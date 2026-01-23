مفاجأة | ترشيح تشابي ألونسو لقيادة منتخب المغرب.. وفوزي لقجع يحسم قراره

"أين ستكون وجهة تشابي ألونسو؟!".. هكذا يتساءل الآلاف من عشاق الساحرة المستديرة؛ وذلك بعد قرار "إقالة" المدير الفني الإسباني الشاب، من قيادة العملاق العاصمي ريال مدريد.

ألونسو الذي كانت تضع عليه جماهير ريال مدريد آمالًا كبيرة، عند التعاقد معه صيف 2025؛ لم يستمر في منصبه سوى 6 أشهر فقط، قبل أن تتم "إقالته" رسميًا.

وحسب الأخبار المنتشرة.. لا يُريد هذا المدير الفني الإسباني الشاب الانتظار طويلًا؛ حيث يرغب في تولي قيادة فريق آخر، بأسرع وقتٍ ممكن.