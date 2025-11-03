Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"حركته غير الأخلاقية طبيعية عند الأجانب" .. الكشف عن عقوبة جواو فيليكس المرتقبة بعد أزمة النصر والفيحاء وهكذا قد ينجو!

الموقف القانوني لجواو فيليكس بعد واقعته في مباراة النصر والفيحاء..

لا صوت يعلو حاليًا على الأحداث التي شهدتها مباراة النصر والفيحاء، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

هذه المباراة التي انتهت بفوز النصر (2-1) على الفيحاء؛ شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا للغاية، إلى جانب بعض الاشتباكات واللقطات "غير الأخلاقية".

  • Joao Felix Al-Nassr pre-season 2025Getty Images

    حركة "لا أخلاقية" من جواو فيليكس في مباراة النصر والفيحاء

    أبرز اللقطات التي أثارت جدلًا واسعًا؛ تلك التي قام بها البرتغالي جواو فيليكس، نجم فريق النصر الأول لكرة القدم، ضد لاعبي الفيحاء.

    فيليكس احتفل بهدف النصر الثاني، الذي سجله زميله الأسطورة كريستيانو رونالدو، في الدقيقة الرابعة عشر من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة ضد الفيحاء؛ بحركة "غير أخلاقية".

    ووسط احتفالات جميع نجوم الفريق النصراوي، قام فيليكس بهذه الحركة "غير الأخلاقية"؛ والتي أدت إلى إشعال اشتباكات قوية بين عناصر الناديين، بعد إطلاق صافرة النهاية.

    ورفض نجوم الفيحاء الرد على فيليكس، بعد قيامه بهذه الحركة مباشرة؛ ولكنهم ذهبوا ليعاتبوه عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة، ما أدى إلى إشعال الاشتباكات.

    • إعلان
  • Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    عقوبة جواو فيليكس المرتقبة بعد حركته "غير الأخلاقية"

    وفي هذا السياق.. كشف المستشار القانوني فهد القحيز عن رأيه في واقعة النجم البرتغالي جواو فيليكس - سالفة الذكر -؛ وذلك خلال مباراة فريقه النصر ضد نادي الفيحاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    القحيز أشار في تصريحات مع قناة "الإخبارية"، مساء اليوم الإثنين، إلى أن معظم اللاعبين الأجانب، يعتبرون أن مثل الحركة التي قام بها فيليكس "طبيعية"؛ بحكم عاداتهم وتقاليدهم.

    وأضاف المستشار القانوني: "لكن.. بما أن هذه الحركة (غير أخلاقية) حسب عادات وتقاليد المملكة؛ فقد تم ذكرها في لوائح لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، باعتبارها مخالفة صريحة تستوجب العقوبة".

    وأعلن القحيز أن عقوبة جواو فيليكس، بعد حركته "غير الأخلاقية" في مباراة النصر والفيحاء؛ هي الإيقاف لمدة مباراتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تُقدر بـ20 ألف ريال سعودي.

  • هكذا قد ينجو جواو فيليكس من العقوبة رغم الحركة "غير الأخلاقية"!

    لكن على الرغم من ما سبق.. أكد المستشار القانوني فهد القحيز أن معاقبة البرتغالي جواو فيليكس، نجم فريق النصر الأول لكرة القدم، بسبب حركته "غير الأخلاقية" في المباراة ضد الفيحاء؛ تستوجب الآتي:

    * أولًا: أن تكون اللقطة واضحة عبر "الناقل الرسمي" لمسابقة دوري روشن السعودي.

    * ثانيًا: عثور لجنة الانضباط والأخلاق على تسجيل للواقعة، من خلال مراقب المباراة أو تقنية الفيديو "فار"؛ وذلك حال لم تظهر اللقطة عبر "الناقل الرسمي".

    * ثالثًا: أن يكون حكم مباراة النصر والفيحاء، قد ذكر هذه الواقعة بشكلٍ صريح؛ وذلك في تقريره المقدم إلى المراقب.

    وشدد القحيز على أنه إذ لم تعثر لجنة الانضباط، على أي أدلة من المصادر - سالفة الذكر -، وفقًا لما نصت عليه المادة 117 من اللائحة؛ فإنه لا يجوز معاقبة فيليكس، وسيتم إغلاق الواقعة نهائيًا.

  • Joao Felix Al Nassr FansGetty Image/ Goal AR

    أرقام جواو فيليكس مع نادي النصر

    النجم البرتغالي جواو فيليكس البالغ من العمر 25 سنة، انضم إلى فريق النصر الأول لكرة القدم صيف 2025؛ قادمًا من العملاق الإنجليزي تشيلسي.

    صفقة فيليكس كلفت خزينة النصر، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ30 مليون يورو بجانب متغيّرات أخرى؛ بينما وقع النجم البرتغالي على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى صيف 2027.

    ورغم أن صفقة فيليكس صاحبها تشكيك كبير، بسبب تجارب اللاعب الفاشلة مع أعرق الأندية الأوروبية "أتلتيكو مدريد، ميلان، برشلونة وتشيلسي"؛ إلا أنه نجح في إثبات نفسه وبقوة، مع الفريق النصراوي.

    وشارك النجم البرتغالي في 14 مباراة رسمية مع النصر، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ مسجلًا خلالها 12 هدفًا وصانعًا تمريرتين حاسمتين.

  • Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات السبع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.