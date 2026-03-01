Getty Images Sport
برونو فرنانديز يتفوق على ديفيد بيكهام في سجلات تاريخ مانشستر يونايتد بعد تمريرة سحرية ضد كريستال بالاس
ركلة جزاء فرنانديز وتمريرته الحاسمة ترفع مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث
بدأ بعد الظهر بإحباط للجماهير المحلية، حيث تقدم إيجلز مبكراً بهدف سجله ماكسنس لاكروي، مما هدد بإفساد الأجواء في مسرح الأحلام. لكن الزخم تغير بشكل كبير في الشوط الثاني عندما تعرض ماتيوس كونها لعرقلة من لاكروي داخل منطقة الجزاء. وأدى الطرد الذي تلا ذلك للمدافع الفرنسي إلى تمهيد الطريق لفرنانديز لتسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء بلمسة هادئة.
ثم تحول إلى صانع ألعاب، حيث قدم تمريرة رائعة لبنيامين سيسكو ليسجل هدف الفوز ويضمن انتصارًا 2-1 بعد تأخره في النتيجة. رفع هذا النتيجة مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر أرسنال و8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. ويبقى كريستال بالاس في المركز 14 برصيد 35 نقطة.
تجاوز أيقونة مانشستر يونايتد
في حين أن ركلته الجزائية الهادئة كانت حاسمة في قلب مجرى المباراة، إلا أن تمريرة فرنانديز اللاحقة لبنيامين سيسكو هي التي حققت إنجازًا تاريخيًا مهمًا. وفقًا لـ Opta، سجل قائد مانشستر يونايتد الآن أهدافًا وصنع تمريرات حاسمة في 18 مباراة مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز للنادي، متجاوزًا إجمالي 17 هدفًا و17 تمريرة حاسمة لديفيد بيكهام. وهو الآن يتخلف فقط عن واين روني (35) وريان جيجز (22) في هذا المقياس المثير للإعجاب. فيرنانديز هو أيضًا أول لاعب في مانشستر يونايتد يصل إلى 13 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد منذ أنطونيو فالنسيا في 2011-12.
فرنانديز ينضم إلى نادي النخبة
بفضل هدفه ومساعدته في نفس المباراة، أصبح فرنانديز الآن ثالث لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يصل إلى 100 هدف و 100 مساعدة للنادي، لينضم إلى أساطير النادي ريان جيجز (168 هدفًا و 274 مساعدة) وواين روني (253 هدفًا و 142 مساعدة).
هذا الإنجاز الرائع يؤكد التأثير الكبير الذي أحدثه فرنانديز منذ وصوله إلى أولد ترافورد، مما جعله أحد أكثر لاعبي الوسط إنتاجية وثباتًا في كرة القدم الحديثة وقائدًا حقيقيًا للريد ديفلز.
قلب أولد ترافورد
منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد في يناير 2020، تطور فرنانديز ليصبح القلب النابض لخط وسط النادي. إن حضوره المهيب على أرض الملعب يحدد الآن كيفية استجابة الفريق في اللحظات الحاسمة. يواصل القائد البالغ من العمر 31 عامًا رفع معنويات من حوله بتمريراته الحادة والذكية وإبداعه الخيالي. كان تسديده الهادئ لركلة الجزاء ضد بالاس دليلاً واضحًا على موهبته في المباريات الكبيرة التي صقلها خلال فترة وجوده في مانشستر.
في 314 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق النجم البرتغالي سجلاً مذهلاً. فقط واين روني وصل إلى 200 هدف في عدد أقل من المباريات مع النادي. هذا المزيج النادر من التهديف والإبداع يجعل من فرنانديز عنصراً لا غنى عنه في التشكيلة التكتيكية الحالية لمايكل كاريك.
