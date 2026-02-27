AFP
بنفيكا تتعرض لانتقادات شديدة بسبب رد فعلها "المؤلم" على الجدل العنصري بين جيانلوكا بريستياني وفينيسيوس جونيور، حيث يقول القائد السابق للنادي إن النادي يواجه "أزمة أخلاقية"
لويساو يشكك في دفاع النادي الفوري عن بريستياني
اندلعت هذه القضية خلال مباراة الذهاب من الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا في ملعب إستادو دا لوز، حيث توقفت المباراة بعد أن أبلغ فينيسيوس جونيور الحكم مباشرة عن تعرضه لإهانات عنصرية. في حين سارع بنفيكا ومدربه جوزيه مورينيو إلى دعم بريستياني، اتخذ لويساو موقفًا مختلفًا تمامًا. انشق الأسطورة البرازيلية عن النادي الذي مثله لأكثر من عقد من الزمان، واتهم الشاب الأرجنتيني علنًا بتلفيق روايته للأحداث، ووصف الموقف بأنه عمل عنصري مشين يجلب عارًا عميقًا للمؤسسة.
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، كرر لويساو استيائه من طريقة تعامل النادي مع الموقف، وكتب على إنستغرام: "بصفتي قائدًا سابقًا وشخصًا كرس سنوات عديدة من حياته لبنفيكا، لا يمكنني إخفاء قلقي بشأن موقف النادي من الاتهامات العنصرية التي وجهها فيني جونيور ضد أحد لاعبينا. ولدهشتي، كان رد فعل المؤسسة هو تأييد بيان اللاعب المتهم على الفور، دون أي اهتمام حقيقي واضح بالتحقيق في الأحداث التي أعقبت هذه الاتهامات الخطيرة".
القائد السابق يسلط الضوء على الأزمة الأخلاقية الحادة في بنفيكا
بالنسبة إلى لويساو، فإن القضية تتجاوز بكثير مجرد مباراة واحدة أو نزاع منفرد بين لاعبين اثنين؛ فهي تمثل تحولاً جذرياً في البوصلة الأخلاقية للنادي. بعد وصوله إلى لوز في عام 2003 خلال فترة صعبة للغاية على الصعيد الرياضي، ساعد المدافع السابق في إعادة بناء الفريق، وفاز في النهاية بستة ألقاب في الدوري البرتغالي. وأشار إلى أنه على الرغم من أن النادي واجه تحديات رياضية هائلة من قبل، فإن الوضع الحالي يمثل شيئًا أكثر ضررًا لهويته الأساسية وقيمه الإنسانية الراسخة.
كان أحد الجوانب المثيرة للغضب بشكل خاص في دفاع بنفيكا الرسمي هو قرارهم بالاستشهاد باسم أيقونة كرة القدم البرتغالية أوزيبيو لتشتيت الانتباه عن مزاعم العنصرية. وأشار بيان النادي إلى أن قيمه الأساسية، التي يرمز إليها المهاجم الأسطوري، تجعل من المستحيل عملياً ربط المؤسسة بسلوك تمييزي. أثارت هذه التكتيكات الخاصة بالعلاقات العامة غضب لويساو بشدة، الذي اعتبرها استغلالاً غير محترم لشخصية محترمة لتجنب المساءلة وحماية لاعب يعتقد جازمًا أنه يكذب.
وأضاف: "استخدام صورة أوزيبيو، أسطورتنا الأكبر، كدرع يفترض أنه يحمي النادي من الوقوع في الخطأ في مكافحة العنصرية كان، على أقل تقدير، مؤلماً، شأنه شأن المحاولات العديدة لتشويه سمعة الضحية".
"مؤلم لأن بنفيكا كان دائمًا أكبر من أي ظرف أو لاعب أو مدرب أو لحظة. لطالما قدم نفسه كمؤسسة ذات قيم وبُعد إنساني ومسؤولية تاريخية. هكذا تعلمت وهكذا عشت منذ وصولي إلى لوز في عام 2003، عندما كان النادي يمر بأحد أكبر أزماته الرياضية.
"اليوم، ومع ذلك، نمر بأزمة من نوع مختلف، أسوأ بكثير، لأنها أخلاقية، وتثير أسئلة لا مفر منها بالنسبة لي: إلى جانب من نحن؟ والأهم من ذلك، إلى جانب من نحن؟ ما الذي ندافع عنه في حياتنا؟ هل نريد حقًا مواجهة المشكلة وجهاً لوجه، أم أننا نرغب فقط في إخفائها تحت السجادة؟"
بنفيكا يتحدى نفسه ليكون على مستوى سمعته الطيبة
يصر أسطورة النادي على أن القضية تتجاوز المنافسات على أرض الملعب وروح المنافسة، مؤكداً أن النادي يجب أن يثبت أنه يستحق سمعته الطيبة.
"في هذه اللحظة، هذا هو ما هو على المحك حقًا. لا يتعلق الأمر بالمنافسات، أو بحماية أ أو ب. يتعلق الأمر بالمبادئ. العنصرية ليست رأيًا. إنها آفة يجب محاربتها بحزم ومسؤولية، وربما، كمجتمع، تكون الخطوة الأولى هي الأصعب: النظر في المرآة وفحص ضمائرنا"، كتب.
"عشية ذكرى أخرى لبنفيكا، من المؤلم أن نرى هذا العملاق، بطبيعته وتاريخه، يعاني على يد أولئك الذين يحاولون على ما يبدو التقليل من شأنه أخلاقياً. كان بنفيكا الذي عرفته ودافعت عنه على الملعب دائماً على الجانب الصحيح من التاريخ.
"سيكشف الزمن، بكل إنصاف، من كان في أي جانب من الخنادق. وآمل بصدق أن نكون على مستوى العظمة التي لطالما ميزتنا".
التحقيق الرسمي يلوح في الأفق مع اقتراب الذكرى السنوية للنادي
توقيت هذا الانقسام الداخلي حساس للغاية بالنسبة للعملاق البرتغالي، الذي يستعد للاحتفال بذكرى تأسيس النادي وسط سحابة من الجدل. مع تأكيد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسميًا إجراء تحقيق في هذه المزاعم - وهو تحقيق قد يؤدي إلى إيقاف بريستياني لعدة مباريات - تزداد الضغوط على مجلس إدارة بنفيكا. وحذر لويساو، الذي كشف مؤخرًا أنه تعرض لإهانات عنصرية شخصية بسبب دفاعه عن فينيسيوس، من أن النادي يعاني على يد أولئك الذين يحاولون التقليل من شأنه أخلاقيًا.
