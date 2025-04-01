كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي نتابع فيه عدد من المواجهات القوية في مختلف البطولات العربية والعالمية.

ففي يوم الأربعاء 2 أبريل 2025 تستمر الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، والتي أبرزها لقاء ليفربول وإيفرتون، كما نتابع إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث يلتقي برشلونة وجها لوجه أمام أتلتيكو مدريد في مباراة قوية كانت قد أنتهت بالتعادل الإيجابي في لقاء الذهاب.

وفي كأس الملك السعودي، سنكون على موعد مع مواجهة قوية بين القادسية والرائد، وكذلك نتابع أكثر من مواجهة ساخنة في مباريات الكأس في إيطاليا، ألمانيا وفرنسا.

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كما تنطلق مواجهات ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وفيها يلعب الزمالك ستيلينبوش، والمصري البورسعيدي مع فريق سيمبا، بالاضافة إلى مباريات الجولة 27 من دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.