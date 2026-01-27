Goal.com
Xabi Alonso Pep Guardiola gfxGetty/GOAL
علي سمير

بعد ترشيحه لتدريب المغرب .. "جحيم بايرن ميونخ" يهدد مسيرة ألونسو وفخ جوارديولا ينتظره وليفربول هو "ملاذه الآمن"!

الخيارات متاحة لعودة المدرب الإسباني للتدريب في أقرب وقت ممكن

من الواضح، وكما نشاهد في مختلف وسائل الإعلام .. تشابي ألونسو لن يندثر ومسيرته لا يزال من الحكم عليها بالنهاية بعد مغادرة ريال مدريد بشكل "مفاجىء وغير مفاجىء في نفس الوقت".

منذ بداية الموسم الجاري 2025/2026، وكانت هناك حالة من الضجيج حول مستقبل ألونسو، وتكهنات صحفية وأحاديث كثيرة وطويلة "سيرحل الآن، سيغادر قريبًا، المباراة القادمة هي الفرصة الأخيرة".

جمل اعتدنا على قراءتها بمختلف الصحف الإسبانية، قبل أن تأتي "رصاصة الرحمة" على تجربة كُتب لها الفشل منذ بدايتها، بخسارة كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة في المملكة العربية السعودية.

ألونسو رحل في 6 يناير الجاري، ومنذ هذا التاريخ لم تتوقف التكهنات والأخبار في كل مكان حول الوجهة القادمة لألونسو، لذلك كان علينا مناقشة المكان الأفضل والخيار "الآمن" للمدرب الإسباني..

  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    مانشستر سيتي .. احذر من خلافة جوارديولا

    موقع "ذا أثلتيك" سبق ربط تشابي ألونسو بتدريب مانشستر سيتي، ولكن في 17 أكتوبر 2024، عندما ظهرت الأنباء حول رحيل جوارديولا، ولكن الكتالوني استمر بمنصبه وقرر تجديد عقده.

    والآن، ومع عودة الأنباء حول رحيل بيب، يظهر اسم ألونسو من جديد كأحد المرشحين لخلافة المدرب الذي يعتبر من أفضل وأهم الشخصيات في مجاله بعالم كرة القدم، والبعض يعتبره الأنجح في تاريخ اللعبة عمومًا، وهنا تكمن المشكلة!

    هل ألونسو بحاجة إلى هذا الحمل الثقيل من جديد بعد تجربة فاشلة مع ريال مدريد؟ عانى خلالها من خلافة المخضرم كارلو أنشيلوتي، وفشل في مضاهاة قدرته على التواصل مع اللاعبين وتحمل غرور بعض النجوم.

    جوارديولا حصل على كم هائل من البطولات مع سيتي، 6 ألقاب دوري إنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا، والعديد من الكؤوس الأخرى، لذلك من يصل بعده، يجب أن يظهر المؤشرات الكافية حول قدرته على تكرار نفس الإنجازات.

    ما فعله ألونسو مع باير ليفركوزن والحصول على الثنائية "الدوري الألماني والكأس" بالإضافة إلى السوبر لا يكفي أبدًا، كما أن المشروع الحالي لمانشستر سيتي بوجود إرلينج هالاند وعمر مرموش وفيل فودين وأنطوان سيمينيو ومارك جيهي ورودري وغيرهم، يندرج تحت صفة "الجاهز" الذي لا ينقصه سوى الحصاد، لأن النادي أنفق ما يزيد عن نصف مليار يورو في الموسمين الحالي والماضي.

    هل يستطيع ألونسو تحمل هذا الضغط؟ خاصة وأن جماهير مانشستر سيتي أصبحت متطلبة، لأنها اعتادت على الإنجازات مع جوارديولا، وعانت من فترة محبطة بلا بطولات الموسم الماضي، وأصبحت قريبة من نفس الأمر هذا الموسم بسبب تراجع نتائج الفريق.

