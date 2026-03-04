Goal.com
بول سكولز محق: ساندرو تونالي أفضل من ديكلان رايس وهو البديل المثالي لكاسيميرو في مانشستر يونايتد

صعد مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن حقق فوزه السادس في سبع مباريات تحت قيادة مايكل كاريك يوم الأحد، بفوزه على كريستال بالاس 2-1 في أولد ترافورد. على الرغم من أن بنجامين سيسكو وبرونو فرنانديز استحقاقاً تصدرا عناوين الصحف بعد تسجيلهما لهدفين، إلا أن أداء كاسيميرو الرائع في وسط الملعب كان أيضاً عاملاً أساسياً في تحقيق الفوز، وهو ما أصبح سمة مميزة للريد ديفلز منذ بداية العام.

بعد فرنانديز، الذي كان بلا شك القوة الدافعة كقائد للفريق وصانع ألعاب استثنائي، يجب اعتبار كاسيميرو أفضل لاعب في مانشستر يونايتد حتى الآن هذا الموسم. اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا عاد بالزمن إلى الوراء ليقطع الهجمات ويشن هجمات جديدة كما يشاء، بينما ساهم أيضًا في تسجيل سبعة أهداف، مما شكل تهديدًا خطيرًا بشكل خاص من الكرات الثابتة.

كل هذا يجعلك تتساءل لماذا قرر مانشستر يونايتد عدم تمديد عقد اللاعب البرازيلي الدولي لمدة عام آخر. من الواضح أن كاسيميرو لم يفقد موهبته الكروية بعد، كما اعترف جيمي كاراغر في الأسابيع الأخيرة. 

يقال إن مانشستر يونايتد حريص على ضم لاعب أصغر سناً ليشارك كوبي ماينو في خط الوسط، وهو أمر منطقي عند التخطيط للنجاح في المستقبل. ومع ذلك، فإن استبدال كاسيميرو، الذي يشبه إلى حد كبير النجم الذي كان في ريال مدريد، مهمة صعبة للغاية.

لكن هناك رجل واحد قد يكون على مستوى هذه المهمة. وفقًا لصحيفةTelegraph، يحتل ساندرو تونالي مكانة عالية في قائمة رغبات مانشستر يونايتد، حيث ادعى وكيل نجم نيوكاسل مؤخرًا أن الإيطالي يدرس خياراته قبل فترة الانتقالات الصيفية. إذا كان كبار المسؤولين في أولد ترافورد جادين في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بحلول عام 2028، فيجب عليهم التركيز على تونالي كهدفهم الأول الآن، لا سيما أنه سيأتي إلى أولد ترافورد بدعم من أسطورة النادي. 

    "أفضل من الأرز"

    ويضيف التقرير نفسه أن مانشستر يونايتد لا يزال مهتمًا بنجم نوتنغهام فورست إليوت أندرسون وصانع ألعاب كريستال بالاس آدم وارتون، وكلاهما من المرشحين للمشاركة في كأس العالم مع إنجلترا ومن بين أكثر لاعبي الوسط إثارة للإعجاب في الدوري الممتاز. لكن لا أحد منهما يقدم الأداء المتكامل الذي يقدمه تونالي.

    الإيطالي لاعب متحرك ويجيد الاستحواذ على الكرة وصانع ألعاب، وهو لاعب نيوكاسل المثالي الذي يجمع بين رقم 6 ورقم 8، وهو بالضبط ما يمثله كاسيميرو لمانشستر يونايتد. بصفته لاعبًا فنيًا متميزًا وقارئًا جيدًا للعبة، يلعب تونالي دورًا حيويًا في كسر الدفاعات الصلبة وحماية دفاعات فريقه. 

    يعتقد بول سكولز أنه الأفضل في فئته، حتى قبل ديكلان رايس، لاعب أرسنال الذي سجل رقماً قياسياً في قيمة الانتقالات، والذي يُعتقد أنه يتصدر السباق على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2025-26.

