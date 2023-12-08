متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الشتوية 2024 في دوري روشن السعودي؟

تعرف على مواعيد سوق الانتقالات الشتوية 2024 في دوري روشن السعودي للمحترفين والدرجة الأولى..

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تحولت فترة الانتقالات في الدوري السعودي إلى ما يشبه ساحة المعركة في السنوات القليلة الماضية، وأصبح الصراع بين الأندية على الصفقات، خاصة فيما يتعلق بالمحترفين الأجانب محط أنظار الجميع، ليس فقط في السعودية، بل في الوطن العربي، وامتد ليشمل أوروبا وأمريكا الجنوبية أيضًا.

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وفي الشتاء الماضي فجر نادي النصر مفاجأة قوية بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، ولم يكن رونالدو آخر التدعيمات القوية التي تنضم إلى دوري روشن.

فقد شهد دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023 انضمام عدد من اللاعبين الأفذاذ، مثل البرازيلي نيمار إلى الهلال، فيما انضم السنغالي ساديو ماني إلى رونالدو في "العالمي"، وكان نصيب الأهلي بالتعاقد مع رياض محرز، أما الاتحاد فقد ضم إلى صفوفه صاحب الكرة الذهبية الفرنسي كريم بنزيما.

وستكون هناك فرصة أخرى لأندية الدوري السعودي لتعزيز صفوفها في نافذة الانتقالات الشتوية، دعمًا لقوة الفرق في المسابقات المحلية والقارية.

لكن، ما هي مواعيد سوق الانتقالات الشتوية 2024 في الدوري السعودي؟ الإجابة تجدها هنا عبر "جول".

ما هو موعد سوق الانتقالات الشتوية 2024 في دوري روشن السعودي؟

تم الكشف عن موعد بداية ونهاية سوق الانتقالات الشتوية في السعودية لموسم 2023-2024.

ويفتح السوق في الأول من يناير 2024 على أن تكون نهاية سوق الانتقالات في 30 يناير 2024 وهو آخر موعد لتسجيل الصفقات التي سيتم إبرامها.

البطولة بداية سوق الانتقالات نهاية سوق الانتقالات دوري روشن السعودي 1 يناير 2024 30 يناير 2024 دوري يلو السعودي 1 يناير 2024 30 يناير 2024 الدوري السعودي للسيدات 1 يناير 2024 31 يناير 2024

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