Patrick Tchanhoun و علي سمير

"لم أفعل هذا الشيء أبدًا" .. كروس يهاجم فينيسيوس ويدافع عنه بعد خلافه مع ألونسو في الكلاسيكو

مباراة كلاسيكو ساخنة، فينيسيوس خارج عن السيطرة وتوني كروس في دور الوسيط، البرازيلي يشتعل غضباً، والألماني يحاول تهدئة الوضع.

قدمت المباراة الأخيرة بين ريال مدريد وبرشلونة أكثر من مجرد فوز للفريق المدريدي. على هامش نجاح رجال تشابي ألونسو، اندلعت مشادة نادرة على مقاعد البدلاء المدريدية. 

فقد فينيسيوس جونيور، الذي تم استبداله قبل ربع ساعة من نهاية المباراة، أعصابه تمامًا، مما أدى إلى اندلاع عاصفة داخلية. وبينما تناولت الصحافة الإسبانية الموضوع بحدة، اختار توني كروس التعبير عن رأيه. دافع لاعب ريال مدريد السابق عن البرازيلي، مع التأكيد على حدود رد فعله.

    انفجار غير متوقع على مقاعد البدلاء في مدريد

     كلاسيكو الأحد الماضي أعقبته عاصفة من الجدل. فقد فاز ريال مدريد 2-1 على برشلونة، لكن الأجواء على أرض الملعب وفي غرف تغيير الملابس كانت مشحونة بالتوتر. وبينما كان أصحاب الأرض في طريقهم لتحقيق فوز مرموق، انهار فينيسيوس جونيور عندما ظهر رقمه على لوحة البدلاء.

    كشفت نظراته على الفور عن دهشته. فتح ذراعيه، مذهولاً، وكرر : "أنا؟ أنا؟ سيدي، سيدي!". كانت هذه ردة فعل بسيطة في ذلك الوقت. لكن ما تلاها أظهر مدى الانزعاج. غادر البرازيلي، الذي كان من الواضح أنه متأثر بقرار مدربه، الملعب دون أن ينظر إلى تشابي ألونسو. ذهب بصمت إلى غرفة تغيير الملابس تحت أنظار طاقم ريال مدريد المذهول.

    الكاميرات تلتقط غضب فينيسيوس

    بعد ساعات قليلة من المباراة، كشفت قناة DAZN عن صور حصرية. تظهر المشهد، الذي تم تصويره بواسطة كاميرا منفصلة، فينيسيوس غاضبًا في الممر المؤدي إلى غرف تغيير الملابس. هناك، أطلق جملة أذهلت الجميع. "سأغادر الفريق، سأرحل، أفضل الرحيل"، حسبما أفاد البرازيلي.

    لكن نقطة الانهيار تحدث عندما يهاجم مدربه مباشرة. غاضبًا، يصرخ المهاجم البرازيلي عدة مرات. "اذهب إلى الجحيم"، أولاً بالبرتغالية، ثم بالإسبانية. لم يرتبك تشابي ألونسو، ورد على الفور : "تعال، فيني، اللعنة!". شجار نادر الشدة، تم التقاطه في منطقة التقنية، وانتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار ضجة بين المشجعين والمراقبين.

    مدريد تحت الصدمة، الشبكات الاجتماعية تشتعل

    هذا المشهد، المثير للصدمة وغير المسبوق، أثار اضطرابًا في غرفة ملابس ريال مدريد. وتنتشر الصور بشكل متكرر على منصات التواصل الاجتماعي، مصحوبة بتعليقات لاذعة. البعض ينتقد فينيسيوس لعدم احترامه مدربه، والبعض الآخر يرى في ذلك دليلاً على طبعه الذي لا يمكن السيطرة عليه. أما تشابي ألونسو، فقد هدأ الموقف في مؤتمر صحفي عقب المباراة، مشدداً على أنه سيتحدث مع لاعبه على انفراد.

    بالنسبة للاعب الذي غالبًا ما يُنتقد لاندفاعه، قد يكون لهذا الحادث تأثير كبير. يقال إن الأجواء في فالديبيباس، مركز تدريب ريال مدريد، متوترة منذ ذلك الحين. لكن وسط هذه الضجة، اختار صوت ذو خبرة العقلانية بدلاً من الإدانة. صوت توني كروس، الذي يعرف النادي الأبيض أفضل من أي شخص آخر.

    توني كروس يتحدث ويخفف التوتر

    أصر اللاعب الدولي الألماني السابق، المتقاعد الآن، على الدفاع عن زميله السابق في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية.

    "عندما تلعب مباراة استثنائية، خاصة في مباراة مثل هذه، لا يمكنك أن تكون راضيًا عن خروجك، أنا أيضاً لم أحب أبداً أن يتم استبدالي. لأكون صادقاً، لم أذهب أبداً مباشرة إلى غرفة الملابس بعد أن تم استبدالي. يمكن دائماً الحكم كثيراً من الخارج. أحب أن أضع في اعتباري أن أولئك الذين يتواجدون على أرض الملعب في مباراة الكلاسيكو، أمام 80 ألف متفرج وبنتيجة 2-1، لا يريدون سوى البقاء. لا أحد يستطيع الحكم في هذه المشاعر أو تخيلها. أو في كثير من الأحيان، معظم الذين يحكمون عليها لا يضعون أنفسهم في مكانهم"، قال لاعب بايرن ميونخ السابق.

    بهذه الكلمات، يذكر كروس أن لاعبًا رفيع المستوى يتصرف أحيانًا تحت تأثير العاطفة، خاصة في المباريات التي تغلب عليها الأدرينالين. ومع ذلك، فإنه يضيف بعض التوضيح إلى كلامه، مدركًا أن رد فعل فينيسيوس يتجاوز حدود الإحباط العادي.

    رسالة من أحد قدامى لاعبي ريال مدريد

    توني كروس، المعروف بصراحته، يعتقد أن هذا الغضب لن يؤثر على العلاقة بين فينيسيوس وتشابي ألونسو.

    وأضاف الألماني: "يمكنه أن يحتفظ بغضبه لفترة أطول. أتفهم هذا الشعور، ولكن كما نرى في الصور، لم يتم التعبير عنه بالطريقة المثلى. ومع ذلك، أود أن أشدد على أن التواجد هناك في مثل هذه المباراة هو موقف استثنائي من الناحية العاطفية. لقد عشت ذلك عدة مرات، لذا لا يجب أن نأخذ كل شيء على محمل الجد دائمًا. المدربون أيضًا لا يفعلون ذلك عادةً. خاصةً أولئك الذين كانوا لاعبين".

    توضيح يبدو وكأنه تذكير بالنضج. يدعو توني كروس إلى التفاهم دون أن يبرر الانزلاق. رسالة حكمة، صادرة عن لاعب محترم، قد تهدئ أزمة داخلية قبل أن تتفاقم.

