برشلونة يصدر رداً مضحكاً على اعتراف لجنة الحكام الإسبانية بخطأ VAR في هدف جيرونا الفائز ضد متصدر الدوري الإسباني

لم يكن برشلونة على وشك السماح بمرور هذا الاعتراف بهدوء، خاصة بالنظر إلى أهمية السباق على اللقب. عبر قنواته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وجه النادي انتقادًا في توقيت مثالي إلى معايير التحكيم في إسبانيا. بعد أن أوضحت الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) أن الهدف كان خطأً، نشر الحساب الرسمي للنادي: "الاعتراف بالخطأ هو خطوة كبيرة. تجنبه هو الخطوة التالية".

كان تحليل اللجنة الفنية للتحكيم (CTA) للحادث شاملاً، حيث استشهدت بالجوانب الفنية لقوانين اللعبة لشرح أخطاء الحكام في تلك الليلة. وأشارت اللجنة إلى أن "المادة 12: الأخطاء والسلوك غير الرياضي" توضح أن الدوس المتهور يشكل خطأ ويستوجب الإنذار. التنافس على الكرة لا يعفي اللاعب من ارتكاب مخالفة. إذا داس لاعب على خصمه باستخدام قوة مفرطة، فيجب معاقبته. وفقًا للجنة التحكيم الفني التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF)، فإن مهاجم جيرونا يزيل المدافع من العملية الدفاعية، وبالتالي يجب معاقبة المخالفة بخطأ وبطاقة صفراء. يجب أن يتدخل VAR، لأن هذا ينطوي على خطأ واضح وجلي، وأن ينصح الحكم بتغيير القرار".