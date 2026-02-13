Goal.com
علي سمير

هل انتهى الإضراب تمامًا؟ قرار نهائي من جيسوس يحسم مشاركة رونالدو أمام الفتح!

البرتغالي غاب عن آخر 3 مباريات للفريق

قام جورج جيسوس مدرب فريق النصر السعودي، بحسم موقفه من مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراة فريقه القادمة أمام الفتح.

النصر يحل ضيفًا على الفتح غدًا، السبت، في إطار الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي، وهي مواجهة مؤثرة للغاية في سباق الفوز بالمسابقة.

رونالدو تغيب عن مباريات النصر الأخيرة ضد كل من الاتحاد والرياض، وكذلك أمام أراكاداغ في دوري أبطال آسيا 2، ويبدو أنه سيعود أخيرًا لصفوف الفريق.

  • ما هي القصة؟

    رونالدو دخل في "إضراب" عن مباريات النصر؛ وذلك بسبب اعتراضه على سوء ميركاتو الفريق الأول، بالإضافة إلى سحب صلاحيات الرئيس التنفيذي خوسيه سيميدو والمدير الرياضي سيماو كوتينيو.

    ومؤخرًا.. ذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن المحادثات مع رونالدو؛ أسفرت عن عديد الأمور المهمة، من بينها إعادة الصلاحيات إلى سيميدو وكوتينيو كما يريد.

    وفي هذا السياق.. أكدت صحيفة "الرياضية" على خبر "أبولا" البرتغالية؛ بشأن إعادة صلاحيات كل من الرئيس التنفيذي للنصر خوسيه سيميدو، والمدير الرياضي سيماو كوتينيو.

    لكن.. "الرياضية" أضافت على ذلك؛ بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق برئيس النصر عبدالله الماجد.

    الصحيفة أعلنت أن النصر سيشهد تغييرات إدارية عديدة، خلال الأيام القادمة؛ قد تصل إلى "الإطاحة" بالماجد، من منصبه.

    وأشارت الصحيفة إلى أن الإطاحة المرتقبة برئيس النصر؛ تأتي على خلفية غضب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو منه، بعد تصريحاته التي قال فيها إنه أقوى من "الدون".

    قرار حاسم من جيسوس

    صحيفة "اليوم"السعودية، قالت وفقًا لأحد مصادرها:"جيسوس سيعيد رونالدو إلى النصر من جديد، سيلعب بالتشكيل الأساسي أمام الفتح، في المباراة التي ستجمع بينهما في دوري روشن السعودي".

    وأضاف:"هذا القرار يأتي بعد تأكد جاهزية رونالدو وانتظامه في التدريبات بشكل طبيعي، مما يجعله في حالة تؤهله للعب ضد الفتح".

    وتأتي هذه الأنباء بمثابة الدفعة القوية للنصر خلال هذه الفترة الحرجة من الموسم، في ظل اشتعال المنافسة على لقب دوري روشن مع الهلال والأهلي وكذلك القادسية.

  • مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ وذلك بتحقيقه الفوز في 6 مباريات متتالية، آخرها (2-0) ضد الاتحاد في الجولة 21.

    أيضًا.. فاز النصر في 7 مباريات من أصل 7 بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    مسيرة رونالدو مع النصر

    يمتلك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 111 هدفًا وصنع 22 آخرين، خلال 127 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 117 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".

