
ظفرت هانا هامبتون، حامية عرين تشيلسي والمنتخب الإنجليزي، بجائزة "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كأفضل حارسة مرمى لعام 2025، لتصبح بذلك ثاني إنجليزية تنال هذا الشرف بعد ماري إيربس.
وجاء هذا التتويج ثمرة لموسم تاريخي للحارسة البالغة من العمر 25 عاماً، حيث لعبت دوراً محورياً في قيادة منتخب بلادها لانتزاع لقب كأس الأمم الأوروبية، فارضةً نفسها نجمة للمواجهات الحاسمة بتصدياتها لركلات الترجيح أمام السويد ثم إسبانيا في النهائي المثير.
ولم يقتصر تألقها على الساحة الدولية، بل كانت الحجر الأساس في موسم تشيلسي الذهبي، مساهمة في حصد "الثلاثية المحلية" (الدوري وكأس الاتحاد وكأس الرابطة). وتفوقت هامبتون في سباق الجائزة على منافسات بارزات مثل إندلر وكول، لتتوج عامها المثالي بدخول التشكيلة العالمية وتأكيد تربعها على قمة حراسة المرمى النسائية.
جماهير زاخو العراقي "الأفضل"
نالت جماهير نادي زاخو العراقي تكريماً عالمياً مستحقاً بفوزها بجائزة فيفا للمشجعين لعام 2025 ضمن حفل جوائز "ذا بيست"، وذلك تقديراً لمبادرتهم الإنسانية الملهمة التي خطفت أنظار العالم.
وجاء هذا التتويج بعد اللفتة المؤثرة التي زينت مدرجات ملعب زاخو خلال مواجهة نادي الحدود في دوري نجوم العراق، حيث قامت الجماهير بإمطار أرضية الميدان بآلاف الدمى والألعاب المحشوة في مشهد مهيب، بهدف جمعها والتبرع بها للأطفال المرضى لرسم البسمة على وجوههم.
وقد تفوقت الجماهير العراقية بهذه الخطوة الحضارية على بقية المرشحين للجائزة التي تُمنح منذ عام 2016 للحظات الاستثنائية في عالم التشجيع، ليثبت عشاق زاخو أن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل هي منصة لنشر قيم التكافل والإنسانية، مانحين الكرة العراقية إنجازاً دولياً فريداً يعكس الروح الرياضية السامية.
إعلان