كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الأربعاء 12 مارس 2025 تستمر مواجهات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، والتي نتابع فيها لقاء هامًا بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وفي دوري أبطال آسيا للنخبة تستمر مباريات إياب دور الـ 16 في مجموعة الشرق.

وفي الدوري المصري نتابع مباراة هامة بين بيراميدز والمصري البورسعيدي حيث باتت أمام بيراميدز فرصة توسيع الفارق لست نقاط مع الأهلي الذي انسحب من لقاء القمة أمام الزمالك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 والقنوات الناقلة.