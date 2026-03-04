Goal.com
تشكيلة البرتغال لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى البطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج معرفته عن تشكيلة البرتغال لكأس العالم 2026

ستكون البرتغال فريقًا مثيرًا للاهتمام في كأس العالم 2026. فاز الفريق بقيادة كريستيانو رونالدو بلقبه الثاني في دوري الأمم الأوروبية عام 2025، وهو حاليًا أحد أقوى الفرق في أوروبا، على الرغم من أن عمق تشكيلته أقل قليلاً مقارنة بفرق أوروبية قوية أخرى مثل إنجلترا وفرنسا.

لم يفز الفريق بعد بلقب كأس العالم المرموق، وقد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة للأسطورة رونالدو لتحقيق هذا الحلم لبلده.

إلى جانب المهاجم المخضرم، تمتلك البرتغال تشكيلة متوازنة تضم لاعبين متميزين في جميع المراكز.

هناك عنصر عاطفي آخر مرتبط بحملة البرتغال في كأس العالم العام المقبل، وهو الوفاة المأساوية للمهاجم ديوغو جوتا. جاءت أنباء وفاة جوتا بمثابة صدمة لعالم كرة القدم. كان عمره 28 عامًا فقط، وكان قد احتفل مؤخرًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، بالإضافة إلى فوزه بدوري الأمم مع البرتغال.

كانت خسارة صعبة على المجتمع الكروي بأسره، وخاصة زملائه في الفريق. قد يكون غيابه دافعًا إضافيًا للمنتخب البرتغالي، الذي سيكون مصممًا على بذل قصارى جهده ورفع الكأس تكريمًا لذكراه.

كيف يبدو تشكيل الفريق قبل انطلاق البطولة؟ GOAL تلقي نظرة على اللاعبين المتاحين.

  • Cristiano Ronaldo Diogo Costa Portugal 2025Getty Images

    حراس المرمى

    تتمتع البرتغال بتغطية جيدة في مركز حراسة المرمى، حيث يتصدر ديوغو كوستا لاعب بورتو قائمة المرشحين للعب في البطولة الكبرى العام المقبل. كان كوستا عنصراً أساسياً في نجاح البرتغال في دوري الأمم 2025، حيث قام بعدة تصديات حاسمة طوال البطولة. إن رباطة جأشه وقدرته على صد التسديدات وثقته بنفسه مع الكرة بين قدميه تجعله حضوراً موثوقاً بين القائمين.

    في الوقت نفسه، يظل خوسيه سا خيارًا احتياطيًا ممتازًا. حارس مرمى ولفرهامبتون يقدم أداءً عاليًا باستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز ويمكن أن يكون ذو قيمة كبيرة لفريق روبرت مارتينيز.

    لاعبالنادي 
    ديوغو كوستابورتو
    خوسيه ساوولفز
    روي سيلفاسبورتنج لشبونة
    روي باتريسيوأتالانتا
    جواو كارفالوبراغا
  • Nuno Mendes Ruben Dias Portugal Nations League 2025Getty

    المدافعون

    المدافع المركزي: على الصعيد الدفاعي، تتمتع البرتغال بتشكيلة قوية ومتوازنة. وقد قدم الثنائي روبن دياس وغونكالو إيناسيو أداءً جيدًا بشكل مستمر مع فريق روبرت مارتينيز. وفي المساحات الأوسع، تتمتع البرتغال بواحد من أفضل المواهب في عالم كرة القدم حاليًا، وهو نونو مينديز.

    كان نجم باريس سان جيرمان الشاب استثنائيًا في كل من النادي والمنتخب، حيث لعب كظهير أيسر. كان مينديز شخصية رئيسية في حملة باريس سان جيرمان للفوز بالثلاثية في موسم 2024-25 وكذلك بالنسبة للبرتغال في دوري الأمم. على الجانب الأيمن، يعد ديوغو دالوت ونيلسون سيميدو وجواو كانسيلو خيارات ممتازة وقد قدموا أداءً ثابتًا مع أنديتهم.

