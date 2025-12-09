جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

تستضيف قطر، في شهر ديسمبر 2025 بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد إقامتها بالشكل الجديد في نسخة 2021.

وبدأت البطولة عام 1963 في لبنان، دون أن يتم تحديد موعد محدد لإقامتها، بسبب الظروف المختلفة للاتحادات القارية، وليس شرطًا أن يشارك في البطولة المنتخب الأول، إذ تُرسل بعض الاتحادات، منتخب الشباب أو المنتخب الأولمبي أو منتخب المحليين.

لكن منذ النظام الجديد للبطولة، بدأ يتم تحديد شكل معين لإقامة البطولة كل 4 أعوام، وباتت مرعية من قبل "فيفا".

تتنافس المنتخبات القوية في البطولة التي وصلت إلى مرحلة ربع النهائي الآن، وتنتظر العديد من المفاجآت التي باتت معتادة في هذه النسخة من البطولة.

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025 وجدول المباريات والمجموعات.

جدول مباريات كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة