"حركته غير الأخلاقية طبيعية عند الأجانب" .. الكشف عن عقوبة جواو فيليكس المرتقبة بعد أزمة النصر والفيحاء وهكذا قد ينجو!

أبرز اللقطات التي أثارت جدلًا واسعًا؛ تلك التي قام بها البرتغالي جواو فيليكس، نجم فريق النصر الأول لكرة القدم، ضد لاعبي الفيحاء.

فيليكس احتفل بهدف النصر الثاني، الذي سجله زميله الأسطورة كريستيانو رونالدو، في الدقيقة الرابعة عشر من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة ضد الفيحاء؛ بحركة "غير أخلاقية".

ووسط احتفالات جميع نجوم الفريق النصراوي، قام فيليكس بهذه الحركة "غير الأخلاقية"؛ والتي أدت إلى إشعال اشتباكات قوية بين عناصر الناديين، بعد إطلاق صافرة النهاية.

ورفض نجوم الفيحاء الرد على فيليكس، بعد قيامه بهذه الحركة مباشرة؛ ولكنهم ذهبوا ليعاتبوه عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة، ما أدى إلى إشعال الاشتباكات.