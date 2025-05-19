جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في دوري روشن وباقي البطولات ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي يشهد مباريات هامة في مختلف المسابقات بدءًا من دوري روشن السعودي مرورًا بالدوريات الأوروبية.

في دوري روشن سيلعب الاتحاد مع الشباب، التعاون ضد الرياض، والقادسية أمام العروبة، وذلك ضمن الجولة 33 من المسابقة.

كما نتابع لقاء مانشستر سيتي وبورنموث وكريستال بالاس في مواجهة وولفرهامبتون في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي، بالاضافة إلى مواجهات كأس الرابطة المصرية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 والقنوات الناقلة.