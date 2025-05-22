متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2025 في دوري روشن السعودي؟

تعرف على مواعيد سوق الانتقالات الصيفية 2025 في دوري روشن السعودي للمحترفين والدرجة الأولى..

تحولت فترة الانتقالات في الدوري السعودي إلى ما يشبه ساحة المعركة في السنوات القليلة الماضية، وأصبح الصراع بين الأندية على الصفقات، خاصة فيما يتعلق بالمحترفين الأجانب محط أنظار الجميع، ليس فقط في السعودية، بل في الوطن العربي، وامتد ليشمل أوروبا وأمريكا الجنوبية أيضًا.

فقد شهد دوري روشن السعودي خلال السنوات الماضية انضمام عدد من كبار اللعبة مثل نيمار وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وروبرتو فيرمنيو ونجولو كانتي وبيير أوباميانج ورياض محرز وغيرهم،.

وستكون هناك فرصة أخرى لأندية الدوري السعودي لتعزيز صفوفها في نافذة الانتقالات الصيفية، دعمًا لقوة الفرق في المسابقات المحلية والقارية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن، ما هي مواعيد سوق الانتقالات الصيفية 2025 في الدوري السعودي؟ الإجابة تجدها هنا عبر "جول".

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي