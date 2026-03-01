بدأ بعد الظهر بإحباط للجماهير المحلية، حيث تقدم إيجلز مبكراً بهدف سجله ماكسنس لاكروي، مما هدد بإفساد الأجواء في مسرح الأحلام. لكن الزخم تغير بشكل كبير في الشوط الثاني عندما تعرض ماتيوس كونها لعرقلة من لاكروي داخل منطقة الجزاء. وأدى الطرد الذي تلا ذلك للمدافع الفرنسي إلى تمهيد الطريق لفرنانديز لتسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء بلمسة هادئة.

ثم تحول إلى صانع ألعاب، حيث قدم تمريرة رائعة لبنيامين سيسكو ليسجل هدف الفوز ويضمن انتصارًا 2-1 بعد تأخره في النتيجة. رفع هذا النتيجة مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر أرسنال و8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. ويبقى كريستال بالاس في المركز 14 برصيد 35 نقطة.