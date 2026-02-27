Getty Images Sport
"إنها حرب!" - سين لامينز يكشف عن انطباعاته الأولى عن كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حظي حارس مرمى مانشستر يونايتد بإشادة كبيرة في موسمه الأول
التكيف مع ساحة معركة الدوري الإنجليزي الممتاز
الحارس البلجيكي، الذي أصبح محور اهتمام فريق مايكل كاريك المتجدد، اضطر إلى التكيف بسرعة مع بيئة الدوري الإنجليزي الممتاز عالية المخاطر بعد وصوله في الصيف من رويال أنتويرب. على الرغم من الطبيعة الصعبة للمنافسة، إلا أنه يصر على قبول التحدي المتمثل في كونه هدفاً لمهاجمي الفريق المنافس.
حظي الحارس الشاب بثناء كبير من المدرب الرئيسي بعد فوز مانشستر يونايتد الصعب 1-0 على إيفرتون يوم الاثنين في ملعب هيل ديكنسون، بينما أشاد مدرب إيفرتون ديفيد مويس بأدائه ووصفه بـ"الرائع". على الرغم من أن البديل بنجامين سيسكو هو الذي قدم القوة الهجومية الحاسمة في الطرف الآخر لضمان الفوز، إلا أن لامينز لعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على شباكه نظيفة. نجح في تجاوز سلسلة من الركلات الركنية عالية الضغط حيث حاول إيفرتون إزاحته.
احتضان الفوضى في منطقة الجزاء
في تعليقات نقلتها ESPNبشأن الضغط البدني الشديد الذي يواجهه خلال الكرات الثابتة، تحدث لامينز بصراحة عن واقع الحياة كحارس مرمى أول في مانشستر يونايتد.
وقال: "أعتقد أن الأمر كان هكذا طوال الموسم. بالنسبة لي، هذا هو الحال. هذه هي الدوري الإنجليزي الممتاز. إنها حرب صغيرة في منطقة الجزاء (16 مترًا). هذا أيضًا أحد نقاط قوتي، لذا أحيانًا أحب التحدي أيضًا. أستمتع بذلك، بالخروج قليلاً من منطقة الراحة الخاصة بي والتعامل مع تلك المواقف، لأنه الآن، على الرغم من وجود الكثير من اللاعبين بجواري، ما زلت أخرج للكرات العرضية. هذا يمنحني أيضًا شعورًا جيدًا بأنني أبلي بلاءً حسنًا".
النقاش حول التحكيم والحماية
اشتد الجدل حول حماية حارس المرمى هذا الموسم، حيث دعا العديد من المدربين إلى تشديد الإجراءات فيما يتعلق بتكتيكات الحجب المستخدمة أثناء الركلات الركنية. تناول لامينز هذه المخاوف المتزايدة خلال زيارة إلى أكاديمية بارتينغتون سنترال نيابة عن مؤسسة مانشستر يونايتد قبل يوم الكتاب العالمي. عندما سُئل عما إذا كانت السلطات بحاجة إلى التدخل، اعترف بأنها مسألة معقدة.
وأوضح قائلاً: "بالطبع، يجب أن تكون هناك قواعد معينة. لا يمكن أن تصل إلى درجة المبالغة. هذا أمر يجب أن تنظر فيه الدوري الإنجليزي الممتاز. تحاول أحياناً حماية حارس المرمى، وربما هناك مواقف كان من الممكن فيها توفير حماية أكبر. لكن الأمر لا يقتصر على فريق واحد فقط. نحن نفعل ذلك أحياناً أيضاً... لقد سجلنا الكثير من الأهداف من خلال ذلك، لذا أفهم تمامًا سبب قيامنا بذلك. عليك فقط التعامل مع الأمر".
بداية حلمية في أولد ترافورد
حقق لامينز صعوداً سريعاً، حيثحافظ على مكانته كحارس مرمى أول بلا منازع في 22 مباراة فقط مع الشياطين الحمر. كان تأثيره ملموساً على الفور؛ خلال أول مباراة له في أكتوبر ضد سندرلاند، كان مشجعو مانشستر يونايتد يهتفون له بعبارة "هل أنت شمايكل متنكراً؟"، في مقارنة صعبة مع الأسطورة الدنماركية. بالنظر إلى الأشهر القليلة الأولى له في مانشستر، يظل لامينز متواضعاً.
وقال: "لم أكن أتخيل أن الأمور ستسير على نحو أفضل من ذلك. لكنني لا أريد أن أنظر كثيراً إلى الماضي. لا يزال عليّ أن أثبت نفسي كل أسبوع. لذا، أنا أنظر إلى الحاضر أكثر من المستقبل. عليّ أن أستمر في العمل، وألا أكتفي بما حققته... فهذا ليس النهاية، لذا عليّ أن أستمر في العمل الآن".
