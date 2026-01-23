مفاجأة | ترشيح تشابي ألونسو لقيادة منتخب المغرب.. وفوزي لقجع يحسم قراره

ومن ناحيته.. تشابي ألونسو الذي كتب التاريخ كـ"لاعب"، دخل عالم التدريب صيف 2018؛ وذلك من بوابة شباب العملاق الإسباني ريال مدريد، ثم الفريق الرديف لمواطنه ريال سوسييداد.
أما البداية الحقيقية لألونسو مع عالم التدريب؛ كانت عندما تولى القيادة الفنية لفريق باير ليفركوزن الأول لكرة القدم، صيف 2022.
وكتب ألونسو التاريخ مع باير ليفركوزن موسم 2023-2024؛ بقيادته للحصول على الثنائية المحلية "الدوري والكأس"، في ألمانيا.
وفي الموسم التالي.. توّج ليفركوزن مع مديره الفني الإسباني، بلقب كأس السوبر الألماني؛ ليرحل صيف 2025، متوجهًا نحو فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.
وبدأ ألونسو مسيرته مع ريال مدريد، من بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ حيث ودع من دور نصف النهائي، بعد الخسارة (0-4) ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.
وبصفةٍ عامة.. شهدت فترة ألونسو مع الريال، تذبذب في الأداء والنتائج، إلى جانب عديد الخلافات مع أبرز نجوم الفريق الأول، وعلى رأسهم الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ لتتم إقالته بعد الخسارة (2-3) ضد برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني.