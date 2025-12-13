Kylian Mbappekooora
أصبح مطالبًا بدفع تعويضات .. قرار صادم لمبابي يقلب الطاولة عليه في صراعه القضائي مع باريس

استئناف مرفوض من المهاجم الفرنسي بخصوص الحجز على أرصده باريس

في ظل الصراع المحتدم بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي خارج الملعب، يبدو أن النجم الفرنسي خسر معركة جديدة أمام ناديه السابق في المحاكم.

مبابي رحل عن باريس في صيف عام 2024 بعد انتهاء عقده، متجهًا إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، ليقوم بعدها بمقاضاة العملاق الباريسي من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة.

  • قرار يضرب بطموحا مبابي

    خطوة قضائية جديدة تلقي بظلالها على الصراع بين كيليان مبابي ونادي باريس سان جيرمان. في حين كان المهاجم يأمل في قلب ديناميكية القضية، جاء قرار محكمة الاستئناف في باريس الصادر في 9 ديسمبر مرة أخرى في غير صالحه. هذا الانتكاس كان خفيًا ولكنه بالغ الأهمية، يؤكد اتجاهًا أصبح من الصعب تجاهله الآن: ميزان القوى يميل بشكل واضح لصالح النادي الباريسي.

  Kylian Mbappe

    القضاء يحكم مرة أخرى لصالح باريس سان جيرمان في قضية مبابي

    في 9 ديسمبر، رفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعن المقدم من كيليان مبابي بشأن تعليق القرار الذي أمر برفع الحجز الوقائي الذي كان قد بدأه في أبريل الماضي، حسبما كشفت شبكة RMC Sport الفرنسية. 

    وتؤكد هذه الخطوة تطورًا كان ملحوظًا بالفعل منذ مايو، عندما حصل باريس سان جيرمان على إلغاء الحجز الوقائي على حساباته بقيمة 55 مليون يورو الذي طلبه كيليان مبابي. وكان قاضي التنفيذ في محكمة باريس قد سمح آنذاك برفع الحجز عن ثلاثة حسابات مصرفية للنادي. وبالتالي، لم يكن الطعن الذي قدمه ممثلو كيليان مبابي كافيًا لتغيير هذا المسار.

    وتعزز هذه الخيبة الجديدة فكرة أن الأفضلية القانونية أصبحت الآن للنادي، خاصة أن محكمة الاستئناف تطلب من كيليان مبابي تحمل تكاليف الإجراءات ودفع 3000 يورو لباريس سان جيرمان بسبب إساءة استخدام الإجراءات.

    وبالنسبة لباريس، يُفسر هذا القرار على أنه تأكيد لعدم وجود أساس للقضية. ويشدد محامي النادي، رينو سيميرجيان، على القيمة الرمزية لهذا الحكم، الذي يربطه بـ "حسن النية" و "احترام الالتزامات المتعهد بها"، مؤكداً أن باريس سان جيرمان سيواصل الدفاع عن حقوقه بحزم.

  FBL-FRA-CUP-PSG-MONACO

    موعد جديد أمام محكمة العمل للفصل في النزاع بين مبابي وباريس سان جيرمان

    على الرغم من هذه النكسة القضائية، فإن النزاع بين كيليان مبابي وناديه السابق لم ينته بعد. صمت المقربين منه، الذين لم يردوا على استفسارات زملائنا، يدل على تعقيد القضية التي تؤثر فيها كل قرار على القرار التالي.

     يلعب التسلسل الزمني دورًا محوريًا هنا: بعد الحجز الوقائي، وإلغائه، ثم رفض استئنافه، يواجه المهاجم سلسلة من الخطوات غير المواتية التي تغذي فرضية وجود خلل قانوني دائم. كيليان مبابي، الذي غالبًا ما يُصوَّر على أنه دقيق في إدارة صورته وإجراءاته، عليه الآن أن يتعامل مع هذه الديناميكية المقيدة.

    ستُعقد الجلسة التالية يوم الثلاثاء 16 ديسمبر، حيث سيتم الاستماع إلى كيليان مبابي ونادي باريس سان جيرمان من قبل مجلس التحكيم العمالي، الذي سيصدر قراره بعد جلسة الاستماع في نوفمبر. 

    وقد يمثل هذا الموعد نقطة تحول مهمة في هذه القضية، التي تتجاوز آثارها الإطار المالي. بالنسبة لكلا الطرفين، فإن الرهان يتعلق بالحقوق والمصداقية على حد سواء.

     ورغم أن باريس سان جيرمان يبدو، في الوقت الحالي، أنه يحقق انتصارات إجرائية، إلا أن كيليان مبابي لم يقل كلمته الأخيرة بعد في قضية يمكن أن تقلب كل قرار فيها الأوراق.

