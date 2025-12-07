قبل ساعات قليلة من المباراة المهمة بين باريس سان جيرمان وستاد رين، أثار غياب أحد اللاعبين اهتماماً أكبر من مجرد الاهتمام الرياضي. فقد أحدث غياب إيليا زابارني، الذي أُعلن أنه مريض، صدىً فريداً في أوكرانيا، حيث يُنظر إلى المدافع بأكثر من مجرد أدائه الرياضي. في سياق جيوسياسي متفجر، أثار عدم ظهوره إلى جانب الحارس الروسي ماتفي سافونوف ردود فعل غير متوقعة وكاشفة. بالنسبة لبعض الأوكرانيين، فإن غياب إيليا زابارني يتجنب جدلاً كان من الممكن أن يتجاوز حدود كرة القدم.
"لو شارك ستكون فضيحة في أوكرانيا" .. تشكيل باريس يثير الشكوك حول غياب زابارني بسبب زميله "الروسي"!
إيليا زابارني يتخلى عن المشاركة، وأوكرانيا تبتهج
أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم عن انسحاب إيليا زابارني، الذي أصيب بمرض رسمي، بعد أن كان قد تدرب أمام وسائل الإعلام قبل يومين.
وقد تم تفسير هذا الإعلان على الفور في أوكرانيا على أنه مصدر ارتياح، في سياق كان من شأنه أن يكون حضور إيليا زابارني وماتفي سافونوف معًا على أرض الملعب حافلًا بالرمزية.
ولخص صحفي أوكراني، نقلت عنه قناة RMC Sport، الحالة العامة للرأي العام قائلاً: "لا نعرف ما إذا كان المرض ذريعة أم لا، فهذا مجرد تكهن. ما يمكنني قوله هو أنه لو لعبوا معًا، لكان ذلك قد أثار فضيحة في أوكرانيا، خاصة في ظل الظروف الحالية والضربات الروسية الجديدة. كانت الدعاية الروسية ستستغل هذه الحالة"، سادت هذه القراءة السياسية على الفور في النقاشات العامة.
المناقشات التي دارت حول سافونوف في الأيام الأخيرة - عدم صبره للعب، ورغبته في منافسة لوكاس شوفالييه - تم تجاهلها بسبب هذه الأخبار. انزلق النقاش نحو الرمزية التي كان سيشكلها ظهوره مع إيليا زابارني.
وتؤكد إحدى متابعات المنتخب الأوكراني: "هذه أخبار مهمة في أوكرانيا والمشجعون يتحدثون عن هذا الموضوع اليوم. البعض سعداء لأنهما لن يلعبان معاً".
باريس سان جيرمان يتجنب التوترات الدبلوماسية بين زابارني وسافونوف
الوضع ليس جديدًا بالنسبة لإيليا زابارني، الذي كان موقفه تجاه روسيا ثابتًا منذ وصوله إلى العاصمة. ويشير زميل أوكراني استجوبته RMC Sport إلى أنه "ستكون هناك ردود فعل سلبية في أوكرانيا، هذا أمر مؤكد إذا حدث ذلك. على الرغم من أنني لا أعرف ما إذا كان ذلك سيؤثر على اللاعب، لأنه أكد أن العلاقة بينهما مهنية". ويدرك نادي باريس سان جيرمان حساسية هذا الموضوع، لذا فهو حريص منذ عدة أسابيع على تجنب أي ظهور مشترك لإيليا زابارني وماتفي سافونوف في بياناته الرسمية.
هذه الحذرية تأتي استجابة لمخاوف أثيرت بالفعل عند وصول إيليا زابارني إلى باريس. وهكذا، كان أندرو تودوس قد ذكر في يناير: "هذا موضوع رئيسي منذ يناير وظهور الشائعات الأولى عن قدومه إلى باريس. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستسير الأمور. إنه يتمتع بسمعة طيبة جدًا في أوكرانيا. يتمتع بصورة الرجل النظيف، الذي لا يشرب الكحول، ولم يظهر أبدًا في عناوين الصحف. ولكن سيتعين مراقبة ما إذا كان هناك صداقة بين الاثنين، لأنه في الحقيقة، إذا ظهرت صورة لهما معًا أو شوهدا يتحدثان معًا أثناء التدريب، أعتقد أن هناك من سيغضبون في أوكرانيا".
- AFP
ضغط خارجي مستمر على صورة إيليا زابارني
لذلك، يتعامل إيليا زابارني مع كل ظهور علني بحذر شديد، مدركاً التوقعات الموضوعة عليه في أوكرانيا التي تعيش حالة حرب. حتى الاتحاد الأوكراني لكرة القدم يفضل التمسك بالخط الرسمي الذي أعلنه اللاعب بالفعل: "كل ما يتعلق بهذا الموضوع تم شرحه بوضوح من قبل إيليا نفسه في مقابلته مع وسائل الإعلام Football 360. تم توضيح موقفه هنا ولم يتغير شيء منذ ذلك الحين". يؤكد هذا الموقف أن إيليا زابارني لا يزال يُنظر إليه كرمز وطني بقدر ما هو لاعب في باريس سان جيرمان.
وبالتالي، فإن انسحاب إيليا زابارني من مباراة رين (21:05) أصبح أكثر من مجرد خبر رياضي: إنه يمثل هدوءًا في توتر رمزي دائم. ساهم هذا الاختيار الطبي البسيط في تجنب جدل كبير في أوكرانيا. مرة أخرى، يرتبط مسار إيليا زابارني بسياق دولي لا يمكنه التخلص منه تمامًا.