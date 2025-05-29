جدول مباريات كأس العرب 2025 القنوات الناقلة والمجموعات

تعود بطولة كأس العرب للمنتخبات في نسخة 2025، تعرف على موعد البطولة وجدول المباريات والمجموعات وأكثر..

تستضيف قطر، في شهر ديمسبر 2025 بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد إقامتها بالشكل الجديد في نسخة 2021.

وبدأت البطولة عام 1963 في لبنان، دون أن يتم تحديد موعد محدد لإقامتها، بسبب الظروف المختلفة للاتحادات القارية، وليس شرطًا أن يشارك في البطولة المنتخب الأول، إذ تُرسل بعض الاتحادات، منتخب الشباب أو المنتخب الأولمبي أو منتخب المحليين.

لكن منذ النظام الجديد للبطولة، بدأ يتم تحديد شكل معين لإقامة البطولة كل 4 أعوام، وباتت مرعية من قبل "فيفا".

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واستضافت قطر، النسخة الأخيرة من البطولة في 2021، والتي شهدت مشاركة 16 منتخبًا، وفاز محاربو الصحراء المنخب الجزائري، باللقب في النهاية، على حساب المنتخب التونسي بعد التغلب عليه في النهائي بهدفين نظيفين.

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد بطولة كأس العرب 2025 وجدول المباريات والمجموعات.

جدول مباريات ومجموعة المنتخب السعودي في كأس العرب 2025