    في الحقيقة، آرسنال قد يمنح ألونسو هدية على طبق من ذهب، لو أضاع لقب البريميرليج هذا الموسم، بعد انهيار الفريق في آخر 3 مباريات ضد نوتنجهام فورست وليفربول ومانشستر يونايتد، وتقلص الفارق مع سيتي إلى 4 نقاط، ولو فاز الأخير بالدوري مع جوارديولا، قد يرحل الكتالوني من الباب الكبير ليأتي ألونسو بضغوط أقل.

    عشاق سيتي وقتها سيكونون أكثر تقبلًا لفكرة عدم الفوز بالبطولات الموسم القادم، في حالة التتويج بلقب الدوري الحالي، ووقتها ستتاح فرصة أفضل لألونسو للبناء مع إدارة ستمنحه حرية وإمكانيات ضخمة لإبرام الصفقات التي يحتاجها ويختارها بنفسه، عكس ما عانى منه مع فلورنتينو بيريز في ريال مدريد، كما سيضمن لجماهير الفريق تقديم كرة ممتعة تعتمد على الاستحواذ والهيمنة على المباريات.

  • Xabi Alonso Real Madrid 2026Getty Images

    بايرن ميونخ .. لا تقع في الفخ نفسه مرتين

    أصبحت العادة في البوندسليجا، أن أي مدرب أو لاعب مميز في ألمانيا يذهب إلى بايرن ميونخ، ولكن ألونسو كسر هذا التقليد بالذهاب إلى ريال مدريد خلال الصيف الماضي، وهو القرار الذي ندم عليه بكل تأكيد..

    ولكن لو عاد به الزمن، هل كان سيتخذ هذه الخطوة؟ بالتأكيد لا، لأن الأمور في البافاري لم تعد مستقرة كما كانت، والفريق يحتاج لعملية إصلاح مستقبلية للعودة كمنافس شرس على قمة الكرة الأوروبية "بغض النظر عن نتائجه الجيدة هذا الموسم مع فينسنت كومباني"، والأهم من كل ذلك .. أن الانتقال لبايرن سيجعل ألونسو يكرر نفس سيناريو ريال مدريد بأغلب تفاصيله ويعيش الجحيم ذاته.

    التشابه يكمن في أن ألونسو لعب لريال مدريد، ولبايرن ميونخ أيضًا، جماهير الميرينجي متطلبة وسريعة الهجوم والانفعال، ونفس الأمر يحدث في أليانز أرينا، عشاق البافاري لا يعترفون بنظرية "البناء" والانتظار لسنوات حتى تظهر النتائج.

    إدارة بايرن ميونخ ليست مستقرة أيضًا، وهناك اتهامات مستمرة لماكس إيبرل فيما يخص سياسة الانتقالات واستقطاب اللاعبين وغيرها من الأمور"الأسطورة الألمانية لوثار ماتيوس سبق أن تحدث عن الأمر"، والأجواء ليست مثالية بالنسبة لألونسو في الوقت الحالي.

    نفس الأمر عانى منه في ريال مدريد، مع فلورنتينو بيريز .. الرجل المُسيطر على كل شيء في سانتياجو برنابيو، ومن غير المتوقع أن يتمتع ألونسو بالسلطة أو حرية اتخاذ القرار لو ذهب إلى بايرن ميونخ.

    هناك مشكلة أخرى، صورة ألونسو كأسطورة ولاعب سابق في ريال مدريد اهتزت بتجربته المحبطة كمدرب للفريق، ونفس الأمر قد يتكرر في بايرن ميونخ، وبكل تأكيد النجم الإسباني لا يريد حرق المزيد من الجسور من خلفه.

  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    ليفربول .. إنه الخيار الأمثل

    صحيفة "آس" الإسبانية وضعت اسم ليفربول بجوار مانشستر سيتي وبايرن ميونخ حول اهتمام الريدز بالتعاقد مع ألونسو، في ظل الموسم المُروع الذي يعيشه الفريق تحت قيادة الهولندي أرني سلوت.