    ماتيوس نونيس لاعب مانشستر سيتي هو أيضًا خيار مثير للاهتمام للعب على الجانب الأيمن. على الرغم من أنه ليس ظهيرًا أيمنًا تقليديًا، إلا أن نونيس لعب في هذا المركز بشكل متكرر مع فريق الدوري الإنجليزي الممتاز. أنطونيو سيلفا وتوماس أراوجو لاعبا بنفيكا هما أيضًا لاعبان مهمان ويمكن أن يكونا ضمن التشكيلة النهائية.

    اللاعبالنادي
    نونو مينديزباريس سان جيرمان
    روبن دياسمانشستر سيتي
    ماتيوس نونيسمانشستر سيتي
    ديوغو دالوتمانشستر يونايتد
    غونكالو إيناسيوسبورتنج لشبونة
    نيلسون سيميدوفنربخشة
    جواو كانسيلوبرشلونة
    نونو تافاريسلاتسيو
    ريناتو فيغافياريال
    توماس أراوجوبنفيكا
    فرانسيسكو مورابورتو
    توتي جوميزوولفز
    جواو ماريوAEK أثينا
    أنطونيو سيلفابنفيكا
  • BRUNO FERNANDES-portugal-20241012(C)Getty Images

    لاعبو خط الوسط

    على غرار خط الدفاع، تتمتع البرتغال بتغطية جيدة في منطقة الوسط. قدم جواو نيفيس وفيتينها أداءً رائعاً مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، ولعبوا، على غرار نونو مينديز، دوراً أساسياً في فوز باريس سان جيرمان بالثلاثية.

    في الوقت نفسه، كان نجمي الدوري الإنجليزي برناردو سيلفا وبرونو فرنانديز ثابتين في أدائهما مع فريقي مانشستر. كان برونو، على وجه الخصوص، مصدر الأمل الوحيد خلال الأوقات الصعبة الأخيرة في أولد ترافورد، وواصل تألقه تحت قيادة مايكل كاريك.

    كما كان روبن نيفيس لاعباً أساسياً في فريق الهلال القوي في الدوري السعودي للمحترفين. ولا يزال ريناتو سانشيز لاعب باريس سان جيرمان على أعتاب التشكيلة ويمكن أن يلعب دوراً في فريق مارتينيز، إذا واصل تألقه مع باناثينايكوس الذي يلعب له على سبيل الإعارة. في عام 2016، لعب سانشيز دوراً كبيراً في فوز البرتغال ببطولة أمم أوروبا، لكن مسيرة الشاب في تراجع منذ ذلك الحين.

    اللاعبالنادي
    جواو نيفيسباريس سان جيرمان
    فيتينهاباريس سان جيرمان
    برناردو سيلفامانشستر سيتي
    جواو بالينهاتوتنهام
    بيدرو غونسالفيسسبورتنج لشبونة
    برونو فرنانديزمانشستر يونايتد
    روبن نيفيسالهلال
    أندريه جوميزكولومبوس كرو
    ريناتو سانشيزباناثينايكوس
    داريو إيسوغوتشيلسي
  • Cristiano Ronaldo Portugal 2024Getty

    المهاجمون

    في الهجوم، ستكون البرتغال متحمسة للغاية بوجود كريستيانو رونالدو. سيبلغ النجم البرتغالي 41 عامًا عند انطلاق كأس العالم.

    على الرغم من أنه لم يعد في ذروة عطائه، إلا أن رونالدو تفوق على الجميع ليحتل صدارة هدافي دوري الأمم، ويساعد البرتغال على الفوز باللقب. بعد فوزه ببطولة أمم أوروبا في 2016، تظل كأس العالم هي اللقب الكبير الوحيد الذي لم يحققه اللاعب الشهير رقم 7، ولن يكون وحده في سعيه للفوز باللقب، خاصة بعد أن استمتع بموسم آخر حافل بالأهداف في السعودية.

