Chivas v Leon - Torneo Apertura 2024 Liga MX
بطل مانشستر يونايتد خافيير هيرنانديز ينشر مقطع فيديو له وهو يبكي على قرد صغير انتشر على الإنترنت

أظهر المهاجم السابق لمانشستر يونايتد خافيير "تشيتشاريتو" هيرنانديز جانبه الحساس والعاطفي بعد أن أجهش بالبكاء بسبب فيديو انتشر على نطاق واسع. نشر الأسطورة المكسيكي البالغ من العمر 37 عامًا على مواقع التواصل الاجتماعي رد فعله الصادق على قصة بانش، وهو قرد ماكاك صغير في حديقة حيوانات مدينة إيشيكاوا باليابان. حظي القرد الصغير بتعاطف عالمي بعد أن رفضه والداه ووجد العزاء في لعبة أورانغوتان محشوة.

  • الجانب الرقيق من شخصية تشيتشاريتو

    نشر اللاعب الشهير، الذي فاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة لعبه في أولد ترافورد، مجموعة من المقاطع لمتابعيه البالغ عددهم 6.3 مليون متابع على إنستغرام، تظهر القرد الصغير وهو يُدفع بعيدًا من قبل القرود الأكبر سنًا. كان هيرنانديز غارقًا في العاطفة وهو يشاهد بانش يجر رفيقه المحبوب إلى زاوية لينام، مما دفع المهاجم إلى إضافة تعليق ساخر يقول: "لماذا تبكي؟ إنها مجرد قرد...".

  Manchester United v West Ham United - Premier League

    تشيتشاريتو يشرح الرمزية العميقة وراء لكمة

     لم يكتف تشيتشاريتو بمشاركة الفيديو فحسب، بل قدم تحليلاً نفسياً عميقاً لسبب تأثره الشديد بمحنة هذا الحيوان. وكتب نجم ريال مدريد ووست هام السابق إلى معجبيه قائلاً: "أثر فينا بانش مونكي لأنه قوي وحقيقي. يحاول الدفاع عن نفسه دون أن يعرف كيف، وقد فعلنا ذلك جميعاً في مرحلة ما. لا يوجد فيه أي حقد، بل فقط العاطفة والبراءة والرغبة في الوجود".

    واصل المهاجم المخضرم، الذي أصبح لاعبًا حرًا بعد مغادرته نادي شيفاس الذي نشأ فيه في يناير، استخلاص دروس حياتية من الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع. "إنه يعلمنا أنه: يمكنك أن تشعر بعمق دون أن تعيش في شكوى. يمكنك أن تدرك الرفض دون أن تصبح ضحية. يمكنك حماية قلبك دون أن تغلقه. أقل "ماذا فعلوا بي" وأكثر "ماذا أفعل بهذا؟" كتب هيرنانديز، وحظي بدعم واسع من المعجبين الذين أشادوا بضعفه ونظرته المتحملة.

  • "البازلاء الصغيرة" التي غزت أولد ترافورد

    قبل أن يبدأ في مشاركة أفكاره الفلسفية على إنستغرام، كان هيرنانديز قد أثبت نفسه كأحد أكثر اللاعبين البدلاء فعالية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. بعد وصوله إلى مانشستر في عام 2010، أصبح "ليتل بي" بطلاً شعبياً في فريق السير أليكس فيرجسون، حيث سجل 59 هدفاً في 157 مباراة. موهبته في التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب جعلته عنصراً أساسياً في آخر حقبة من هيمنة مانشستر يونايتد على الدوري المحلي.
    لا تزال أبرز لحظاته في أولد ترافورد غريبة الأطوار مثل حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي. لا يزال المشجعون يتذكرون باعتزاز رأسيته الرائعة إلى الخلف ضد ستوك سيتي وهدفه الغريب في مباراة كأس الدرع الخيرية 2010 ضد تشيلسي، حيث تمكن من ركل الكرة في وجهه ثم في الشباك. ساعد هذا المزيج من الإنهاء الدقيق والكوميديا العرضية على ترسيخ علاقة مع مشجعي مانشستر يونايتد استمرت لفترة طويلة بعد رحيله عن النادي.

  Leagues Cup Showcase - Club Deportiva Guadalajara v Los Angeles Galaxy

    اتصال تشيتشاريتو العالمي

    بعد مغادرته مانشستر يونايتد، استمتع هيرنانديز بمسيرة مهنية متنقلة ولكنها ناجحة، حيث انتقل إلى سانتياغو برنابيو على سبيل الإعارة، تلاها فترات مثمرة في باير ليفركوزن ووست هام. ثم انتقل لاحقًا إلى دوري MLS مع فريق LA Galaxy قبل أن يعود إلى وطنه المكسيك. على الرغم من أن مسيرته الكروية قد تقترب من نهايتها، إلا أن قدرته على التواصل مع الجمهور العالمي لا تزال كما هي، حيث أثار انفجاره العاطفي الأخير نقاشًا حول المرونة.

    كانت ردود الفعل على منشوره إيجابية للغاية، حيث أعرب العديد من المتابعين عن مشاعرهم تجاه قرد المكاك الصغير. لخص أحد المعلقين المزاج العام بالقول إن الحيوان كان "صامدًا ومرنًا. كما ينبغي أن يكون". بالنسبة إلى هيرنانديز، كانت قصة بانش بمثابة تذكير عالمي بمثابرة البشر والحيوانات، مما يثبت أن حتى الرياضي المحترف المتمرس ليس محصنًا من قوة مقطع فيديو فيروسي ذي قلب من ذهب.

