برونو فرنانديز ليس أسطورة مانشستر يونايتد! قائد الشياطين الحمر "اللا يصدق" كشف عن الشيء الوحيد الذي ينقصه ليختم إرثه في أولد ترافورد

كشف فرنانديز أن مانشستر يونايتد كان مستعدًا لبيعه خلال صيف 2025، بعد أن أبدت الدوري السعودي للمحترفين اهتمامها به. شعر "بالألم" بعد أن علم أن العروض كانت قيد النظر، لكن لم يتم إبرام أي صفقة.

حقق موسم 2025-26 نجاحًا كبيرًا، حيث سجل ستة أهداف و12 تمريرة حاسمة، وأعيدت كتابة التاريخ في أولد ترافورد. حقق فرنانديز إنجازات أكثر من تلك التي حققها نجم مانشستر يونايتد بول سكولز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل فرنانديز أهدافًا من ركلات الجزاء أكثر مما سجله أفضل هداف في تاريخ النادي واين روني، وتجاوز 300 مباراة مع النادي في جميع المسابقات - بعد انضمامه من سبورتنج في يناير 2020.