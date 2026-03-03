برونو فرنانديز يضع شرطين يجب على مانشستر يونايتد الوفاء بهما قبل اتخاذ قرار بشأن البقاء بعد هذا الموسم

الشرط الثاني يتعلق بالوضع الإداري في أولد ترافورد، وتحديداً مستقبل المدرب المؤقت مايكل كاريك. وقد أعجب فرنانديز بشكل خاص وعام بالتأثير الذي أحدثه لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق منذ توليه منصب المدرب. وقد طور الاثنان علاقة عمل قوية، ويرغب فرنانديز في معرفة ما إذا كان النادي سيكافئ كاريك بمنصب المدرب الدائم. وقد لاقت الاستقرار والهوية التكتيكية التي تم إدخالها خلال هذه الفترة المؤقتة صدى لدى القائد، الذي يرى في تعيين كاريك المحتمل مؤشراً رئيسياً على التوجه طويل الأمد للنادي.

يدرك مانشستر يونايتد جيدًا تأثير قائده، ويقال إنه مستعد لتقديم زيادة كبيرة في راتبه لإبقائه في النادي. تمت مناقشة عقد جديد ومحسّن بقيمة تصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، في محاولة من الشياطين الحمر لصد الاهتمام من الخارج. يأتي ذلك بعد فترة من عدم اليقين شعر فيها اللاعب أن النادي قد يكون منفتحًا على رحيله. تعليقًا على مشاعره تجاه موقف النادي السابق، قال فرنانديز لقناة Canal 11: "من جانب النادي، شعرت قليلاً بأنهم يقولون: 'إذا رحلت، فلن يكون ذلك سيئًا بالنسبة لنا'. هذا يؤلمني قليلاً. أكثر من الألم، هذا يجعلني حزينًا لأنني لاعب لا يوجد ما ينتقده. أنا دائمًا متاح، وألعب دائمًا، سواء كان ذلك جيدًا أو سيئًا. أقدم كل ما لدي. ثم ترى الأشياء من حولك، لاعبين لا يقدرون النادي كثيرًا ولا يدافعون عنه كثيرًا... هذا يجعلك حزينًا".