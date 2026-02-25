AFP
تضاعفت قيمة فيكتور أوسيمهن منذ صفقة غلطة سراي بقيمة 75 مليون يورو، حيث تعهد نائب الرئيس بإغراء هاكان تشالهانوغلو بالرحيل عن إنتر بعد محاولتين فاشلتين
تأثير أوسيمهن
جوهرة التاج في هذه الاستراتيجية هو فيكتور أوسيمهن، الذي أثبت انتقاله الدائم إلى رامز بارك أنه ضربة معلم في عالم الأعمال. على الرغم من اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، اختار المهاجم النيجيري اسطنبول بعد انهيار علاقته مع نابولي، وسجل منذ ذلك الحين 15 هدفًا في 23 مباراة. بالنظر إلى الاستثمار البالغ 75 مليون يورو، لا يزال كافوكجو متفائلًا بشأن القيمة السوقية للمهاجم. وقال لوسائل الإعلام: "عندما اشتريناه، وصفه الكثيرون بأنه استثمار مجنون. أعتقد أن فيكتور أثبت أن الجميع كانوا مخطئين، بالنظر إلى أن قيمته تضاعفت. نحن نعلم أنه أحد أفضل المهاجمين في العالم ونريد تحقيق أهداف عظيمة معًا".
البحث عن هاكان تشالهانوغلو
بينما يقود أوسيمهن خط الهجوم، يخطط غلطة سراي بالفعل لغزو كبير آخر على الدوري الإيطالي. الهدف الرئيسي هو صانع ألعاب إنتر هاكان تشالهانوغلو. يعتبر اللاعب الدولي التركي رمزًا وطنيًا، وتصر إدارة غلطة سراي على إعادته إلى وطنه. وكشف كافوكجو أن النادي قد تلقى بالفعل رفضين، بما في ذلك محاولة كبيرة خلال فترة الانتقالات الأخيرة في يناير عندما رفض إنتر السماح برحيل لاعب خط الوسط في منتصف الموسم. لم
يثنِ كافوكجو عن محاولاته السابقة، وأصر على أن الصفقة هي مسألة "متى" وليس "إذا". "نعم، قمنا بمحاولة أخرى لضم كالهانوغلو في يناير. كانت هناك مناقشة مع مديري إنتر، لكن قيل لنا أن هاكان لن يغادر خلال فترة الانتقالات الشتوية. لم نخفِ أبدًا اهتمامنا. هاكان هو رمز المنتخب التركي ويدعم غلطة سراي. لا أعرف متى، لكنني متأكد من أننا سنراه يومًا ما يلعب معنا"، أضاف نائب الرئيس، مشيرًا إلى نية واضحة للعودة من أجل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا.
رحيل أوسيمهن المؤلم عن نابولي
نجاح صفقة أوسيمهن كان مبني على رغبة اللاعب في الهروب من الوضع السيئ في نابولي. وكشف المهاجم مؤخرًا عن مدى إحباطه من نادي بارتينوبي، خاصة بعد نشر النادي لمقطع فيديو مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي. وادعى اللاعب الدولي النيجيري أن نابولي "عاملني كالكلب" خلال الأشهر الأخيرة من فترة وجوده في النادي، مما جعل قراره بالانتقال إلى تركيا أسهل بكثير. والآن، بعد أن استقر في اسطنبول، استعاد المستوى الذي جعله أحد أكثر المهاجمين رعبًا في عالم كرة القدم.
تطلب التفاوض على مثل هذا الانتقال البارز التعامل مع المطالب الصعبة للغاية لرئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس. اعترف كافوكجو أن الصفقة اختبرت عزيمة النادي ووضعه المالي. "مع نابولي، كان شراء أوسيمهن معقدًا، ولكن هذا أمر طبيعي عندما يتعلق الأمر بمبالغ كبيرة: كان دي لورينتيس قد حدد السعر، وعندما تقدمنا، أراد أن يتأكد من أننا قادرون على دفع كل هذا المبلغ. إن نجاحنا في ذلك مصدر فخر كبير، لأننا أظهرنا للجميع قوة نادينا"، أوضح.
بناء قوة أوروبية
تتأثر استراتيجية التعاقدات في النادي بشكل كبير بالمدرب أوكان بوروك، الذي قضى ثلاث سنوات في اللعب في إيطاليا مع إنتر ميلان. وقد أدى هذا الارتباط إلى تشكيل فريق مليء بنجوم الدوري الإيطالي السابقين، بما في ذلك ماورو إيكاردي ولوكاس تورييرا ونوا لانغ. وقد وصل الأخير مؤخرًا على سبيل الإعارة من نابولي، وقد أحدث تأثيرًا بالفعل، حيث سجل هدفين ضد يوفنتوس في أول مباراة أوروبية له مع النادي. وأكد كافوكجو أن الفريق التركي يمتلك خيار شراء الجناح الهولندي في نهاية الموسم.
في النهاية، الهدف هو أن يقف غلطة سراي جنبًا إلى جنب مع أندية مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان. من خلال استهداف نجوم وأيقونات معروفين مثل كالهانوغلو، يعتقد النادي أنه يمكنه سد الفجوة مع النخبة الأوروبية. "سيستغرق الأمر بضع سنوات، لكن المشروع يسير على ما يرام. جماهيرنا منتشرة في جميع أنحاء العالم، وفي اسطنبول يستقر المرء بسرعة. عندما نعرض خطتنا على اللاعبين، يصعب عليهم رفض اللعب معنا"، خلص كافوكجو، محذرًا بقية أوروبا من أن فوزهم الأخير على يوفنتوس كان مجرد البداية.
