Joao Felix Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26
محمود خالد

"لو فعل ذلك لاستحق العقوبة" .. جواو فيليكس ينال صك البراءة من حركة لا أخلاقية جديدة أمام الخليج!

فيليكس يواصل الجدل .. من الفيحاء إلى الخليج

في الوقت الذي حمل فيه جواو فيليكس، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جائزة رجل مباراة الخليج، للمرة الخامسة في دوري روشن، خرجت مطالبات بمعاقبة النجم البرتغالي، بسبب واقعة مثيرة للجدل خلال اللقاء.

فيليكس وقع على هدف النصر الأول، في ليلة انتصاره على الخليج بنتيجة (4-1)، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

  • اتهامات جديدة بحركة "لا أخلاقية"

    وكان جواو فيليكس قد أثار جدلًا في مباراة الجولة السابعة، أمام الفيحاء، بعد تلقيه اتهامات بعمل حركة "غير أخلاقية"، تسببت في إشعال اشتباكات قوية بين عناصر الفريقين بعد إطلاق صافرة النهاية.

    وتحدث المستشار القانوني فهد القحيز، بشأن لقطة فيليكس، بقوله إن معظم اللاعبين الأجانب يعتبرون مثل هذه الحركة "طبيعية"، بحكم عاداتهم وتقاليدهم، إلا أنه تعد حركة "غير أخلاقية" تستوجب العقوبة، وافق لوائح لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

    في المقابل، حدد القحيز شروطًا لمعاقبة فيليكس، بأن تكون اللقطة واضحة عبر "الناقل الرسمي"، لمسابقة دوري روشن السعودي، أو عثور لجنة الانضباط على تسجيل الواقعة من خلال مراقب المباراة أو تقنية الفيديو VAR، أو ذكر حكم المباراة للواقعة بشكل صريح.

  Joao Felix Nassr Khaleej

    ماذا حدث أمام الخليج؟

    وتجددت الاتهامات ضد جواو فيليكس، بعمل حركة "غير أخلاقية" لحكم المباراة، بعد تسجيله هدف التقدم، والذي جاء بعد إلغاء هدفين للنجم البرتغالي.

    وتمكن جواو فيليكس، من التوقيع على هدف مبكر في الدقيقة 13، إلا أن الحكم محمد السماعيل، قرر إلغاء الهدف، بداعي تجاوز الكرة لخط الملعب، قبل أن يرسل أيمن يحيى كرة عرضية لزميله الذي أودعها في الشباك.

    وأضاف فيليكس "محاولة جديدة" في الدقيقة 31، بعدما أسكن الكرة في الشباك، عقب استقبال تمريرة طويلة متقنة من إينيجو مارتينيز، إلا أن الحكم أيضًا قرر إلغاء الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

    الحكم استدل في قراره بإلغاء الهدف، إلى وجود مخالفة سابقة على وسط الميدان، مارسيلو بروزوفيتش، بـ"لمسة يد"، قبل الفرصة التي انتهت بالهدف.

    تلك اللقطة أثارت جدلًا كبيرًا بين المتابعين، سواءً بالاعتراض على إلغاء الهدف، بداعي أن الكرة اصطدمت بـ"المنطقة الخضراء" التي لا يعتد بها في خطأ لمسة اليد، أو بثبوت قانونية قرار الحكم باحتساب الخطأ، مع المطالبة بضرورة إشهار البطاقة الحمراء لبروزوفيتش، كونه حصل على إنذار سابق في الدقيقة التاسعة.

  • صك براءة فيليكس

    في المقابل، دافع الخبير التحكيمي فهد المرداسي، عن جواو فيليكس، مؤكدًا أن ما قام به نجم النصر، من "التصفيق" على ذراعه الممتد، هو حركة عادية، وليست سوء سلوك.

    وأوضح المرداسي، عبر برنامج "نادينا"، أن فيليكس لو وقف وجهًا لوجه أمام الحكم مباشرة، وقام بحركة "الذراع"، لتم اعتبارها سوء سلوك يستحق بطاقة.

    واستشهد الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، بواقعة سابقة نال فيها فيليكس بطاقة حمراء (مع أتلتيكو مدريد)، بعد تلقيه إنذارًا ثانيًا مباشرًا من الحكم، إثر القيام بإشارة أمامه، ليردّ المرداسي بأن لوائح الدوري الإيطالي - مثلًا - تقتضي بإشهار بطاقة حمراء مباشرة للاعب إذا جاء أمام الحكم وصفق؛ لأنه يعتبر نوعًا من التقليل أو الإساءة للحكم.

    واعتبر المرداسي لقطة فيليكس مع حكم النصر والخليج، هو نوع من التعبير، دون الإساءة أو التقليل، مطالبًا الحكام بأن يعيشوا في دور اللاعب، دون التقليل من شأنهم.

    وأرجح الحميدي لقطة فيليكس، بأنها جاءت من اعتراضه على إلغاء هدفه في الدقيقة 31، حيث فسرها بأن نجم النصر أشار للحكم مجددًا باصطدام الكرة في المنطقة الآمنة.

  Joao Felix Al-Nassr 2025-26

    فيليكس يصر على التسجيل

    ورغم إلغاء هدفين له، إلا أن جواو فيليكس، أصرّ على التسجيل، حينما وقّع على الهدف الأول في الدقيقة 39، ليسجل الهدف رقم 11 مع النصر، في مسابقة دوري روشن السعودي، منذ بداية موسم 2025-2026، ويؤكد عزمه بقوة على المنافسة من أجل جائزة الحذاء الذهبي التي توج بها كريستيانو رونالدو، في الموسمين السابقين، والذي يأتي حاليًا خلف فيليكس بفارق هدف وحيد.

    وفيما يلي، نستعرض أهداف جواو فيليكس مع النصر في دوري روشن، هذا الموسم..

    * سجل هاتريك ضد التعاون في مباراة الجولة الأولى، وفاز النصر (5-0).

    * سجل هدفين وتمريرة حاسمة ضد الرياض في مباراة الجولة الثالثة، وفاز النصر (5-1).

    * سجل هاتريك ضد الفتح، في مباراة الجولة الخامسة، وفاز النصر (5-1).

    * سجل هدفًا ضد الحزم في مباراة الجولة السادسة، وفاز النصر (2-0).

    * سجل هدفًا وتمريرة حاسمة ضد نيوم، في مباراة الجولة الثامنة، وفاز النصر (3-1).

    ووقع فيليكس على الهدف الحادي عشر في شباك الخليج، في مباراة الجولة التاسعة، فضلًا عن إحراز هدفين في بطولة دوري أبطال آسيا 2، وهدفًا في كأس خادم الحرمين الشريفين، وآخر في كأس السوبر السعودي.