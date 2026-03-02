Getty Images Sport
"تراجع" ميكي فان دي فين يتعرض لانتقادات ويخبر لماذا قد يكلفه سوء أداء توتنهام انتقالًا كبيرًا في الصيف
عبء شارة القائد يزداد مع تزايد مخاوف هبوط توتنهام
تم تسليم شارة القيادة للاعب البالغ من العمر 24 عامًا في غياب كريستيان روميرو الموقوف، لكنه فشل في تثبيت الوضع حيث خسر فريق إيغور تودور 2-1 أمام فولهام يوم الأحد. هذه الخسارة تواصل سلسلة النتائج السيئة لفريق شمال لندن، مما يتركه في المركز السادس عشر ويقربه من منطقة الهبوط أكثر من المراكز المؤهلة للأوروبية.
قيادة فان دي فين موضع تساؤل
كان مهاجم تشيلسي السابق توني كاسكارينو صريحًا بشكل خاص بشأن أداء المدافع مؤخرًا، حيث أشار إلى أنه "تنصل" من مسؤولية قيادة خط دفاع يفتقر إلى الخبرة و"توقف عند الخطوة الأولى". في كرافن كوتيدج، كان فان دي فين محاطًا بالشاب أرشي جراي والمدافع الاحتياطي رادو دراغوسين، لكنه فشل في توفير التنظيم اللازم لوقف هجوم كوتيدج.
وكتب كاسكارينو في عموده بصحيفة "ذا تايمز": "تحمل روميرو العبء الأكبر من الانتقادات الموجهة إلى خط دفاع توتنهام هوتسبير المترهل هذا الموسم بسبب تصرفاته المتهورة والطائشة كقائد للفريق، لكن إيقافه كشف عن ميكي فان دي فين، الذي يتحمل نفس القدر من المسؤولية". وأضاف: "مع إيقاف المدافع الأرجنتيني بعد حصوله على بطاقة حمراء ثانية هذا الموسم، ضد مانشستر يونايتد، انتقلت شارة القيادة إلى فان دي فين في غيابه. ضد أرسنال، تجاوزه بوكايو ساكا بسهولة في عدة مناسبات، وعندما شاهدته في كرافن كوتيدج، حيث خسر توتنهام أمام فولهام يوم الأحد، لم أصدق أنني أشاهد أداء قائد".
مقارنة فان ديك
وقد قارن النقاد بين فان دي فين وزميله فيرجيل فان ديك خلال أيامه الأخيرة في ساوثهامبتون. في حين بدا فان دي فين متعبا في دفاع توتنهام، هناك مخاوف من أنه قد يكون قد وضع نصب عينيه رحيل محتمل في الصيف. وحذر كاسكارينو من أن هذا الموقف قد يكون بمثابة إنذار للأندية الكبرى في العالم التي تتوقع من مدافعيها أن يكونوا قادة بالفطرة.
وفي تعليقه على الموقف، قال كاسكارينو: "يذكرني هذا الموقف بالانتقادات التي واجهها فيرجيل فان ديك، مواطن فان دي فين، قبل انتقاله إلى ليفربول. كان من الواضح أنه مدافع من الطراز الرفيع في ساوثهامبتون، لكنه تعرض لاتهامات بأنه كان يلعب بهدوء ولم يخضع لاختبار كافٍ في فريق أقل شأنًا. أثبت فان ديك أنه قادر على تقديم المزيد بعد انتقاله، لكن فان دي فين يحتاج إلى الارتقاء إلى مستوى الحدث الآن، مع تراجع مستوى توتنهام وتراجع أداء دفاعه".
أحلام الانتقال في خطر؟
على الرغم من الانتقادات، لا يزال البعض يعتقد أن تغيير الأجواء ضروري لكي يصل لاعب فولفسبورغ السابق إلى كامل إمكاناته. وقد صرح اللاعب الدولي الهولندي السابق إلجيرو إيليا مؤخرًا أن "الانتقال من توتنهام إلى الفرق الكبرى" بعد كأس العالم القادم "يناسب مسيرته". ومع ذلك، إذا استمرت مستواه في التراجع، يحذر كاسكارينو من أن تلك "الفرق الكبرى" قد تبحث في مكان آخر عن تعزيزات دفاعية.
في الوقت الحالي، لا يزال التركيز منصبًا على فريق توتنهام الذي يبدو أنه فقد ثقته بنفسه. بعد تقييم خسارة فريقه أمام فولهام، كان المدرب المؤقت إيغور تودور صريحًا للغاية بشأن حالة فريقه. وقال تودور لشبكة سكاي سبورتس: "هناك مشاكل كبيرة هنا. لقد افتقرنا إلى كل شيء. الأمر لا يتعلق بهدف واحد أو خطأ واحد. عندما تلعب لهذا النادي، تتوقع مستوى من القتال والجودة لم نره اليوم. نحن نمر بمرحلة صعبة وعلينا أن ننظر إلى أنفسنا".
