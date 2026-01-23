Deportivo Alaves v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
أحمد فرهود

مفاجأة | ترشيح تشابي ألونسو لقيادة منتخب المغرب.. وفوزي لقجع يحسم قراره

المغرب يُعيش "فترة حساسة" قبل كأس العالم 2026..

"أين ستكون وجهة تشابي ألونسو؟!".. هكذا يتساءل الآلاف من عشاق الساحرة المستديرة؛ وذلك بعد قرار "إقالة" المدير الفني الإسباني الشاب، من قيادة العملاق العاصمي ريال مدريد.

ألونسو الذي كانت تضع عليه جماهير ريال مدريد آمالًا كبيرة، عند التعاقد معه صيف 2025؛ لم يستمر في منصبه سوى 6 أشهر فقط، قبل أن تتم "إقالته" رسميًا.

وحسب الأخبار المنتشرة.. لا يُريد هذا المدير الفني الإسباني الشاب الانتظار طويلًا؛ حيث يرغب في تولي قيادة فريق آخر، بأسرع وقتٍ ممكن.

    ترشيح تشابي ألونسو لقيادة منتخب المغرب

    ووسط كل ما ذكرناه سابقًا؛ فجّر الصحفي الرياضي المغربي إلياس قدوري مساء اليوم الجمعة، مفاجأة عن المدير الفني الإسباني الشاب تشابي ألونسو.

    قدوري أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، ترشيح اسم ألونسو على طاولة الجامعة المغربية لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع.

    ورغم ذلك.. "رفض" لقجع التعاقد مع المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد؛ حيث أنه غير مهتم بهذه الفكرة في الفترة الحالية، حسب قدوري دائمًا.

  • سر رفض فوزي لقجع التعاقد مع تشابي ألونسو

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الصحفي إلياس قدوري تحدث عن سبب "رفض" فوزي لقجع، رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، فكرة التعاقد مع المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو.

    وكشف قدوري عن أن لقجع يفكر في اتجاهين؛ أولهما تعزيز الهوية المغربية بالتعاقد مع مدير فني وطني، خلفًا للمدرب الحالي وليد الركراكي.

    أما الاتجاه الثاني وفقًا للصحفي الرياضي المغربي أيضًا؛ فهو التعاقد مع مدير فني أجنبي ذو خبرة واسم أكبر من ألونسو، إذا تم اللجوء إلى هذا الخيار.

    مسيرة وليد الركراكي مع منتخب المغرب

    وليد الركراكي الذي كتب تاريخ المغرب في كأس العالم "قطر 2022"، باحتلال "المركز الرابع"؛ بات على أعتاب الرحيل عن القيادة الفنية لمنتخب بلاده.

    رحيل الركراكي المرتقب عن منتخب المغرب الأول لكرة القدم؛ يأتي بعد خسارة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، ضد السنغال.

    المملكة المغربية استضافت البطولة الإفريقية، في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026؛ حيث كانت هُناك تطلعات كبيرة، من أجل التتويج باللقب.

    لكن.. أسود الأطلس خيبوا الآمال؛ وسقطوا (0-1) ضد منتخب السنغال الأول لكرة القدم، في المباراة النهائية التي شهدت الكثير من الأحداث المثيرة للجدل.

    وإجمالًا.. قاد الركراكي المنتخب المغربي، في 49 مباراة دولية، منذ أغسطس 2022 وحتى الآن؛ حيث جاءت أرقامه، على النحو التالي:

    * فوز: 36.

    * تعادل: 8.

    * خسارة: 5.

    * أهداف مسجلة: 100.

    * أهداف مستقبلة: 21.

    رحلة تشابي ألونسو مع عالم التدريب

    ومن ناحيته.. تشابي ألونسو الذي كتب التاريخ كـ"لاعب"، دخل عالم التدريب صيف 2018؛ وذلك من بوابة شباب العملاق الإسباني ريال مدريد، ثم الفريق الرديف لمواطنه ريال سوسييداد.

    أما البداية الحقيقية لألونسو مع عالم التدريب؛ كانت عندما تولى القيادة الفنية لفريق باير ليفركوزن الأول لكرة القدم، صيف 2022.

    وكتب ألونسو التاريخ مع باير ليفركوزن موسم 2023-2024؛ بقيادته للحصول على الثنائية المحلية "الدوري والكأس"، في ألمانيا.

    وفي الموسم التالي.. توّج ليفركوزن مع مديره الفني الإسباني، بلقب كأس السوبر الألماني؛ ليرحل صيف 2025، متوجهًا نحو فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

    وبدأ ألونسو مسيرته مع ريال مدريد، من بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ حيث ودع من دور نصف النهائي، بعد الخسارة (0-4) ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

    وبصفةٍ عامة.. شهدت فترة ألونسو مع الريال، تذبذب في الأداء والنتائج، إلى جانب عديد الخلافات مع أبرز نجوم الفريق الأول، وعلى رأسهم الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ لتتم إقالته بعد الخسارة (2-3) ضد برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

