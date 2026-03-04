تشكيلة البرتغال لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى البطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

ستكون البرتغال فريقًا مثيرًا للاهتمام في كأس العالم 2026. فاز الفريق بقيادة كريستيانو رونالدو بلقبه الثاني في دوري الأمم الأوروبية عام 2025، وهو حاليًا أحد أقوى الفرق في أوروبا، على الرغم من أن عمق تشكيلته أقل قليلاً مقارنة بفرق أوروبية قوية أخرى مثل إنجلترا وفرنسا.

لم يفز الفريق بعد بلقب كأس العالم المرموق، وقد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة للأسطورة رونالدو لتحقيق هذا الحلم لبلده.

إلى جانب المهاجم المخضرم، تمتلك البرتغال تشكيلة متوازنة تضم لاعبين متميزين في جميع المراكز.

هناك عنصر عاطفي آخر مرتبط بحملة البرتغال في كأس العالم العام المقبل، وهو الوفاة المأساوية للمهاجم ديوغو جوتا. جاءت أنباء وفاة جوتا بمثابة صدمة لعالم كرة القدم. كان عمره 28 عامًا فقط، وكان قد احتفل مؤخرًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، بالإضافة إلى فوزه بدوري الأمم مع البرتغال.

كانت خسارة صعبة على المجتمع الكروي بأسره، وخاصة زملائه في الفريق. قد يكون غيابه دافعًا إضافيًا للمنتخب البرتغالي، الذي سيكون مصممًا على بذل قصارى جهده ورفع الكأس تكريمًا لذكراه.

كيف يبدو تشكيل الفريق قبل انطلاق البطولة؟ GOAL تلقي نظرة على اللاعبين المتاحين.