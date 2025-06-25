مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن كل جولات الدوري الإسباني الممتاز 2025-2026..

يُعد الدوري الإسباني أحد أكثر البطولات مُتابعة على مستوى العالم، بفضل المنافسة الشرسة بين عملاقي الكرة الإسبانية والأوروبية ريال مدريد وبرشلونة، وكان قد حقق البلاوجرانا لقب الدوري في الموسم السابق 2024-2025، بعد صراع كبير تابعه جميع عُشاق كرة القدم، ليصبح في جعبته 28 لقب من البطولة.

وها نحن على أعتاب موسم جديد بصراع جديد على وشك الانطلاق، ننتظر بدأ الدوري الإسباني 2025-2026 لنعيش أجواءه الحماسية والمنافسة الدائمة على اللقب، والتي بين الحين والآخر ينضم لها فرق أخرى مثل أتلتيكو مدريد الخصم الدائم، أو جيرونا الحصان الأسود في موسم 2023-2024، حيث تمتلك الفرق الإسبانية أكبر كم من المواهب الشابة التي تُظهرها للعالم.

بالتأكيد سيستمر برشلونة في السعي لتحقيق اللقب وتقليل الفارق بينه وبين ريال مدريد صاحب الألقاب التاريخية، حيث حقق الملكي بطولة الدوري الإسباني في 36 مُناسبة، وهو رقم صعب بالتأكيد.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض لكم جدول مباريات الدوري الإسباني 2025-2026، القنوات الناقلة والترتيب