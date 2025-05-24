كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الأحد 25 مايو 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع مباريات مثيرة ومميزة.

ففي يوم الأحد 25 مايو 2025 سنتابع مباريات الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي، والتي يلعب فيها ليفربول مع كريستال بالاس ومانشستر سيتي ضد فولهام، وفي الدوري الإسباني يلعب برشلونة أمام أتلتيك بيلباو، بينما يخوض أتلتيكو مدريد لقاءه ضد جيرونا، وفي الدوري الإيطالي نتابع يوفنتوس أمام فينيسا وروما في مواجهة تورينو.

وسنكون على موعد مع قمة إفريقية، بين سيمبا ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 25 مايو 2025 والقنوات الناقلة.