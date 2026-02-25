تضاعفت قيمة فيكتور أوسيمهن منذ صفقة غلطة سراي بقيمة 75 مليون يورو، حيث تعهد نائب الرئيس بإغراء هاكان تشالهانوغلو بالرحيل عن إنتر بعد محاولتين فاشلتين

نجاح صفقة أوسيمهن كان مبني على رغبة اللاعب في الهروب من الوضع السيئ في نابولي. وكشف المهاجم مؤخرًا عن مدى إحباطه من نادي بارتينوبي، خاصة بعد نشر النادي لمقطع فيديو مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي. وادعى اللاعب الدولي النيجيري أن نابولي "عاملني كالكلب" خلال الأشهر الأخيرة من فترة وجوده في النادي، مما جعل قراره بالانتقال إلى تركيا أسهل بكثير. والآن، بعد أن استقر في اسطنبول، استعاد المستوى الذي جعله أحد أكثر المهاجمين رعبًا في عالم كرة القدم.

تطلب التفاوض على مثل هذا الانتقال البارز التعامل مع المطالب الصعبة للغاية لرئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس. اعترف كافوكجو أن الصفقة اختبرت عزيمة النادي ووضعه المالي. "مع نابولي، كان شراء أوسيمهن معقدًا، ولكن هذا أمر طبيعي عندما يتعلق الأمر بمبالغ كبيرة: كان دي لورينتيس قد حدد السعر، وعندما تقدمنا، أراد أن يتأكد من أننا قادرون على دفع كل هذا المبلغ. إن نجاحنا في ذلك مصدر فخر كبير، لأننا أظهرنا للجميع قوة نادينا"، أوضح.