حدد "المتهم الحقيقي".. ريال مدريد يحسم مصير تشابي ألونسو بعد السقوط في كلاسيكو السوبر!

تم الكشف عن موقف ريال مدريد فيما يتعلق بمستقبل المدرب شابي ألونسو الذي يتعرض لانتقادات شديدة. لم يعد لاعب وسط لوس بلانكوس السابق والفائز بكأس العالم إلى البرنابيو إلا في صيف 2025، حيث خلف المدرب الإيطالي الأسطوري كارلو أنشيلوتي. وقد تعرض لتجربة صعبة في العاصمة الإسبانية، مما أدى إلى ظهور تكهنات حتمية حول إقالته.

لاعب وسط "لوس بلانكوس" السابق والفائز بكأس العالم عاد فقط إلى "سانتياجو برنابيو" في صيف 2025 حيث خلف المدرب الإيطالي الأسطوري كارلو أنشيلوتي. وقد تحمل "بداية نارية" في العاصمة الإسبانية، مما أدى إلى توليد تكهنات لا مفر منها حول إقالته، خاصة بعد خسارة كأس السوبر الإسباني التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

  • هزائم الكلاسيكو: ريال مدريد يفرط في لقب كبير

    كان يُنظر إلى ألونسو، الذي قاد باير ليفركوزن إلى مجد لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) في منصبه السابق، على أنه المرشح المثالي لقيادة ريال مدريد للأمام - نظراً لمعرفته التامة بمتطلبات العمل تحت أضواء "الليجا" الساطعة.

    تمكن ألونسو من إنهاء سلسلة خسائر مدريد الأربع المتتالية أمام الغريم التقليدي برشلونة عندما أشرف على فوز حافل بالأحداث في كلاسيكو أكتوبر 2025. ومع ذلك، تعثر الريال أمام نفس المنافس في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026.

    خسر الفريق تلك المواجهة، التي لُعبت في المملكة العربية السعودية، بنتيجة 3-2. سجل فينيسيوس جونيور هدفاً فردياً مذهلاً لـ "البلانكوس"، لكنهم فشلوا في محاولة أخرى للفوز بلقب كبير - بعد أن أطاحوا بجارهم في المدينة أتلتيكو مدريد في نصف النهائي.

    تهديد الإقالة: موقف ريال مدريد من ألونسو

    تجرع ريال مدريد الآن طعم الهزيمة في خمس من آخر ست مواجهات له مع برشلونة، وهذا ليس سجلاً يروق للرئيس فلورنتينو بيريز ومجلس إدارة النادي.

    تحمل المدرب سلسلة من فوزين فقط في ثماني مباريات بين 4 نوفمبر و10 ديسمبر، مما أدى إلى ظهور حديث أولي عن تغيير في الدكة الفنية. عاد هذا الحديث عقب انتكاسة أخرى أمام برشلونة، لكن يُزعم أن ريال مدريد مستعد للتحلي بالصبر قبل استخدام "فأس الإقالة".

    يقول الصحفي خوسيه فيليكس دياز في تقرير لصحيفة "آس": "على الرغم من الهزيمة أمام برشلونة، فإن وظيفة المدرب ليست في خطر. إنه وقت للتحليل وإيجاد حلول لمشاكل الفريق".

    وأضاف: "كأس السوبر وأداء ريال مدريد فيه يبقيان على وظيفة تشابي ألونسو حية. في النادي، الهزائم لا تُقوي الفريق. أبداً، لكن الهزيمة في جدة أمام برشلونة بقيادة فليك تمنح مدرب باير ليفركوزن السابق فرصة للبقاء على رأس القيادة".

    وزاد: "لم يكن هناك إنذار نهائي، لأنه كما كنا نقول لعدة أسابيع، الأمر كله يتعلق بالشعور العام، وعلى هذا النحو، فإن أداء ريال مدريد في نهائي أول لقب للموسم يفتح الباب أمام تحسن الأداء، بدلاً من توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى المدرب".

  • صداع الإصابات

    بدلاً من دفع ألونسو نحو أبواب الخروج، ينوي ريال مدريد العمل معه. من المُعترف به أن الإصابات لم تخدمه كثيراً هذا الموسم.

    وواصل دياز قائلاً: "الأولوية الأولى، بلا شك، هي التحسن البدني ووقف نزيف الإصابات الذي يبتلي تشكيلة ريال مدريد أخيراً".

    وأردف: "لا توجد مباراة واحدة لا يتعرض فيها لاعب للإصابة. في نصف النهائي، أصيب فيرلاند ميندي، وفي المباراة الحاسمة، كان دين هاوسن هو من انتهى به الأمر بإجهاد عضلي خطير، عودة نيكو ميهيتش إلى القسم الطبي لن تكون التغيير الوحيد في الفريق الأول لريال مدريد. يحتاج الجهاز الفني إلى إيجاد الصيغة الصحيحة لتحسين لياقة الفريق، وسيفعلون ذلك بدعم من النادي. في فالديبيباس، يعتقدون أن لا يزال هناك متسع من الوقت لتقديم موسم جيد، لكن ذلك يتوقف على تحسين الحالة البدنية للفريق".

    خطط انتقالات يناير

    قد يسعى الريال لإيجاد حل سريع من خلال الدخول في سوق الانتقالات الشتوية، لكن هذا ليس نهجاً يفضلونه تاريخياً حيث قد يكون من الصعب العثور على قيمة جيدة في نوافذ يناير.

    وقال دياز عن خطط عام 2026: "في الوقت الحالي، لم يذكر أحد الدخول في سوق الانتقالات الشتوية. إنها فترة انتقالات لا يؤمنون بها، تماماً كما لا يثقون في أكاديمية الشباب".

    وختم: "البعض منهم سيشارك في مباراة كأس الملك ضد ألباسيتي، لكن حتى الآن لم يكن هناك أي مؤشر على أنهم يفكرون في اللاعبين الأصغر سناً كحل لهذا الموسم، باستثناء جونزالو [جارسيا]، الذي كان بالفعل لاعباً في الفريق الأول".

    سيعود ريال مدريد لمنافسات الكأس مرة أخرى عندما يسافر لمواجهة ألباسيتي يوم الأربعاء. وسيعودون إلى أرضهم للقاء في الدوري (الليجا) مع ليفانتي يوم السبت ومواجهة في دوري أبطال أوروبا مع عملاق الدوري الفرنسي موناكو.

    سيعود ريال مدريد لمنافسات الكأس مرة أخرى عندما يسافر لمواجهة ألباسيتي يوم الأربعاء. وسيعودون إلى أرضهم للقاء في الدوري (الليجا) مع ليفانتي يوم السبت ومواجهة في دوري أبطال أوروبا مع عملاق الدوري الفرنسي موناكو.