    قال صانع الألعاب السابق لمانشستر يونايتد عن تونالي في وقت سابق من الموسم في برنامج The Overlap، الذي تقدمه Sky Bet: "أعتقد أنه أفضل من رايس. أنا أحب رايس حقًا، لا تسيئوا فهمي، أعتقد أنه يمتلك كل شيء. لكنه أحيانًا يلمس الكرة أكثر من اللازم ويحاول أن يبدو أكثر أناقة مما هو ضروري. يمكنه فعل كل شيء، لكنني لا أعتقد أنه يفعل ما يكفي. أنا أفضل تونالي".

    بعبارة أخرى، تونالي أكثر إتقانًا من رايس، وهو أمر يصعب عدم الاتفاق عليه. لطالما بدا شولز متقدمًا بخطوة على خصومه بفضل تمريراته البارعة وحسه المتميز في تحديد المواقع، وربما يرى في تونالي صورة لنفسه. الأهداف هي الشيء الوحيد الذي ينقص لاعب البالغ من العمر 25 عامًا، ولكن هذا يرجع في الغالب إلى ضعف نيوكاسل كفريق. لديه كل الصفات اللازمة لملء مكان كاسيميرو على المدى القصير، وربما يتفوق على البرازيلي في المستقبل.

    يستحق المخاطرة

    سيتعين على مانشستر يونايتد التحرك بسرعة إذا ظهر تونالي كمرشح بارز للعب في خط الوسط. كان تونالي مرتبطًا بشدة بنادي أرسنال في آخر يوم من فترة الانتقالات الشتوية، بينما أفادت صحيفة التلغراف أن مانشستر سيتي يراقب تطوراته وأن يوفنتوس قد يحاول إعادته إلى الدوري الإيطالي.

    لن يكون سعره رخيصًا، نظرًا للطلب عليه وعمره. عندما تفكر في حقيقة أن رايس ومويزيس كايسيدو وإنزو فرنانديز حصلوا جميعًا على مبالغ تزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار)، فمن المنطقي أن يطلب نيوكاسل نفس المبلغ مقابل تونالي، الذي انضم إلى النادي في البداية من ميلان مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (72 مليون دولار) فقط في صيف 2023. كما وقع عقدًا جديدًا في سانت جيمس بارك أثناء قضاء عقوبة الحظر لمدة 10 أشهر لخرقه قواعد المراهنة الإيطالية، والذي يربطه بالمغاربة حتى عام 2029 مع خيار تمديده لسنة إضافية.

    من المستحيل أن يتفاوض مانشستر يونايتد على أي نوع من الصفقات المخفضة، ولكن هذا ينطبق أيضًا على حالات أندرسون ووارتون. إذا كانوا سيتكبدون رسومًا تصل إلى تسعة أرقام، فإن تونالي يحمل أقل قدر من المخاطر بفضل خبرته الواسعة في دوري أبطال أوروبا ومكانته كلاعب دولي إيطالي خاض 30 مباراة دولية.

    "فكر سنة بسنة"

    يمكن أن يستمد يونايتد التشجيع أيضًا من تصريحات تونالي العلنية حول مستقبله. في نوفمبر الماضي، رفض خريج أكاديمية بريشيا استبعاد إمكانية مغادرة نيوكاسل يومًا ما، قائلاً لصحيفة The i: "كما تعلمون، في كرة القدم عليك التفكير سنة بسنة. لا أريد أن أقول إنني أريد البقاء هنا 10 سنوات، وبعد سنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس سنوات سأرحل".

    وتابع: "أريد أن أفكر، من أجلي فقط، سنة بسنة. هذه هي كرة القدم. كان الصيف الماضي صعبًا بالنسبة لنا، بالنسبة لأليكس [إيساك]، لكن هذه هي كرة القدم. إذا كان لديك خيار في حياتك، للعب في فريق آخر، عليك التفكير في كل شيء. لا أريد أن أقول "نعم، أريد البقاء هنا لمدة 10 سنوات"، لكنني سعيد هنا الآن. لا أفكر في أي شيء يتعلق بفريق آخر".