    كما أن مهاجمي الدوري الإيطالي رافائيل ليو وفرانسيسكو كونسيكاو في حالة جيدة للغاية وسيتحملان مسؤوليات كبيرة في الهجوم إلى جانب رونالدو. قدم فرانسيسكو ترينكاو أداءً استثنائيًا مع سبورتنج في الدوري البرتغالي وقد يكون ضمن خطط مارتينيز لكأس العالم.

    كما أن لاعبين مثل بيدرو نيتو وغونكالو راموس خيارات قوية يمكن أن يأخذها مارتينيز في الاعتبار.

    اللاعبالنادي
    كريستيانو رونالدوالنصر
    رافائيل ليوميلان
    غونكالو راموسباريس سان جيرمان
    فرانسيسكو ترينكاوسبورتنج لشبونة
    جواو فيليكسالنصر
    غونكالو غيدسريال سوسيداد
    فابيو سيلفابوروسيا دورتموند
    فابيو كارفالوبرينتفورد
    جيوفاني كوينداتشيلسي
    بيدرو نيتوتشيلسي
    فرانسيسكو كونسيكاويوفنتوس
    كارلوس فوربسكلوب بروج
  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    نجوم البرتغال

    تتمتع البرتغال بمجموعة من اللاعبين النجوم تحت تصرفها للمشاركة في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك العام المقبل. سيكون كريستيانو رونالدو بلا شك لاعبها الرئيسي في البطولة، حاملاً على عاتقه مسؤولية تمثيل بلده. في الوقت نفسه، كان رافائيل ليو لاعب ميلان أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإيطالي، وهو لاعب مهم للمنتخب البرتغالي بقيادة روبرتو مارتينيز.

    كما قدم فرانسيسكو كونسيكاو أداءً رائعًا مع يوفنتوس. برز اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا كأحد ألمع المواهب في البلاد في السنوات الأخيرة.

    في خط الوسط، ستتركز كل الأنظار على برونو فرنانديزوفيتينا، اللذين سيكونان عاملين أساسيين في تحديد وتيرة المباراة وخلق الفرص من وسط الملعب.

    في خط الدفاع، سيكون نونو مينديز شخصية حاسمة بالنسبة للبرتغال، سواء في الهجوم أو الدفاع. يمر مينديز بأفضل فترات حياته تحت قيادة لويس إنريكي في باريس سان جيرمان، وسيكون له دور مهم في كأس العالم.

  • Portugal v France: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    تشكيلة البرتغال المتوقعة لبطولة كأس العالم 2026

    كما ذكرنا سابقًا، من المتوقع أن يكون ديوغو كوستا الحارس الأول للمنتخب البرتغالي في كأس العالم. حارس مرمى بورتو كان لاعبًا أساسيًا في التشكيلة الأساسية ومن المرجح أن يستمر في هذا الدور في هذا الحدث الكبير، مع خوسيه سا كبديل له.

    في الدفاع، يقدم الرباعي نونو مينديز وروبن دياس وغونكالو إيناسيو وماتيوس نونيس تشكيلة متوازنة. توفر هذه التركيبة للبرتغال استقرارًا دفاعيًا وحرية هجومية من المناطق الأوسع.

    في وسط الملعب، من المقرر أن يلعب فيتينا دورًا رئيسيًا للبرتغال إلى جانب برونو فرنانديز وبرناردو سيلفا. قد يشكل الشاب الموهوب جواو نيفيس أيضًا تهديدًا محتملاً عند دخوله من مقاعد البدلاء، ولا تستبعدوا روبن نيفيس كعنصر محتمل للنجاح.

    في الهجوم، من المتوقع أن تبدأ البرتغال برافاييل ليو وفرانسيسكو كونسيكاو السريعين على الأجنحة، مع كريستيانو رونالدو في المقدمة كتهديد رئيسي أمام المرمى.

    تشكيلة البرتغال المتوقعة (4-3-3): كوستا؛ مينديز، دياس، إيناسيو، نونيس؛ فيتينها، فرنانديز، برناردو سيلفا؛ ليو، رونالدو، كونسيكاو

