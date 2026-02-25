"التحول الحقيقي يبدأ بالقيادة القوية في القمة، وما حققه جياني من حيث قيادته وشموليته"، قال برادي عن إنفانتينو. "أعتقد أن جياني رجل الشعب، وهو دائمًا ما يحتفل بالجوانب الرائعة من هذه الرياضة. أعتقد أنه قدم مساهمات كبيرة لعالم كرة القدم. وبعد أن أتيحت لي الفرصة للتعرف عليه وفهم نوع الشخص الذي هو عليه، والقيم التي يمثلها، أعتقد أن ذلك يظهر بوضوح في الأهداف الأوسع نطاقًا لما تعنيه كرة القدم. كرة القدم للجميع. إنها فرصة لنا جميعًا للتواصل، على مستوى العالم، حول شيء نحبه".

وقد أثار وصف برادي لإنفانتينو بأنه "رجل الشعب" دهشة أولئك الذين يشعرون أن رئيس الفيفا يبتعد بشكل متزايد عن المشاركين الفعليين في هذه الرياضة. بينما أشاد رمز الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) برؤية "الشمولية"، أثار إنفانتينو غضبًا عالميًا باقتراحه أن حظر روسيا من المشاركة في كرة القدم الدولية يجب أن يُرفع "بالتأكيد" - وهو موقف يعتقد الكثيرون أنه يقوض الاستجابة الموحدة للرياضة تجاه العدوان الجيوسياسي. هذا، إلى جانب القرار المحير بمنح جائزة الفيفا للسلام الأولى لدونالد ترامب خلال حفل السحب الذي يُزعم أنه خالف سياسات الفيفا الخاصة بالحياد السياسي.

يبرز تأييد برادي لإنفانتينو تحولًا في كيفية تسويق البطولة للجمهور المحلي في الولايات المتحدة. مع توسع المنافسة لتشمل 16 مدينة مضيفة و48 فريقًا، أصبح التركيز على "الشمولية" موضوعًا رئيسيًا في ولاية رئيس الفيفا. من خلال تحالفه مع الهيئة الإدارية للرياضة، يساعد برادي في سد الفجوة بين الرياضات الأمريكية التقليدية و"اللعبة العالمية"، مما يعزز فكرة أن نسخة 2026 ستكون أكثر الأحداث الرياضية متاحة ومشاهدة في تاريخ هذه الرياضة.