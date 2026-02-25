AFP
برشلونة يصدر رداً مضحكاً على اعتراف لجنة الحكام الإسبانية بخطأ VAR في هدف جيرونا الفائز ضد متصدر الدوري الإسباني
تأكيد فشل VAR
في خطوة نادرة من الشفافية العامة، أصدرت CTA والاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) بيانًا مشتركًا يؤكد أن كلاوديو إيشيفيري، اللاعب المعار من مانشستر سيتي، قد ارتكب بالفعل مخالفة قبل تسجيل هدف الفوز. وجاء في البيان: "في مواجهة فردية خارج منطقة الجزاء، داس مهاجم جيرونا على قدم مدافع برشلونة بأحذية كرة القدم قبل أن يمرر الكرة إلى زميله. راجع VAR كامل مرحلة الهجوم، واعتبرها حادثة قابلة لتفسير الحكم، وأيد قرار الحكم على أرض الملعب واعترف بالهدف".
تغريدة بارشيلونة الجريئة على مواقع التواصل الاجتماعي
لم يكن برشلونة على وشك السماح بمرور هذا الاعتراف بهدوء، خاصة بالنظر إلى أهمية السباق على اللقب. عبر قنواته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وجه النادي انتقادًا في توقيت مثالي إلى معايير التحكيم في إسبانيا. بعد أن أوضحت الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) أن الهدف كان خطأً، نشر الحساب الرسمي للنادي: "الاعتراف بالخطأ هو خطوة كبيرة. تجنبه هو الخطوة التالية".
كان تحليل اللجنة الفنية للتحكيم (CTA) للحادث شاملاً، حيث استشهدت بالجوانب الفنية لقوانين اللعبة لشرح أخطاء الحكام في تلك الليلة. وأشارت اللجنة إلى أن "المادة 12: الأخطاء والسلوك غير الرياضي" توضح أن الدوس المتهور يشكل خطأ ويستوجب الإنذار. التنافس على الكرة لا يعفي اللاعب من ارتكاب مخالفة. إذا داس لاعب على خصمه باستخدام قوة مفرطة، فيجب معاقبته. وفقًا للجنة التحكيم الفني التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF)، فإن مهاجم جيرونا يزيل المدافع من العملية الدفاعية، وبالتالي يجب معاقبة المخالفة بخطأ وبطاقة صفراء. يجب أن يتدخل VAR، لأن هذا ينطوي على خطأ واضح وجلي، وأن ينصح الحكم بتغيير القرار".
تصاعد التوترات مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم
قبل أيام قليلة من هزيمة جيرونا، كان برشلونة قد قدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) بشأن عدة تضاربات، أبرزها هدف باو كوبارسي الذي تم إلغاؤه خلال مباراة نصف نهائي كأس الملك ضد أتلتيكو مدريد. جاء هذا القرار المحدد بعد مراجعة دقيقة استمرت سبع دقائق باستخدام تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR)، والتي قضت في النهاية بإلغاء الهدف بسبب التسلل، مما زاد من شعور النادي بالظلم.
بينما كان المشجعون ومجلس الإدارة صريحين في التعبير عن غضبهم، حاول المدرب هانسي فليك الحفاظ على رباطة جأشه في أعقاب الخسارة مباشرة. على الرغم من الدليل الواضح على ارتكاب خطأ ضد كوندي، قال المدرب الألماني إنه لا يريد استخدام ذلك كعذر، واعترف بصراحة أن لاعبيه واجهوا صعوبة في إيجاد إيقاعهم في مونتيليفي. ومع ذلك، كان الجناح رافينها أقل دبلوماسية، حيث أشار إلى أن برشلونة يلعب بقواعد مختلفة عن منافسيه بعد أن سمحت الهزيمة لريال مدريد بتجاوزه مؤقتًا في الترتيب.
سباق اللقب في الدوري الإسباني يشتد
لحسن حظ البلوغرانا، لم يمنعهم خطأ الحكم من البقاء في الصدارة لفترة طويلة. نجح رجال فليك في تجاوز مباراتهم التالية، واستعادوا الصدارة بفوز مقنع 3-0 على ليفانتي في كامب نو. هذا الفوز، إلى جانب خسارة ريال مدريد لسلسلة انتصاراته الثمانية على التوالي أمام أوساسونا، أعاد الثقة إلى برشلونة الذي يتطلع إلى جدول مباريات صعب في نهاية الموسم.
مع تبقي 13 مباراة في الدوري المحلي، أصبح هامش الخطأ ضئيلاً للغاية. يحتل برشلونة حالياً المركز الثاني برصيد 61 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة على ريال مدريد. يشكل خطأ VAR المعترف به خلفية متوترة لما يبدو أنه سيكون ختاماً تاريخياً للموسم، حيث من المقرر أن يتواجه الفريقان الكبيران في مباراة كلاسيكو حاسمة في كامب نو في أوائل مايو.
