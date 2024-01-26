جميع صفقات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2024

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

SHAHID

أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.

ومع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية 2024، فإن العديد من أندية دوري روشن السعودي تسعى إلى تعزيز صفوفها بأفضل طريقة ممكنة من أجل مواصلة المشوار بقوة في النصف الثاني من الموسم.

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أسماء عديدة تدور في فلك الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي، أهمهم المصري محمد صلاح والكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي كارلوس كاسيميرو ومواطنه ريتشارليسون وكل هؤلاء ترتبط أسماؤهم بأندية سعودية في الميركاتو.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض سويًا جميع انتقالات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2024..

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الشتوية 2024 في دوري روشن السعودي؟