    لن يكون من المفاجئ أن تصبح الجملة الأخيرة غير صحيحة بعد الاهتمام الذي حظي به في فترة الانتقالات في يناير. اتخذ إيساك موقفًا مشابهًا عندما كان اللاعب الرئيسي في نيوكاسل، وفي النهاية أضرب عن اللعب لإجبار النادي على انتقاله إلى ليفربول. إذا قدمت أكبر الأندية في العالم عروضًا رسمية لـ تونالي، فمن الطبيعي أن يتردد، خاصةً مع استمرار تعثر مشروع ماغبايز الطموح.

    لا تقدم

    على الرغم من تراجعه الكبير في حقبة ما بعد السير أليكس فيرجسون، إلا أن مانشستر يونايتد لا يزال قد فاز بستة ألقاب في آخر 13 عامًا، بما في ذلك كأس الاتحاد الإنجليزي 2024. وهذا يزيد بخمسة ألقاب عن نيوكاسل، الذي أنهى انتظاره الذي دام 70 عامًا للفوز بلقب محلي بفوزه بكأس كاراباو الموسم الماضي.

    على الرغم من كل التقدم الذي أحرزه فريق الماغبايز منذ الاستحواذ على النادي بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (402 مليون دولار) بدعم سعودي في عام 2021، ووصول إدي هاو كمدرب رئيسي بعد ذلك، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن المنافسة على أكبر الجوائز. في الواقع، لم يكن الفوز بكأس الرابطة نقطة انطلاق نحو إنجازات أكبر، حيث يحتل نيوكاسل المركز 13 في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 10 مباريات من نهاية الموسم الحالي. 

    كما سيكون الفريق في وضع غير مواتٍ عندما يواجه مانشستر سيتي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي وبرشلونة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. يبدو أن نيوكاسل يتراجع، وسيصبح الاحتفاظ بلاعبين مثل تونالي أكثر صعوبة إذا لم يتغير هذا الوضع.

    ومما يثير قلق جماهير تون أرمي، أن هاو بدا متفهمًا لهذا الأمر عندما تحدث عن وضع تونالي الشهر الماضي. وردًا على سؤال حول ما إذا كانت شائعات الانتقالات قد تزعج اللاعب الإيطالي، قال هاو للصحفيين: "لا أعتقد ذلك، لكن هناك الكثير من الأمور التي تحدث دون علمي. سيكون ذلك مفاجئًا لي [إذا أصبح تونالي غير مستقر]، لكن أفضل لاعبينا سيجذبون دائمًا أنظار الأندية الأخرى - هذه هي حقيقة كرة القدم. نريد الحفاظ على تماسك مجموعتنا، نريد أن نكون تقدميين، وساندرو يلعب دورًا في ذلك. بشكل عام، لا أرى مشكلة، لكنني لا أتحكم في كل شيء".

    عودة الأوقات الجيدة

    في المقابل، يبدو كل شيء وردية مرة أخرى في أولد ترافورد. يستحق روبن أموريم بعض التقدير لذلك، بعد أن حل مشاكل حراسة المرمى والتسجيل في مانشستر يونايتد بتعاقده مع سيني لامينز وبريان مبيومو وماتيوس كونها، ناهيك عن القضاء على ثقافة قوة اللاعبين السامة في النادي بالتخلص من أنتوني وأليخاندرو غارناشو وجادون سانشو وماركوس راشفورد، لكن تكتيكات البرتغالي العنيدة جعلت رحيله في يناير أمراً لا مفر منه.

