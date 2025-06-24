كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الكثير من المباريات الهامة والمثيرة.

ففي يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 تستمر المواجهات القوية في كأس العالم للأندية، والتي أبرزها لقاء الترجي وتشيلسي، فلامنجو ولوس أنجلوس، وصن داونز ضد فلومينينسي، كما نتابع مباريات الجولة الثالثة من كأس الكونكاكاف الذهبية، والتي يلتقي فيها كندا في مواجهة السلفادور، بينما يلتقي منتخب بنما بنظيره منتخب جامايكا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 والقنوات الناقلة.