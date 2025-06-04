جميع صفقات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2025

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2025 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.

ومع انطلاق فترة الانتقالات الصيفية 2025، فإن العديد من أندية دوري روشن السعودي تسعى إلى تعزيز صفوفها بأفضل طريقة ممكنة من أجل بدء المشوار بقوة.

أسماء عديدة تدور في فلك الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي، أهمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنيجيري فيكتور أوسيمين والكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي فينيسيوس جونيور وكل هؤلاء ترتبط أسماؤهم بأندية سعودية في الميركاتو.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض سويًا جميع انتقالات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2025..

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2025 في دوري روشن السعودي؟