    ووفقًا لكافة المعطيات، فإن ليفربول "الذي يعتبر ألونسو أحد أهم أساطيره" هو المكان المناسب لمدرب باير ليفركوزن السابق، لأن سياسة "المشروع" أصبحت أكثر تداولًا في إنجلترا وأثبتت نجاحها بشكل أو بآخر وبدأت الأندية تحاول السير عليها مثلما حدث مع ميكيل أرتيتا في آرسنال.

    النادي أنفق أموالًا ضخمة في الصيف الماضي، وجلب العديد من النجوم الذي يمكنهم قيادة الفريق لسنوات طويلة، وعلى رأسهم جيريمي فريمبونج وفلوريان فيرتس وهوجو إيكيتيكي وألكساندر إيزاك وميلوش كيركيز وغيرهم.

    فيرتس بالتحديد وصل إلى ليفربول بقيمة قياسية بعد تألقه مع ألونسو في باير ليفركوزن، حيث تمكن الإسباني من إخراج أفضل ما عنده، وعودتهما للعمل معًا قد تعني انفجار اللاعب الألماني في أنفيلد.

    نفس الأمر مع جيريمي فريمبونج، الذي وصل إلى ليفركوزن وتألق وأبدع في البوندسليجا، ليصل لليفربول بمستوى أقل تحت قيادة سلوت.

    لذلك ألونسو يمكنه العمل مع الثنائي، والبناء على المجموعة الحالية التي تحتاج إلى بعض الإضافات القليلة، مع تقدم محمد صلاح وفيرجيل فان دايك في العمر، وضرورة الاستفادة منهما قبل التمهيد لاستبدالهما قليلًا.

    المدرب الإسباني يعتبر من أساطير ليفربول وبدايته الحقيقية مع الأضواء كانت في أنفيلد، وعودته ستعطي النادي الكثير من الطاقة الإيجابية والإلهام والروح العالية، وهي أمور فقدها الريدز منذ رحيل يورجن كلوب.

    قدوم ألونسو في هذه الفوضى، قد يعيد لنا تجربة زين الدين زيدان مع ريال مدريد، كما أن الجماهير ستصبر ولن تتعجل، لأنها تدرك حجم الكارثة التي يعيشها النادي، وحاجته إلى البناء بالتدريج، للبدء في حقبة تاريخية جديدة.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 50-NIG-MARAFP

    المغرب .. خيار اختفى فور ظهوره

    رغم إنجازه المبهر بتحقيق المركز الرابع في كأس العالم 2022، إلا أن الانتقادات بدأت تطال وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، بعد خسارة كأس الأمم الإفريقية 2025 أمام السنغال في المباراة النهائية.

    فكرة استقدام ألونسو كانت مثالية المغرب، بسبب السياسة المتبعة في البناء والتخطيط بشكل منظم وتطوير المواهب الشابة، ولكن تلك التكهنات انتهت فور ظهورها ولم تعد قابلة للنقاش.

    الصحفي المغرب إلياس قدوري، قال إن ألونسو تم ترشيحه على طاولة الجامعة المغربية لكرة القدم، ولكن الرئيس فوزي لقجع رفض هذه الفكرة تمامًا.

    لقجع رفض التعاقد مع مدرب ريال مدريد السابق، وذلك لتعزيز الهوية المغربية بالتعاقد مع مدرب وطني خلفًا للمدرب الحالي وليد الركراكي، وهي وجهة نظر تُحترم.

    وحتى إن لم يتم العثور على مدرب وطني مناسب، الجامعة المغربية تفضل الاستعانة بمدير فني صاحب خبرة واسم أكبر من ألونسو في عالم التدريب، وفقًا لما قاله الصحفي إلياس قدوري.

    وفي النهاية، يجب التأكيد على نفس الرسالة .. احذر يا ألونسو من بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، ولو أتيحت لك العودة لأنفيلد فاذهب بلا تردد!