    بدأ كاريك في إخراج الإمكانات الكاملة للفريق وهناك شعورحقيقي بتكوين زخم. استحق مانشستر يونايتد الفوز على مانشستر سيتي وأرسنال اللذين يتنافسان على اللقب في أول مباراتين لكاريك على رأس الفريق، كما أظهر الفريق قدرته على الفوز بصعوبة في آخر مباراتين ضد كريستال بالاس وإيفرتون. 

    على الرغم من أنه ربما يكون الوقت متأخرًا جدًا للتنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن مانشستر يونايتد سيكون في وضع جيد ليظهر كمنافس حقيقي في الموسم المقبل، سواء كان ذلك مع كاريك الذي سيكمل من حيث توقف، أو مع كارلو أنشيلوتي أو توماس توخيل الذي سيبني على الأسس التي وضعها. سيتمكن الشياطين الحمر أيضًا من جذب أفضل اللاعبين من الداخل والخارج لاتخاذ الخطوة التالية، بما في ذلك تونالي.

    يمكن أن يكون شريكًا أفضل لمينو في خط الوسط، بفضل هدوئه تحت الضغط ومستويات طاقته التي تسمح له بتغطية مساحة أكبر من كاسيميرو. سيحتاج مانشستر يونايتد إلى إضافة لاعب أو لاعبين فقط في مراكز أخرى ليتمكن من المنافسة على عدة جبهات للفوز بالبطولات. إنها فترة مثيرة للانضمام إلى سفينة مانشستر يونايتد، ولن يحقد أحد على تونالي إذا تخلى عن السفينة الغارقة في سانت جيمس بارك.

    بيرلو الخاص بفريق يونايتد؟

    قد تكون رحلة يونايتد إلى تاينسايد يوم الأربعاء بمثابة اختبار أخير لتونالي. التاريخ الحديث في صالح نيوكاسل أيضًا، حيث فازوا في ثلاث من آخر أربع مباريات على أرضهم مع الشياطين الحمر إلى جانب تعادل واحد. 

    ومع ذلك، فإن الثقة في معسكر هاو في أدنى مستوياتها على الإطلاق. حقق نيوكاسل فوزًا واحدًا فقط في آخر سبع مباريات في الدوري، وجاءت آخر هزائمه في شكل خسارة محبطة 3-2 أمام إيفرتون يوم السبت. كما زاد عبء العمل على تونالي بسبب غياب قائد النادي برونو جيمارايس بسبب الإصابة. 

    قد تذهب جهوده سدى مرة أخرى أمام فريق مانشستر يونايتد المزدهر الذي يعمل بأقصى طاقته. إذا تعرض نيوكاسل لهزيمة أخرى، فقد يجد تونالي نفسه يتطلع إلى مرافق أولد ترافورد كقاعدة جديدة محتملة. 

    في غضون ذلك، قد يغري مانشستر يونايتد احتمال ضم أول نجم كبير من إيطاليا. لطالما قورن تونالي بأيقونة الأزوري أندريا بيرلو، وهو ما أشار إليه هاو في الموسم الماضي.

    قال هاو: "عندما رأيت ساندرو يلعب لأول مرة، كان هناك تشابه واضح مع بيرلو، دون شك - وليس فقط في الشعر. هناك ما هو أكثر من ذلك".إنه يتمتع بالتأكيد بنفس الصفات من حيث البنية والأسلوب، لكن أعتقد أن ما يميز ساندرو عن أي لاعب آخر هو أنه يستطيع القيام بكل تلك الأشياء من الناحية الفنية والتكتيكية، ويبدو رائعًا حقًا، لكن ما يميزه أيضًا هو لياقته البدنية وقدرته على الجري. نعم، هناك أوجه تشابه واضحة من حيث تقنيته وتمريراته وكل شيء آخر، لكن أعتقد أن هذا هو ما يميزه".

    بيرلو العصري الذي يمكنه الركض دون توقف لمدة 90 دقيقة هو بالضبط ما يحتاجه مانشستر يونايتد. من حيث التعاقدات البارزة، لن يكون هناك أفضل من ذلك في الصيف.

