تعرف على جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

المنافسة ستكون على أعلى مستوى في بطولة كأس الملك السعودي 2025-2026 وحين نتحدث عن عملاق بحجم الاتحاد بما له من مكانة في تاريخ الكرة السعودية، سنتحدث عن الكثير من الإثارة.

تم تدشين النسخة الجديدة من كأس الملك بإقامة القرعة المثيرة والاتحاد يسعى للحفاظ على اللقب.

ويشارك 32 ناديًا في المسابقة، وكان الاتحاد قد توج بنسخة الموسم الماضي 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك 2025-2026 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

جدول مباريات كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة